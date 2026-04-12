La hija de Ricardo Belmont marca distancia: Kristen Belmont desmiente a Keiko Fujimori sobre su relación con Kyara Villanella

Kristen Belmont desmiente declaraciones de Keiko Fujimori sobre su amistad con Kyara Villanella y aclara su distanciamiento público. (Captura TikTok Kristen Belmont / Captura video)

Kristen Belmont, hija del candidato presidencial Ricardo Belmont, aclaró públicamente que ya no mantiene una amistad con Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, pese a que la candidata de Fuerza Popular afirmó lo contrario en días recientes. El comentario de Kristen, realizado en una publicación de la revista Cosas, contradice las declaraciones de Fujimori sobre el supuesto vínculo cercano entre ambas jóvenes.

En la recta final de la campaña presidencial, el entorno familiar de los principales aspirantes ha cobrado relevancia mediática. La revista Cosas difundió imágenes de Kristen Belmont y Kyara Villanella juntas, lo que llevó a Keiko Fujimori a afirmar que existía una relación de confianza nacida en el colegio Markham y mantenida hasta la actualidad.

Sin embargo, la influencer de 18 años decidió responder directamente en la publicación, marcando distancia con la versión de la candidata fujimorista: “Todos somos libres de elegir nuestras amistades. Fuimos amigas y nos tuvimos cariño, pero desde 2023 no mantenemos una amistad”.

La aclaración de Kristen Belmont llega luego de que Keiko Fujimori insistiera en la existencia de un vínculo cercano entre ambas familias, señalando que las jóvenes se visitaban con frecuencia y que la relación era estrictamente personal, al margen de las diferencias ideológicas y del contexto electoral.

Kristen Belmont publicó un mensaje en redes sociales explicando que, aunque ella y Kyara Villanela se tuvieron cariño, su amistad no se mantiene desde 2023. (Captura)

Perfiles opuestos entre Kristen Belmont y Kyara Villanella

El vínculo entre Kristen Belmont y Kyara Villanella atrajo la atención pública debido al protagonismo que ambas han tenido en la campaña de sus respectivos padres. Mientras Kristen se ha convertido en una de las impulsoras clave de la candidatura de Ricardo Belmont, con participación activa en redes sociales y apariciones en eventos públicos, Kyara ha optado por un perfil más reservado y crítico respecto a posturas políticas de su madre.

Kristen Belmont, calificada por su padre como “arma secreta” de campaña, ha alcanzado notoriedad en plataformas como TikTok, donde comparte contenido relacionado a la trayectoria del exalcalde de Lima y a las propuestas de su movimiento. Ha acompañado a su padre en entrevistas, debates y actividades proselitistas, dirigiendo mensajes enfocados en los votantes jóvenes y cuestionando resultados de encuestas que no favorecen a su candidatura.

Por su parte, Kyara Villanella se ha mantenido al margen de la campaña política, salvo en contadas ocasiones en las que expresó posturas personales diferentes a las de Keiko Fujimori, como su desacuerdo público sobre el aborto en casos de violación, distanciándose así de la opinión de la lideresa de Fuerza Popular. Kyara también ha mostrado apoyo a su padre, Mark Vito, en actividades ajenas al ámbito político.

Declaraciones y matices en la relación entre las familias

Keiko Fujimori había declarado en entrevistas recientes que Kristen y Kyara mantenían una amistad desde la etapa escolar y que ambas familias habían compartido encuentros en diferentes contextos. “Ellas se conocen, yo conozco también a Kristen, ha estado varias veces en casa y Kyara ha estado en casa del señor Belmont”, declaró la candidata, enfatizando el valor de mantener relaciones personales más allá de la política.

Keiko Fujimori se muestra orgullosa de la amistad que su hija Kyara tiene con la hija de Ricardo Belmont, uno de sus rivales políticos en las elecciones 2026. (Crédito: YT/@Exitosa)

No obstante, la respuesta de Kristen Belmont matiza y actualiza el estado del vínculo, señalando que, aunque existió una amistad, esta no se mantiene desde hace más de un año. La declaración detiene las especulaciones sobre algún tipo de alianza personal o política, en un momento en que ambas figuras cobran protagonismo por el avance de sus padres en las encuestas y la posibilidad de un enfrentamiento directo en segunda vuelta.