Flash Electoral de Datum: Resultados a boca de urna de Elecciones Generales 2026 hoy desde las 6 de la tarde

La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.

Con un alto porcentaje de mesas que no lograron abrirse y una ampliación del tiempo para el cierre de la votación, a las 6 de la tarde de este domingo 12 de abril se darán a conocer los resultados del flash electoral a boca de urna de Datum para América TV y el Canal N de las Elecciones Generales 2026.

El cambio de horario respondió al retraso en la apertura de mesas electorales en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana.

Desde las primeras horas de este domingo, en los exteriores de los colegios se evidenció malestar entre los votantes, quienes formaron largas colas a la espera de la llegada del material electoral para cumplir con su deber ciudadano.