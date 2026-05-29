Fuerza Popular lleva toda la semana desplantando a TV Perú pese a que había firmado un compromiso

Fujimorismo se comprometió a asistir al programa estatal; sin embargo, hasta el momento no ha cumplido compromiso. Video: TV Perú

El partido político Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori, lleva toda la semana desplantando al canal estatal TV Perú. Ello al no presentarse a la televisión del Estado a pesar de que se había comprometido a hacerlo.

Desde el martes 26 de mayo, el programa “Tu decisión 2026″ tenía previsto realizar entrevistas a representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respecto a temas que se abordaron durante el debate técnico y más. Esto con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer a detalle las propuestas de ambas agrupaciones. Sin embargo, al programa solo llegaron figuras del partido del candidato presidencial Roberto Sánchez.

“Tenemos que aclarar que el 20 de mayo personeros de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú acudieron a esta reunión precisamente en las instalaciones del IRTP, suscribieron un acta donde se comprometieron a participar de estas entrevistas para dar a conocer los detalles del plan de gobierno en diversos temas, pero lamentablemente no han podido acudir el día de hoy también ninguna persona de Fuerza Popular”, dijo la conductora Katya Cruz en la edición de ayer jueves 28 de mayo.

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Por su parte, Ricardo Alva indicó que el equipo de producción de TV Perú se comunicó con el partido fujimorista “para solicitarles los nombres de los invitados, pero dijeron que no iban a presentar a sus representantes”. En el programa se mostró el acta con las firmas de Karina Erskine y Jorge Spelucín, voceros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, resepctivamente.

Acuerdo suscrito por representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El martes estuvieron Luis Walter Medrano y Wilson Sánchez Sánchez. Ambos están vinculados a Pedro Castillo. El primero es su abogado, mientras que el segundo fue señalado de facilitar su teléfono al golpista expresidente cuando ya estaba recluido en el penal Barbadillo.

El miércoles estuvieron presentes Carlos Wilson Talavera y Gustavo Guerra García, expertos en el sector economía, energía y minas. En tanto, ayer jueves, acudieron Anahí Durand y Sinesio López, quienes hablaron sobre reforma del Estado.

En las ediciones de “Tu decisión 2026″ del martes, miércoles y jueves, los conductores Ricardo Alva y Katya Cruz informaron a la ciudadanía que Fuerza Popular no envió a un representante. En la media hora restante del programa, inicialmente separada para escuchar a los expertos reclutados por el fujimorismo, se entrevistó a especialistas independientes.

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Imagen de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori durante una comparecencia ante los medios en Lima, Perú. 15 abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

¿Debate vicepresidencial?

Para hoy viernes 29 de mayo se tiene previsto que en el programa “Tu decisión 2026″ de TV Perú se entreviste a los candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Estos son Analí Marquez y Brigida Curo por parte del partido de Roberto Sánchez, y Luis Galarreta y Miguel Torres por parte del fujimorismo. No obstante, se desconoce si estos dos últimos sí se presentarán a las instalaciones de TV Perú.

Cabe precisar que el programa estatal también tiene previsto realizar una entrevista a cada uno de los candidatos presidenciales. El martes 2 de junio a Roberto Sánchez, mientras que el día siguiente, el miércoles 3, sería el turno de Keiko Fujimori.