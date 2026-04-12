Perú

Flash Electoral de Datum: Resultados a boca de urna de Elecciones Generales 2026 hoy desde las 6 de la tarde

El flash electoral de Datum para las Elecciones Generales 2026 en Perú se difundirá tras una jornada marcada por retrasos en la apertura de mesas y la extensión del horario de votación en Lima Metropolitana

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La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.

Con un alto porcentaje de mesas que no lograron abrirse y una ampliación del tiempo para el cierre de la votación, a las 6 de la tarde de este domingo 12 de abril se darán a conocer los resultados del flash electoral a boca de urna de Datum para América TV y el Canal N de las Elecciones Generales 2026.

El cambio de horario respondió al retraso en la apertura de mesas electorales en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana.

Desde las primeras horas de este domingo, en los exteriores de los colegios se evidenció malestar entre los votantes, quienes formaron largas colas a la espera de la llegada del material electoral para cumplir con su deber ciudadano.

21:40 hsHoy

¿Qué ocurrió?

La empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, no cumplió con su labor y demoró el reparto de planillones, equipos informáticos y otros implementos necesarios para el sufragio.

“La empresa contratada, ‘Servicios Generales Galaga’, no cumplió con el compromiso de ‘entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao’”, indica el comunicado de la institución presidida por Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

21:40 hsHoy

¿Cuántos peruanos están habilitados para votar?

En estas elecciones, cerca de 27 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas. Al mediodía de este 12 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que millones de ciudadanos aún no han emitido su voto.

“Al momento existe un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel nacional”, declaró Burneo. El balance final sobre el total de mesas instaladas y otros detalles se comunicará posteriormente.

21:40 hsHoy

Lista de candidatos

  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • César Acuña (Alianza para el Progreso)
  • George Forsyth (Somos Perú)
  • Vladimir Cerrón (Perú Libre)
  • Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)
  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  • Carlos Espá (Sí Creo)
  • Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
  • Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú)
  • Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
  • Paul Jaimes (Progresemos)
  • Walter Chirinos (PRIN)
  • Alfonso López Chau (Ahora Nación)
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)
  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
  • Carlos Álvarez (País para Todos)
  • Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  • Armando Massé (Partido Democrático Federal)
  • Carlos Jaico (Perú Moderno)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)
  • Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)
  • José Williams (Avanza País)
  • José Luna Gálvez (Podemos Perú)
  • Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
  • Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  • Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)
  • Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

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