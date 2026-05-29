EsSalud inicia auditoría interna por filtración de historia clínica de Pedro Castillo para identificar responsables

EsSalud inicia auditoría interna para identificar responsables de la filtración de la historia clínica de Pedro Castillo Terrones, reafirmando su compromiso con la privacidad de los pacientes. (Composición: Infobae Perú)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) inició una auditoría interna para identificar y sancionar a los responsables de la filtración de información contenida en la historia clínica del expresidente Pedro Castillo Terrones, luego de que datos médicos confidenciales fueran difundidos en un programa de televisión. La institución sostuvo que el caso vulneró “un principio inquebrantable” de privacidad de los pacientes.

La medida fue anunciada en un comunicado en el que EsSalud rechazó “enérgicamente la filtración de datos sensibles” y afirmó que su respuesta apunta a establecer responsabilidades sobre “las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información” del exmandatario.

En el mismo pronunciamiento, EsSalud defendió la seguridad de su plataforma tecnológica y la idoneidad de su conducción administrativa, al tiempo que cuestionó declaraciones de un exfuncionario y lamentó expresiones dirigidas a trabajadoras de la institución que, según indicó, “no se ajustan a la verdad” y afectan la reputación de profesionales “y madres de familia”.

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EsSalud emite un comunicado oficial sobre la filtración de la historia clínica de Pedro Castillo, anunciando una auditoría interna y reafirmando su compromiso con la confidencialidad de los datos médicos. (EsSalud)

EsSalud abre investigación tras filtración de historia clínica de Pedro Castillo

EsSalud informó que dispuso “el inicio de una auditoría interna” tras la difusión de datos médicos de Castillo Terrones, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar sanciones. En su comunicado, la entidad subrayó que la confidencialidad de la información clínica rige como un estándar institucional y que la filtración de “datos sensibles” constituye una vulneración que no admite relativizaciones.

Como parte de su explicación técnica, la institución aseguró que el Sistema de Información de EsSalud es “técnicamente inalterable”. Según detalló, el software opera con “filtros de trazabilidad estrictos” que impiden que funcionarios puedan “modificar o manipular los registros médicos” almacenados en la plataforma. En esa línea, EsSalud sostuvo que la auditoría se enfocará en determinar cómo se produjo la vulneración y quiénes intervinieron en la entrega de información.

El pronunciamiento también remarcó que la atención a los asegurados se desarrolla bajo “protocolos y procedimientos establecidos” con un propósito único: preservar la salud y cuidar la privacidad. EsSalud enmarcó este punto como una regla operativa central del servicio y lo vinculó a la obligación de resguardar diagnósticos y antecedentes clínicos, sin distinción del perfil público o privado de cada paciente.

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EsSalud aclara renuncia de gerente general y descarta presión externa

En el mismo comunicado, EsSalud abordó los recientes movimientos en la alta dirección. Precisó que la salida del anterior gerente general Dr. Mariano Cuentas se debió a “motivos estrictamente personales”. La institución evitó atribuir esa decisión a presiones externas y la presentó como una determinación desligada del episodio de filtración.

Sobre su reemplazo, EsSalud ratificó que el Dr. Alejandro Martínez “cumple plenamente con el perfil requerido para el cargo” y que su designación fue realizada por el presidente ejecutivo Dr. Luis Rosales. Además, indicó que el perfil profesional del nuevo gerente general fue revisado por instancias internas: la Oficina de Recursos Humanos y el propio presidente ejecutivo, según la versión institucional.

La entidad también incluyó una precisión sobre potenciales conflictos de interés. Señaló que “ninguna de sus empresas, formadas hace 15 años, registra contratos con EsSalud”. En paralelo, defendió sus mecanismos de control al afirmar que los procesos de selección de personal se desarrollan con “los más altos estándares de calidad” y con participación de la Oficina de Integridad y Control Interno. Añadió que los cargos administrativos asistenciales de confianza atraviesan una evaluación de la Oficina de Recursos Humanos, que valida los perfiles de los puestos.

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EsSalud rechaza comentarios contra trabajadoras de la institución

EsSalud también respondió a cuestionamientos públicos vinculados a su funcionamiento interno. En el comunicado, la institución lamentó “las opiniones sin sustento técnico de un exfuncionario que ya no pertenece a la institución”, al que acusó de buscar “generar desconfianza en la opinión pública” con sus declaraciones.

En ese mismo bloque, la entidad rechazó expresiones dirigidas a su personal femenino. “Lamentamos los comentarios emitidos hacia nuestras trabajadoras que no se ajustan a la verdad”, indicó, y sostuvo que ese tipo de afirmaciones dañan “la reputación de mujeres profesionales y madres de familia” que, según agregó, solo buscan su desarrollo profesional.

El comunicado cerró con un mensaje de gestión: EsSalud afirmó que continuó trabajando “firmemente” en el equipamiento de hospitales, el abastecimiento de medicamentos y la optimización de citas, con el objetivo de cerrar brechas históricas del sector salud.