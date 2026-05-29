Rival confirmado de Sporting Cristal y Cienciano si clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Rivales confirmados de Sporting Cristal y Cienciano si clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se realizó este viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y tuvo como protagonistas a Cienciano y Sporting Cristal. Ambos equipos peruanos deberán afrontar la instancia de playoffs para soñar con avanzar en el torneo internacional.

Los ‘cerveceros’ accedieron a esta etapa tras finalizar en el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores, por lo que ahora disputará su clasificación ante Bragantino. Por su parte, el ‘Papá’ alcanzó el segundo lugar en su zona de la Sudamericana y tendrá como rival al argentino Lanús en la llave de playoffs.

Rival confirmado de Sporting Cristal si clasifica a octavos de final

El recorrido de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana 2026 ya tiene rutas definidas tras el reciente sorteo. El conjunto rimense, clasificado como el segundo peor tercero de la fase de grupos de la Copa Libertadores, deberá enfrentarse en el ‘play offs’ a Bragantino, conjunto brasileño vinculado a la reconocida marca de bebidas energéticas Red Bull.

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El sorteo estableció que, si los rimenses logran superar a Bragantino, su próximo rival en octavos de final será Atlético Mineiro, otro equipo brasileño con experiencia reciente en territorio peruano tras haber enfrentado a Cienciano en la fase de grupos de la Sudamericana, aunque aquel partido se disputó en la altura de Cusco.

De avanzar a cuartos de final, Cristal podría encontrarse con Santos, siempre y cuando el club paulista supere a UCV de Venezuela y luego a Macará de Ecuador en octavos. Para semifinales, los posibles rivales incluyen a Cienciano —si ambos peruanos logran avanzar—, Botafogo, Lanús (último campeón del torneo) y otros clubes con tradición en el certamen.

Rival de Sporting Cristal en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Movistar Deportes)

Contrincante de Cienciano si clasifica a octavos de final

Cienciano comparte sector del cuadro con Sporting Cristal y podría llegar a enfrentarlo en una eventual semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Antes de pensar en ese cruce, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo deberá superar el ‘play offs’ ante Lanús, actual campeón del torneo. Este duelo se determinó tras la ubicación de Lanús como segundo mejor tercero de la Libertadores y del ‘Papá’ como segundo peor escolta en la Sudamericana.

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En caso de avanzar, Cienciano se medirá en octavos con Botafogo de Brasil, un reto de alto nivel por la jerarquía del club carioca. Para cuartos de final, los posibles rivales serían equipos uruguayos como Nacional o Montevideo City Torque, o bien Tigre de Argentina, que en esta edición enfrentó a Alianza Atlético en la fase de grupos.

Contrincante de Cienciano si clasifica a octavos de final. (Movistar Deportes)

¿Cuándo se jugarán los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026?

Los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que participarán Sporting Cristal y Cienciano, están programados para disputarse inmediatamente después de la finalización del Mundial 2026. Los encuentros de ida se celebrarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el 28 y el 30 del mismo mes.

Este calendario marca el regreso a la competencia internacional de los equipos peruanos, quienes deberán estar preparados para afrontar partidos decisivos en un corto periodo tras el evento mundialista. Tanto Cristal como Cienciano buscarán superar sus respectivas llaves en esta etapa clave del certamen continental, con la mira puesta en avanzar a los octavos de final de la Sudamericana.

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