Perú

Christian Thorsen denuncia uso fraudulento de su imagen en falsas curas contra el cáncer: “Juegan con la esperanza de la gente”

El actor reveló que estafadores emplean videos manipulados para promocionar remedios sin respaldo científico y advierte sobre el riesgo de abandonar tratamientos médicos legítimos

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El artista desmintió haber superado el cáncer en una semana y pidió a los pacientes no dejarse engañar por mensajes que juegan con la esperanza de quienes enfrentan la enfermedad. Arriba Mi Gente/ Latina

El actor peruano Christian Thorsen realizó una grave denuncia pública respecto al uso indebido de su imagen en la promoción de supuestas curas milagrosas contra el cáncer. El intérprete, conocido por su papel en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, reapareció en el programa televisivo ‘Arriba Mi Gente’ para advertir sobre estafas que afectan a pacientes con enfermedades oncológicas y alertar sobre las consecuencias de difundir información falsa sobre tratamientos médicos.

Thorsen, quien desde 2022 enfrenta un diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis en pulmones, ganglios y huesos, relató que optó por un tratamiento basado en el muérdago con el objetivo de mejorar sus condiciones y superar el pronóstico inicial de tres años de vida. Sin embargo, expresó su malestar ante la circulación de videos en redes sociales donde, mediante el uso de inteligencia artificial, se le atribuyen declaraciones falsas sobre supuestas curaciones instantáneas.

Durante su intervención en ‘Arriba Mi Gente’, el actor denunció que estas grabaciones manipulan su imagen y la del reconocido médico Elmer Huerta para publicitar un brebaje que, supuestamente, lo habría curado en apenas una semana. Según el contenido viral, la persona identificada como Thorsen recomienda abandonar los tratamientos médicos convencionales y descalifica a los profesionales de la salud, hechos que el actor calificó de inaceptables y peligrosos para quienes luchan contra la enfermedad.

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Christian Thorsen recuerda su diagnóstico de cáncer: “Se cumplen los tres años que me dieron de vida”
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“Este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo, juegan con la esperanza de la gente que siguen en mi situación, yo sigo en la batalla, no he conseguido la cura. Estoy en buen camino, pero sigo en la lucha”, expresó Thorsen, visiblemente indignado por el impacto que estas prácticas pueden tener en personas vulnerables y sus familias.

Hace aclaración sobre su situación

El actor aclaró que nunca ha afirmado haberse curado en siete días y que su verdadera experiencia con la enfermedad difiere completamente del contenido difundido sin su consentimiento. Explicó que el muérdago no es una cura, sino un complemento terapéutico que fortalece el sistema inmunológico bajo supervisión médica.

“Yo, personalmente, el paciente tiene la autonomía de decidir qué tipo de tratamiento recibir, yo no quería recibir quimio (…) Busqué otra opción, el primer doctor que fui de medicina tradicional me dijo ‘no necesitas quimio’ (…) Cuando encontré el centro médico antroposófico, la medicina atrás del muérdago, y me dijeron ‘el muérdago lo que hace es estabilizar el sistema inmunológico y eres tú quien pelea contra la enfermedad’, eso me gustó a mí, porque es una decisión mía”, detalló.

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Thorsen también precisó que su tratamiento es integral y que, debido a la naturaleza hormonal de su cáncer, sigue tomando medicamentos para controlar la producción de hormonas. “Mi cáncer es hormonal y consumo pastillas para controlar la producción de hormonas, me mantiene de esta manera y me da calidad de vida. Es integral, una suma de cosas que lleva que puedas batallar contra la enfermedad”, añadió, desmintiendo que haya abandonado la medicina convencional.

Christian Thorsen alerta sobre estafa que usa inteligencia artificial para ofrecer curas milagrosas. Latina/ Arriba Mi Gente
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Denunciará legalmente

El actor reveló que, tras la viralización del video falso, comenzó a recibir múltiples consultas de pacientes interesados en el supuesto preparado, lo que le permitió advertir la magnitud de la estafa. En respuesta, anunció que acudirá a la comisaría para formalizar una denuncia y exhortó a la población a no dejarse engañar por mensajes que prometen soluciones rápidas y sin respaldo científico.

La denuncia de Christian Thorsen pone en evidencia los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial para la creación de contenido fraudulento, así como la vulnerabilidad de las personas que buscan alternativas a tratamientos médicos complejos. El caso también resalta la importancia de informarse por vías oficiales y de consultar siempre con profesionales de la salud antes de tomar decisiones sobre el manejo de enfermedades graves como el cáncer.

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Christian Thorsen sigue en su lucha contra el cáncer.

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