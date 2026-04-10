Ricardo Belmont admite no tener S/50 mil para pagar a Phillip Butters: “Me prestarían mis hermanos”

Candidato presidencial afirma que sus hermanos le prestarían dinero para cancelar la indemnización a favor del conductor de televisión. Video: Willax

El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, reconoció que no cuenta con el dinero para pagar la reparación civil de 50 mil soles a favor de Phillip Butters.

En entrevista con Beto a saber, Belmont reconoció que fue sentenciado a pagar dicho monto a Butters en la querella por difamación que le entabló el conductor.

“Él apeló para que le paguen 50 (mil). Y lo logró. Es plata, no lo dudo. Se acaba de vender su radio. Pero no ha salido la resolución final de que le pague. ¿Pero si sale, vas a pagarle 50,000 soles?. Bueno, si sale apelaré. ¿Tienes 50 mil soles recado? Bueno, sí tengo 50,000 soles, me prestarían mis hermanos, que son los que me han ayudado a sobrevivir estos años", indicó.

Belmont aseguró que no tiene suerte de tener hermanos ricos, sino que “ellos tienen suerte de tener un hermano como yo”. “Porque cuando había que jugarse, yo puse el pecho por mi familia. Mi padre nos hizo firmar un papel que decía: ‘Cuando un hermano se cae, los otros le dan la mano para que no se quede en la miseria’”, añadió.

Belmont fue sentenciado por lanzar frases despectivas al conductor de televisión. Foto: composición Infobae

Durante la entrevista, el candidato presidencial de Obras también aseguró que Phillip Butters perdió el juicio por difamación. Sin embargo, eso no es cierto. En primera instancia sí fue condenado a un año de prisión; sin embargo, en segunda instancia se declaró prescrito el delito porque tiene más de 65 años.

‘Sabelón’ vs. ‘Hermanón’

El candidato presidencial Ricardo Belmont deberá pagar S/ 50 mil a Phillip Butters tras confirmarse en segunda instancia una reparación civil por difamación agravada. A pesar de que el proceso penal quedó prescrito debido a la edad de Belmont y a las condiciones fijadas por la ley, la Sala de Apelaciones reconoció que los calificativos públicos emitidos contra Butters, en el marco de la disputa por la planta transmisora del Morro Solar, constituyeron una afectación significativa que no puede ampararse bajo ninguna forma permitida de crítica.

La reparación civil a favor de Phillip Butters fue incrementada de S/ 20 mil a S/ 50 mil por el tribunal de apelaciones, aunque la defensa de Butters solicitaba originalmente un millón de soles por concepto de indemnización por daño moral. Los magistrados consideraron insuficiente fijar una reparación de tal magnitud, pero declararon que las expresiones de Belmont fueron “altamente ofensivas” y que “no se pueden admitir bajo ningún contexto”. La sentencia califica la conducta del candidato como “atribución de conductas ilícitas muy graves, que lindan con actos de corrupción, extorsión de familiares, padecimiento de enfermedades psiquiátricas y cualidad anti éticas, sin la más mínima prueba que sustente sus afirmaciones”. La sala enfatiza que “la conducta dolosa es evidente”.

Sala de Apelaciones eleva a 50 mil soles la reparación civil que Belmont deberá cancelar a Butters.

Durante las transmisiones objeto del proceso, Belmont llegó a emitir frases como: “Este hombre que está loco, realmente enfermo, necesita un tratamiento psiquiátrico, necesita una evaluación psiquiátrica, el tipo desde que fue operado ha perdido algunas partes de la testosterona o de las células cerebrales donde puede haber sufrido con la anestesia producto de la operación”, pronunciada el 22 de octubre de 2022.

En una transmisión posterior, del 25 de octubre del mismo año, el candidato afirmó sobre Butters: “Él puede manejar fiscales, presionar jueces (...) ellos van buscando jueces corruptos para ver qué hacen, entonces nos vamos a enfrentar siempre a esta (...) tiene ‘asesorías’ a los Gobiernos, ha estado aliado con Odebrecht, ha estado aliado con los peajes de OAS, ha estado aliado con los colombianos dueños de las pistas del Perú, entonces estamos enfrentándonos —como peruanos— a los saqueadores de la patria”.

Finalmente, en una tercera intervención del 18 de enero de 2023, reiteró: “Phillip Butters, tú no tienes ningún derecho a reclamar nada en la radio y menos acusarme de usurpador, los usurpadores son ustedes, contratos falsos, contratos que no tienen valor legal, coacción a los jueces para sanar los juicios, coacción a los magistrados de la Corte Superior de Chorrillos”.