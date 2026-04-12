Abuchean a César Acuña en su local de votación: “Corrupto sinvergüenza, Trujillo no te quiere”

El candidato de Alianza Para el Progreso recibió insultos de la población trujillana, que le gritó "corrupto" y "ladrón". // Video: Noticias Trujillo

En plena jornada de las Elecciones Generales 2026, no solo las urnas concentraron la atención de millones de peruanos, sino también los momentos de tensión protagonizados por algunos candidatos. Uno de los episodios más comentados se registró en Trujillo, donde el aspirante presidencial César Acuña acudió a emitir su voto en medio de un ambiente cargado de expectativa, vigilancia policial y presencia de medios de comunicación.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) llegó cerca del mediodía a la Institución Educativa 80820 Víctor Larco, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la región La Libertad. Sin embargo, lo que debía ser un acto protocolar dentro del proceso electoral terminó convirtiéndose en una escena de rechazo ciudadano que rápidamente se viralizó en redes sociales, marcando uno de los momentos más tensos de esta jornada electoral 2026.

Gritos, insultos y tensión: así fue la salida de César Acuña tras votar

Composición: Infobae Perú

Tras cumplir con su deber cívico, César Acuña se retiró del centro de votación escoltado por un contingente policial. A las afueras del colegio, un grupo de ciudadanos lo esperaba y, de manera sorpresiva, comenzaron a lanzarle gritos e insultos que reflejaban el descontento de un sector de la población.

“¡Fuera corrupto! ¡Sinvergüenza, ladrón!”, se escuchó entre la multitud, mientras otras voces se sumaban con frases como: “Trujillo no te quiere, Acuña” y “No te queremos más”. La situación escaló rápidamente con pedidos de arrojarle objetos como huevos, generando un ambiente de tensión que obligó al candidato a retirarse con rapidez del lugar.

Los gritos no solo se dirigieron al postulante presidencial, sino que también alcanzaron a los equipos de prensa que cubrían la actividad. En medio del caos, algunos ciudadanos cuestionaban el respaldo que el candidato recibe, especialmente entre los jóvenes, con frases como: “Solamente tienes a los jóvenes comprados. ¿Cuánto les pagas?”.

El incidente ocurrió ante la mirada de efectivos policiales que resguardaban la zona, quienes evitaron que la situación pase a mayores. No obstante, el episodio evidenció el clima polarizado que se vive en esta elección presidencial en Perú, donde las emociones y posturas están marcadas en distintos puntos del país.

El contexto detrás de los cuestionamientos: polémicas por pago a streamers

El candidato de Alianza para el Progreso concluyó su actividad proselitista en Lima con un multitudinario mitin en Santa Clara, acompañado por figuras clave del partido y creadores digitales (Créditos: ATV).

Las expresiones escuchadas durante este incidente no aparecen en el vacío. En las últimas semanas, la campaña de César Acuña ha estado rodeada de cuestionamientos, especialmente por su estrategia de acercamiento al electorado joven a través de plataformas digitales.

Un reportaje periodístico reveló que el candidato habría destinado hasta US$30.000 para trabajar con creadores de contenido en plataformas de streaming como Kick. Entre los nombres mencionados figuran streamers como Cristorata, Neutro y Sachauzumaki, quienes cuentan con miles —e incluso millones— de seguidores, principalmente jóvenes.

Esta estrategia busca conectar con votantes primerizos y ampliar el alcance de su candidatura en espacios digitales. Sin embargo, también ha generado críticas, ya que, según la normativa electoral, toda propaganda electoral destinada a influir en el voto debe ser declarada ante la ONPE, incluso si se presenta como contenido “orgánico”.

En ese contexto, las frases lanzadas por los ciudadanos durante la jornada —como la referencia a “jóvenes comprados”— hacen eco de estas denuncias y del debate público sobre el uso de influencers y streamers en campañas políticas.

Mientras tanto, la participación de César Acuña en las Elecciones 2026 se da junto a su fórmula presidencial, integrada por Jessica Tumi Rivas y Alejandro Soto Reyes, en un proceso que involucra a más de 27 millones de peruanos habilitados para votar. La jornada, iniciada a las 7:00 a. m. y programada hasta las 6:00 p. m., definirá no solo al próximo presidente, sino también a los integrantes del renovado Congreso bicameral y representantes del Parlamento Andino.