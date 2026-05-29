¿Por qué recibí una alerta de emergencia en mi celular? Así se activaron SISMATE y SASPe durante el Simulacro Multipeligro Nacional

La activación de la alarma SISMATE durante el Simulacro Nacional Multipeligro de este viernes 29 de mayo de 2026 sorprendió a miles de peruanos: alrededor de las 10:00, numerosos celulares emitieron un sonido fuerte y mostraron un aviso de emergencia en pantalla. El mensaje, con formato oficial, simuló una alerta ante tsunami y pidió evacuar de inmediato la zona costera.
El texto recibido en los teléfonos identificó el ejercicio como “SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO” y advirtió: “alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas”. También ordenó alejarse de playas, puertos y malecones, evacuar hacia zonas seguras verticales y seguir indicaciones de las autoridades.
La notificación no respondió a una emergencia real. Se trató de una activación programada, en el marco del simulacro, para comprobar el funcionamiento de los sistemas de alerta y reforzar la preparación ciudadana ante escenarios de riesgo. La difusión, por su alcance masivo, volvió a poner el foco en qué es SISMATE, cómo opera y por qué se utilizó hoy.
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¿Por qué se activó la alerta del SISMATE este 29 de mayo?
La activación de SISMATE a las 10:00 de este 29 de mayo ya había sido anunciada con antelación por ASISMET y por información institucional difundida por INDECI, como parte del simulacro nacional multipeligro. En una publicación de hoy, ASISMET recordó que se activarían el SASPe y el SISMATE durante el ejercicio.
Según INDECI, el SISMATE (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias) es un mecanismo de aviso a través del celular que combina un sonido fuerte con un mensaje corto. Su objetivo es alertar ante peligros que pueden ser monitoreados de manera progresiva y que otorgan un margen de tiempo para actuar.
Entre sus características, INDECI precisó que el sistema funciona sin la necesidad de saldo o datos móviles. Además, indicó que fue desarrollado por el MTC y gestionado por INDECI, como una herramienta tecnológica para crear y distribuir mensajes de alerta a la población de un área determinada. En la misma descripción oficial, el organismo detalló que SISMATE complementa a otros canales de difusión tradicionales, como radio y televisión.
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Así se desarrolló el Simulacro Nacional Multipeligro realizado hoy a nivel nacional
El Simulacro Nacional Multipeligro se realizó este viernes 29 de mayo de 2026 a las 10:00, como un ejercicio de preparación ante distintos peligros. En ese marco, la mensajería masiva de SISMATE ensayó un escenario de alerta ante tsunami y transmitió instrucciones de evacuación inmediata para población ubicada en zonas costeras.
El contenido fue explícito: “Aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones” y “evacua hacia zonas seguras verticales”. La finalidad del ejercicio fue poner a prueba la llegada del aviso, su legibilidad, su comprensión y la reacción esperada: evacuar, seguir rutas y atender a las autoridades locales.
Al tratarse de un simulacro, el envío del mensaje se dio para reforzar conductas concretas (evacuación y autoprotección) y para medir cómo se distribuye una alerta en condiciones reales de red y uso, sin requerir que el ciudadano tenga aplicaciones instaladas o conexión de datos activa.
Así funciona el SASPe, el sistema de alerta sísmica con sirenas
En paralelo a SISMATE, también se anunció la activación del SASPe (Sistema de Alerta Sísmica Peruano) durante el simulacro. De acuerdo con información difundida por INDECI a través de la Agencia Andina, el SASPe cuenta con 114 puestos de difusión sonora (sirenas) ubicados a lo largo de la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna.
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La subdirectora de Monitoreo y Alerta Temprana de la Dirección de Preparación del Indeci, Zarela Cieza, explicó a dicho medio que el SASPe busca alertar segundos antes de un sismo de gran magnitud, y que ese margen —aunque breve— permite ubicarse en una zona segura y ejecutar planes de emergencia familiar. Cada puesto de difusión tiene un alcance promedio de tres cuadras, con variaciones según ruido, entorno y edificaciones.
Según la misma explicación, el sistema opera con 111 acelerómetros instalados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a lo largo de la costa: detectan el movimiento, transmiten la información y activan alarmas y mensajes en cuestión de segundos. En el simulacro de hoy, su participación se integró como parte del ensayo coordinado de alerta y respuesta ciudadana.