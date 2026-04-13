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Partidos de César Acuña y José Luna quedarían fuera del Congreso Bicameral: APP y PP aparecen en otros en boca de urna

Los primeros reportes extraoficiales reflejan una disminución del respaldo hacia los partidos tradicionales en comparación con procesos electorales anteriores

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APP y Podemos Perú quedarían fuera del Congreso bicameral tras aparecer en “otros” en el flash electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
APP y Podemos Perú quedarían fuera del Congreso bicameral tras aparecer en “otros” en el flash electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Los resultados a boca de urnas han dejado empates técnicos. Sin embargo, dos populares partidos políticos tradicionales, que mantuvieron bancadas en el actual Congreso, ahora no aparecieron en el flash electoral y se ubicaron dentro del grupo de “otros”, lo que los dejaría fuera de la valla electoral y no formarían parte del nuevo Congreso bicameral. Lo que llama la atención es el aparente rechazo que han mantenido estas agrupaciones, pues anteriormente representaron a un número importante de electores.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por encuestadoras y medios de comunicación tras el cierre de la jornada electoral, el escenario evidencia una fuerte fragmentación del voto. Los sondeos a boca de urna difundidos la noche del domingo muestran diferencias mínimas entre diversas fuerzas políticas, configurando un panorama de empates técnicos tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria.

APP y Podemos Perú se desploman en boca de urna y quedarían fuera del próximo Congreso Bicameral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
APP y Podemos Perú se desploman en boca de urna y quedarían fuera del próximo Congreso Bicameral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

APP y Podemos Perú fuera del flash electoral

El flash electoral —basado en encuestas a boca de urna difundidas por Ipsos y Datum a través de televisión— constituye una primera aproximación a los resultados antes del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En este avance, varias agrupaciones concentran la mayor intención de voto; sin embargo, otras han quedado fuera del grupo principal.

Entre estas últimas figuran Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, y Podemos Perú (PP), vinculado a José Luna. Ambas organizaciones no aparecen entre los partidos con mayor respaldo ciudadano y han sido ubicadas dentro del bloque de “otros” por mínimo porcentaje de votos que habrían recibido, según los reportes difundidos. Este resultado preliminar sugiere que no alcanzarían el umbral electoral requerido para acceder a representación en el nuevo Parlamento.

Sorpresa en el flash electoral: partidos de César Acuña y José Luna sin opción de escaños en el Parlamento bicameral. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Datum/IPSOS)
Sorpresa en el flash electoral: partidos de César Acuña y José Luna sin opción de escaños en el Parlamento bicameral. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Datum/IPSOS)

Posible pérdida de representación

La eventual exclusión de estos partidos resulta significativa si se considera su peso en el actual Congreso. Alianza para el Progreso cuenta con 17 congresistas en el Parlamento 2021-2026, consolidándose como una de las principales bancadas legislativas del país, de acuerdo con reportes periodísticos recientes. Por su parte, Podemos Perú mantiene una representación cercana a los 15 parlamentarios en el mismo periodo, lo que le ha permitido participar activamente en la dinámica legislativa.

Pese a esta presencia, el contexto electoral actual refleja un cambio en las preferencias ciudadanas. La fragmentación del voto, sumada al desgaste de los partidos con representación congresal, habría impactado directamente en agrupaciones que tuvieron protagonismo en los últimos años. En ese sentido, la eventual salida de APP y Podemos Perú del próximo Congreso marcaría una recomposición significativa del mapa político.

Los resultados oficiales deberán ser confirmados en los próximos días por la ONPE, entidad encargada del cómputo de votos. Será entonces cuando se determine con precisión si estas agrupaciones quedan fuera del nuevo Congreso bicameral, compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado para el periodo 2026-2031.

Resultados preliminares dejan a APP y Podemos Perú al borde de la exclusión del Congreso bicameral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/APP/PP)
Resultados preliminares dejan a APP y Podemos Perú al borde de la exclusión del Congreso bicameral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/APP/PP)

Elecciones 2026 continuarán el 13 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que más de 52 mil ciudadanos que no lograron votar en Lima, debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio, podrán hacerlo este 13 de abril. Esta medida se aplica en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde se registraron incidentes durante la jornada electoral anterior. Según la ONPE, se habilitaron 13 locales de votación, con 187 mesas distribuidas entre los tres distritos mencionados.

La ONPE confirmó que la jornada complementaria se desarrollará bajo las mismas condiciones de una elección regular. Los locales de votación serán los mismos y el horario se mantendrá entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. Se coordinó con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la jornada, asegurando que el traslado y resguardo del material electoral cumpla con los protocolos establecidos.

Jefe de la ONPE anuncia que no actualizará conteo hasta que voten los más de 63 mil peruanos que no sufragaron por demora en instalación de mesas. (Foto: Agencia Andina/ONPE)
Jefe de la ONPE anuncia que no actualizará conteo hasta que voten los más de 63 mil peruanos que no sufragaron por demora en instalación de mesas. (Foto: Agencia Andina/ONPE)

Esta extensión de la votación busca garantizar el derecho constitucional al sufragio a quienes no pudieron hacerlo oportunamente. La ONPE exhortó a los miembros de mesa y a la ciudadanía a acudir y participar en la jornada, remarcando que la asistencia permitirá definir a las autoridades encargadas de dirigir el país durante los próximos cinco años.

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