Perú

ONPE: más de 52 mil peruanos que no votaron en Lima por demora en mesas de sufragio podrán hacerlo este 13 de abril

El organismo electoral habilitará 187 mesas de sufragio y garantizará el proceso con resguardo de la Policía Nacional y apoyo de las Fuerzas Armadas

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Piero Corvetto, jefe institucional de la ONPE, ofrece un balance y detalla las medidas para la jornada electoral en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Se confirma el horario de votación y las coordinaciones de seguridad con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. (Crédito: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que más de 52 mil ciudadanos que no pudieron emitir su voto en Lima debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio tendrán una nueva oportunidad para hacerlo este 13 de abril. La medida alcanza específicamente a electores de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde se registraron incidencias durante la jornada electoral previa.

En ese contexto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, precisó que se corrigió la cantidad de locales de votación habilitados. “Esta cifra de trece corrige la cifra de quince emitida esta tarde”, indicó, al detallar que finalmente serán 13 locales los que funcionarán en esta jornada complementaria: tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y tres en Pachacámac.

Jefe de la ONPE anuncia que no actualizará conteo hasta que voten los más de 63 mil peruanos que no sufragaron por demora en instalación de mesas. (Foto: Agencia Andina/ONPE)
Jefe de la ONPE anuncia que no actualizará conteo hasta que voten los más de 63 mil peruanos que no sufragaron por demora en instalación de mesas. (Foto: Agencia Andina/ONPE)

Más de 52 mil electores podrán votar

De acuerdo con la entidad electoral, un total de 52.251 electores podrán ejercer su derecho al voto en esta nueva fecha. Para ello, se habilitarán 187 mesas de sufragio, distribuidas en los locales previamente establecidos en los distritos mencionados.

La ONPE señaló que esta decisión busca garantizar el derecho constitucional al sufragio de los ciudadanos que no pudieron votar oportunamente. “52 mil doscientos cincuenta y un electores podrán emitir su voto mañana, 13 de abril”, afirmó Corvetto durante una conferencia de prensa.

Carteles pegados en una pared gris. Uno escrito a mano anuncia "NO HABRÁ VOTACIONES", el otro es un cartel oficial de "ELECCIONES GENERALES 2026"
Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

Elecciones en mismo horario

El organismo electoral indicó que la jornada del 13 de abril se realizará bajo las mismas condiciones que una elección regular. En ese sentido, los locales de votación serán los mismos y el horario se mantendrá entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Asimismo, se dispuso que la instalación de las mesas de sufragio se efectúe dentro de ese rango horario, con el objetivo de asegurar que todos los electores habilitados puedan acudir a votar sin restricciones. Esta disposición fue adoptada en coordinación con el Ejecutivo.

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Despliegue logístico y medidas de seguridad

Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, la ONPE informó que utilizará vehículos propios para el traslado del material electoral. Este proceso contará con la custodia de la Policía Nacional del Perú, a fin de asegurar la integridad del material durante su distribución.

Además, se coordinó con el Ministerio de Defensa del Perú para que las Fuerzas Armadas del Perú permanezcan en los locales de votación hasta el cierre de la jornada. “Se ha coordinado […] que las Fuerzas Armadas se mantengan en estos trece locales de votación hasta que finalice la jornada electoral”, sostuvo Corvetto.

Jornada electoral bajo presión: fallas en la entrega de materiales dejan fuera a decenas de miles de electores
Jornada electoral bajo presión: fallas en la entrega de materiales dejan fuera a decenas de miles de electores| ONPE

Coordinación con el Ejecutivo

La ONPE indicó que esta jornada extraordinaria se realiza en coordinación con el Poder Ejecutivo, que dispuso mantener las condiciones logísticas y operativas necesarias para asegurar el proceso. El objetivo es que los electores afectados puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones.

En esa línea, el organismo electoral reiteró que se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar nuevas incidencias y asegurar la correcta instalación de las mesas de sufragio en los locales habilitados.

Miembros de mesa y electores

Finalmente, la ONPE hizo un llamado a los miembros de mesa y a la ciudadanía a participar en esta jornada electoral. La entidad recordó la importancia de la asistencia para garantizar el normal desarrollo del proceso.

“Convocamos a los miembros de mesa y a la ciudadanía a que asistan mañana a votar”, expresó Corvetto, al subrayar que esta elección permitirá definir a las autoridades que regirán los destinos del país durante los próximos cinco años.

Cuatro personas en un aula. Un hombre de pie con chaleco azul y tres sentados en pupitres con carteles "MESA Nº 036414". Ventana con cortinas rojas y señal de zona sísmica
Miembros de mesa electoral reciben formación en un aula con ventanas y cortinas rojas, preparándose para sus funciones electorales. (Paula Díaz Elizalde)

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