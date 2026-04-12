Flash Electoral de Datum: Resultados a boca de urna de Elecciones Generales 2026 hoy desde las 6 de la tarde

Con un alto porcentaje de mesas que no lograron abrirse y una ampliación del tiempo para el cierre de la votación, a las 6 de la tarde de este domingo 12 de abril se darán a conocer los resultados del flash electoral a boca de urna de Datum para América TV y el Canal N de las Elecciones Generales 2026.
El cambio de horario respondió al retraso en la apertura de mesas electorales en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana.
Desde las primeras horas de este domingo, en los exteriores de los colegios se evidenció malestar entre los votantes, quienes formaron largas colas a la espera de la llegada del material electoral para cumplir con su deber ciudadano.
La empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, no cumplió con su labor y demoró el reparto de planillones, equipos informáticos y otros implementos necesarios para el sufragio.
“La empresa contratada, ‘Servicios Generales Galaga’, no cumplió con el compromiso de ‘entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao’”, indica el comunicado de la institución presidida por Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En estas elecciones, cerca de 27 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas. Al mediodía de este 12 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que millones de ciudadanos aún no han emitido su voto.
“Al momento existe un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel nacional”, declaró Burneo. El balance final sobre el total de mesas instaladas y otros detalles se comunicará posteriormente.