Juntos por el Perú recluta al exgeneral PNP señalado de haber prestado su celular a Pedro Castillo en prisión

El exoficial fue ascendido por el expresidente Pedro Castillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, sumó a sus filas un nuevo nombre vinculado al golpista exmandatario Pedro Castillo. No obstante, no se trata de un político, simpatizante, escudero, familiar o abogado. Se trata de un exoficial de la Policía Nacional del Perú.

Nos referimos al general PNP en situación de retiro, Wilson Sánchez Sánchez, quien se presentó recientemente como miembro de Juntos por el Perú en lo que respecta a propuestas de seguridad ciudadana en en el programa electoral “Tu decisión 2026″ del canal estatal TV Perú.

El nombre de Sánchez Sánchez salió a la luz luego de que un informe del periodista Rodrigo Cruz revelara que Pedro Castillo, durante la semana posterior a su detención, habría estado realizado llamadas telefónicas desde el celular del entonces policía. La información se sustentó en fuentes que afirmaron haber recibido las llamadas del exmandatario a través del equipo del entonces efectivo.

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En dicho mes, diciembre de 2022, Wilson Sánchez se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado de la Dirección de Seguridad del Estado. Y en esa condición, dice el informe periodístico, tenía a su cargo la custodia del exmandatario.

Pedro Castillo detenido tras intento de autogolpe de Estado

La investigación en Inspectoría

La Inspectoría Descentralizada PNP 03 inició un proceso disciplinario contra Wilson Sánchez. No solo por presuntamente haber prestado su celular a Pedro Castillo para que realice llamadas telefónicas, sino también porque este habría publicado una carta en su cuenta de X a través del mismo equipo.

Se trata de la carta escrita a mano por Castillo donde se victimizó luego de su fallido intento de golpe de Estado y calificó de usurpadora a su sucesora Dina Boluarte. “¡Basta de abusos! ¡Asamblea constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!" cerró así su mensaje el subversivo.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el oficial Wilson Sánchez fue absuelto en primera instancia de todos los cargos. Sin embargo, en revisión, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina Policial anuló dicha absolución y ordenó un nuevo pronunciamiento de la primera instancia, tomando en cuenta nuevos hechos y diligencias. De momento se desconoce si se adoptó una nueva decisión final.

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Wilson Sánchez fue absuelto en primera instancia por la Inspectoría.

Lo que sí se sabe es que Sánchez fue ascendido a general PNP por Pedro Castillo. Esta promoción tenía que hacerse efectiva en enero de 2024, no obstante, no se le reconoció el nuevo rango sino hasta junio de 2024.

Wilson Sánchez fue ascendido a general en 2023, pero esto fue suspendido hasta junio de 2024.

Sucede que el ascenso del efectivo fue suspendido porque enfrentaba un proceso disciplinario y un posible pase al retiro. No era el que se le inició por presuntamente prestarle su equipo celular a Castillo, sino uno por supuestamente haber consignado información falsa en un oficio indicando que se encontraba en territorio peruano cuando en realidad estaba en el extranjero.

En este proceso disciplinario solo fue suspendido por 6 días: se comprobó que no observó los trámites internos para viajar al extranjero, pero no se acreditó que él hubiera suscrito el documento con información falsa.

Wilson Sánchez fue sancionado con suspensión por 6 días.

La carrera policial de Wilson Sánchez Sánchez finalizó en enero de 2025 cuando fue pasado al retiro por Dina Boluarte y Juan José Santiváñez bajo la causal de renovación de cuadros.

Wilson Sánchez fue pasado al retiro por Dina Boluarte.