Perú

Flash Electoral de Ipsos con resultados a boca de urna sobre la elección presidencial se conocerá hoy desde las 6 p.m.

La empresa encuestadora Ipsos Perú, junto a Perú21 y Latina, mostrarán resultados de su encuesta boca de urna para conocer una aproximación sobre qué candidatos obtuvieron más votos y pasarían a la segunda vuelta

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19:59 hsHoy

Flash electoral a las 6 p.m.

Ipsos realizará el levantamiento de información en los centros de votación para elaborar el flash electoral a boca de urna, cuyos resultados se mostrarán desde las 6 de la tarde. En un primer momento estos resultados se habían anunciado para las 5 p.m. Sin embargo, dadas las demoras en la apertura de las mesas de sufragio, el horario de votación y cierre de mesas se amplió hasta las 6 p.m.

Flash electoral
Flash electoral de Ipsos se conocerá a las 6 p.m.
19:37 hsHoy

Retrasos en apertura de locales de votación

Varios locales de votación en Lima y otras zonas de Perú reportaron retrasos en la instalación de mesas debido a que la ONPE no entregó a tiempo el material electoral. Esto provocó largas filas y demoras para miles de votantes, especialmente en distritos del sur de Lima como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco y San Borja. La ONPE atribuyó el retraso al incumplimiento de la empresa encargada del transporte del material. Aunque la mayoría de locales del país recibió el material sin problemas, alrededor del 0,72% de los locales resultaron afectados por la demora.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
19:37 hsHoy

Cómo es la metodología boca de urna

El sistema de recopilación de datos de boca de urna consiste en que encuestadores se ubican en los alrededores de los centros de votación y, tras el sufragio, preguntan a los electores por quién votaron. Las respuestas se recogen de manera anónima y confidencial. Luego, los datos se procesan y se estiman tendencias preliminares sobre los posibles resultados antes del conteo oficial.

peru elecciones flyers boca de urna 1
19:37 hsHoy

Lista de candidatos

  1. Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  2. Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  3. César Acuña (Alianza para el Progreso)
  4. George Forsyth (Somos Perú)
  5. Vladimir Cerrón (Perú Libre)
  6. Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)
  7. Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  8. Carlos Espá (Sí Creo)
  9. Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
  10. Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú)
  11. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
  12. Paul Jaimes (Progresemos)
  13. Walter Chirinos (PRIN)
  14. Alfonso López Chau (Ahora Nación)
  15. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
  16. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  17. Mesías Guevara (Partido Morado)
  18. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
  19. Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  20. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  21. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
  22. Carlos Álvarez (País para Todos)
  23. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
  24. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  25. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  26. Armando Massé (Partido Democrático Federal)
  27. Carlos Jaico (Perú Moderno)
  28. Mario Vizcarra (Perú Primero)
  29. Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)
  30. José Williams (Avanza País)
  31. José Luna Gálvez (Podemos Perú)
  32. Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
  33. Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  34. Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)
  35. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)
19:36 hsHoy

¿Qué se vota en las Elecciones en Perú 2026?

Hoy domingo 12 de abril, Perú celebra elecciones generales para elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en todo el país. La jornada se ha visto afectada por retrasos en la instalación de mesas en distintos distritos de Lima debido a problemas con la entrega de material electoral por parte de la ONPE, lo que llevó a la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 p.m.

Varias personas hacen fila en un pasillo interior. Una mujer embarazada, un hombre con gorra y otros ciudadanos esperan. Hay un cartel de "Atención Preferencial"
Personas de diversas edades y condiciones, incluida una mujer embarazada, aguardan su turno en una sala de espera donde se indica atención preferencial. (Paula Díaz Elizalde)

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