José Luna denuncia ataque con dinamita contra postulante de Podemos Perú: “Pueden empezar a matar candidatos presidenciales”

José Luna, líder de Podemos Perú, denunció un atentado con dinamita contra Manuel de Lama, candidato de su partido en Tumbes

El líder de Podemos Perú, José Luna, denunció este martes un atentado con dinamita contra uno de los postulantes de su agrupación por la región Tumbes, Manuel de Lama, a quien arrojaron una granada durante un mitin, coincidiendo con un apagón provocado por el incendio de un poste.

“Han tratado de boicotear el mitin y, después, le han puesto una granada a nuestro candidato. Lo que nosotros estamos viendo es que los delincuentes y las bandas están preocupadas porque, si Podemos Perú va a llegar (a la Presidencia), se va a acabar la fiesta para esas bandas, porque o terminan presos o terminan muertos”, declaró ante los medios.

El dirigente explicó que su candidato ya recibió amenazas y extorsiones previamente, hechos que fueron comunicados a las autoridades, por lo que instó al presidente José María Balcázar a atender la situación.

“Yo llamo y convoco al presidente a que tome acción inmediata y se preocupe por ello. Deje de estar en piloto automático y tome acción inmediatamente, porque pueden empezar a matar candidatos, que es lo que nos está preocupando”, manifestó.

Luna afirmó que su candidato ya había recibido amenazas y extorsiones previas, e instó al presidente José María Balcázar a tomar acciones inmediatas para proteger a los postulantes, advirtiendo sobre el riesgo de asesinatos de candidatos

Luna añadió que desde su agrupación remitirá “los documentos necesarios” al jefe de Estado “para que asigne presupuesto” de manera inmediata. “No puede esperar hasta el 28 de julio para el cambio de gobierno”, indicó.

Subrayó finalmente que Tumbes, región fronteriza con Ecuador, “se encuentra en total abandono en materia de seguridad ciudadana” y consideró que el ataque podría estar relacionado con el plan de seguridad anunciado por el partido.

De Lama ya había recibido en febrero pasado una carta extorsiva y un artefacto explosivo, al igual que su esposa, la gobernadora regional encargada de Tumbes, Rosario Palacios, en la vivienda donde residen.

De acuerdo con medios locales, desconocidos abandonaron un cartucho de dinamita y un mensaje intimidatorio en el cual los delincuentes exigían que se contactaran bajo amenaza de atentar contra sus vidas. El mensaje fijó un plazo de 48 horas para una respuesta y amenazó con dañar la camioneta del candidato.

Horas antes, sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en el interior de una veterinaria vinculada a la gobernadora. Personal del Escuadrón Verde y de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP) acudió al lugar para acordonar la zona y recolectar pruebas.

Las autoridades investigan si los hechos guardan relación con recientes operativos contra organizaciones criminales en Tumbes, donde se sospecha la presencia de redes con vínculos con ‘Los Choneros’, grupo criminal ecuatoriano declarado terrorista en 2024

Palacios pidió a la policía intensificar las investigaciones para identificar a los responsables y recordó que su familia ya había sido víctima de otros hechos violentos, incluido el asesinato de un hermano.

De Lama, quien anteriormente se desempeñó como alcalde, aseguró que ha sufrido al menos ocho episodios de hostigamiento en los últimos años.

Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con recientes operativos contra organizaciones criminales en Tumbes, donde operan redes que tendrían conexiones transfronterizas con el peligroso grupo criminal ‘Los Choneros’, de Ecuador.

Se trata de una de las dos bandas más grandes y poderosas de ese país, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en el país norteño.