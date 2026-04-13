Ricardo Belmont reapareció con collarín tras resultados del flash electoral de las Elecciones 2026

Ricardo Belmont reapareció al promediar las 6 de la noche en su local partidiario.

Con un collarín y a paso lento, el candidato a la Presidencia del Perú por el partido Obras, Ricardo Belmont, reapareció la noche del domingo 12 de abril en su local partidario tras conocerse los resultados del flash electoral a boca de urna de las Elecciones Generales 2026.

El postulante, de 80 años, se mantuvo alejado del ojo público durante toda la jornada. Optó por no realizar el tradicional desayuno electoral ni acudir a votar en el colegio de Chorrillos donde le asignaron mesa.

Su aspecto al reaparecer ante cámaras despertó inquietud respecto a posibles problemas de salud. En una entrevista, Belmont reveló que, tras la detección de una condición inusual, consideró divulgar su situación médica, aunque sus médicos le recomendaron hacerlo recién después de las elecciones.

No precisó la parte del cuerpo afectada, pero recordó que en el pasado le detectaron una mancha en el pulmón sospechosa de cáncer y que, a lo largo de su vida, fue sometido a 14 operaciones.