¿Por qué recibí una alerta de emergencia en mi celular? Así se activaron SISMATE y SASPe durante el Simulacro Multipeligro Nacional

Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación de la alarma SISMATE durante el Simulacro Nacional Multipeligro de este viernes 29 de mayo de 2026 sorprendió a miles de peruanos: alrededor de las 10:00, numerosos celulares emitieron un sonido fuerte y mostraron un aviso de emergencia en pantalla. El mensaje, con formato oficial, simuló una alerta ante tsunami y pidió evacuar de inmediato la zona costera.

El texto recibido en los teléfonos identificó el ejercicio como “SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO” y advirtió: “alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas”. También ordenó alejarse de playas, puertos y malecones, evacuar hacia zonas seguras verticales y seguir indicaciones de las autoridades.

La notificación no respondió a una emergencia real. Se trató de una activación programada, en el marco del simulacro, para comprobar el funcionamiento de los sistemas de alerta y reforzar la preparación ciudadana ante escenarios de riesgo. La difusión, por su alcance masivo, volvió a poner el foco en qué es SISMATE, cómo opera y por qué se utilizó hoy.

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La alarma SISMATE se activó en celulares peruanos durante el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo de 2026 para probar el sistema de alerta temprana. (Captura.)

¿Por qué se activó la alerta del SISMATE este 29 de mayo?

La activación de SISMATE a las 10:00 de este 29 de mayo ya había sido anunciada con antelación por ASISMET y por información institucional difundida por INDECI, como parte del simulacro nacional multipeligro. En una publicación de hoy, ASISMET recordó que se activarían el SASPe y el SISMATE durante el ejercicio.

Según INDECI, el SISMATE (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias) es un mecanismo de aviso a través del celular que combina un sonido fuerte con un mensaje corto. Su objetivo es alertar ante peligros que pueden ser monitoreados de manera progresiva y que otorgan un margen de tiempo para actuar.

Entre sus características, INDECI precisó que el sistema funciona sin la necesidad de saldo o datos móviles. Además, indicó que fue desarrollado por el MTC y gestionado por INDECI, como una herramienta tecnológica para crear y distribuir mensajes de alerta a la población de un área determinada. En la misma descripción oficial, el organismo detalló que SISMATE complementa a otros canales de difusión tradicionales, como radio y televisión.

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La activación de la alarma SISMATE durante el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo de 2026 en Perú busca fortalecer la preparación ciudadana ante sismos y tsunamis. (Foto: ASISMET)

Así se desarrolló el Simulacro Nacional Multipeligro realizado hoy a nivel nacional

El Simulacro Nacional Multipeligro se realizó este viernes 29 de mayo de 2026 a las 10:00, como un ejercicio de preparación ante distintos peligros. En ese marco, la mensajería masiva de SISMATE ensayó un escenario de alerta ante tsunami y transmitió instrucciones de evacuación inmediata para población ubicada en zonas costeras.

El contenido fue explícito: “Aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones” y “evacua hacia zonas seguras verticales”. La finalidad del ejercicio fue poner a prueba la llegada del aviso, su legibilidad, su comprensión y la reacción esperada: evacuar, seguir rutas y atender a las autoridades locales.

Al tratarse de un simulacro, el envío del mensaje se dio para reforzar conductas concretas (evacuación y autoprotección) y para medir cómo se distribuye una alerta en condiciones reales de red y uso, sin requerir que el ciudadano tenga aplicaciones instaladas o conexión de datos activa.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro. - Crédito Andina

Así funciona el SASPe, el sistema de alerta sísmica con sirenas

En paralelo a SISMATE, también se anunció la activación del SASPe (Sistema de Alerta Sísmica Peruano) durante el simulacro. De acuerdo con información difundida por INDECI a través de la Agencia Andina, el SASPe cuenta con 114 puestos de difusión sonora (sirenas) ubicados a lo largo de la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna.

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La subdirectora de Monitoreo y Alerta Temprana de la Dirección de Preparación del Indeci, Zarela Cieza, explicó a dicho medio que el SASPe busca alertar segundos antes de un sismo de gran magnitud, y que ese margen —aunque breve— permite ubicarse en una zona segura y ejecutar planes de emergencia familiar. Cada puesto de difusión tiene un alcance promedio de tres cuadras, con variaciones según ruido, entorno y edificaciones.

Según la misma explicación, el sistema opera con 111 acelerómetros instalados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a lo largo de la costa: detectan el movimiento, transmiten la información y activan alarmas y mensajes en cuestión de segundos. En el simulacro de hoy, su participación se integró como parte del ensayo coordinado de alerta y respuesta ciudadana.