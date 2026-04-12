Flash Electoral de Ipsos con resultados a boca de urna sobre la elección presidencial se conocerá hoy desde las 6 p.m.

Hoy domingo 12 de abril, Perú celebra elecciones generales para elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en todo el país. La jornada se ha visto afectada por retrasos en la instalación de mesas en distintos distritos de Lima debido a problemas con la entrega de material electoral por parte de la ONPE, lo que llevó a la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 p.m.

El sistema de recopilación de datos de boca de urna consiste en que encuestadores se ubican en los alrededores de los centros de votación y, tras el sufragio, preguntan a los electores por quién votaron. Las respuestas se recogen de manera anónima y confidencial. Luego, los datos se procesan y se estiman tendencias preliminares sobre los posibles resultados antes del conteo oficial.

Varios locales de votación en Lima y otras zonas de Perú reportaron retrasos en la instalación de mesas debido a que la ONPE no entregó a tiempo el material electoral. Esto provocó largas filas y demoras para miles de votantes, especialmente en distritos del sur de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco y San Borja. La ONPE atribuyó el retraso al incumplimiento de la empresa encargada del transporte del material. Aunque la mayoría de locales del país recibió el material sin problemas, alrededor del 0,72% de los locales resultaron afectados por la demora.

Ipsos realizará el levantamiento de información en los centros de votación para elaborar el flash electoral a boca de urna, cuyos resultados se mostrarán desde las 6 de la tarde. En un primer momento estos resultados se habían anunciado para las 5 p.m. Sin embargo, dadas las demoras en la apertura de las mesas de sufragio , el horario de votación y cierre de mesas se amplió hasta las 6 p.m.

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