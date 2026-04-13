Empresa Gálaga sigue operando en traslado electoral pese a fallas del 12 de abril

La empresa Servicios Generales Gálaga, cuestionada por las fallas en la distribución del material electoral durante la jornada del 12 de abril, continúa prestando servicios en la etapa posterior a los comicios. Así se evidenció en el colegio Nuestra Señora del Carmen, donde se realiza el embalaje de los equipos utilizados en la votación.

En el lugar, se observó la presencia de vehículos con el logo de la empresa, encargados de trasladar los equipos hacia las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las unidades permanecían a la espera mientras el personal terminaba de organizar el material dentro del local.

La escena ocurre un día después de que los problemas logísticos obligaran a extender la jornada electoral en algunas mesas. Pese a ese antecedente, la empresa sigue participando en una fase clave: el recojo y transporte del material ya utilizado.

Gálaga sigue en proceso electoral tras incumplimientos en entrega de material

Conductores fueron convocados por pocos días

Un trabajador que participó en estas labores confirmó que su vínculo con la empresa fue reciente y de corta duración. Según indicó, fue convocado únicamente para apoyar durante dos días del proceso.

Precisó que no forma parte de la planilla, sino que fue llamado para colaborar de manera puntual. Su participación se concentró en el viernes previo a la elección y el mismo domingo de votación.

Este testimonio sugiere que parte de la operación logística se sostuvo con personal incorporado de forma temporal. La convocatoria por pocos días coincide con versiones sobre contrataciones realizadas a inicios de abril para cubrir la demanda del proceso.

Elecciones 2026: Gálaga mantiene contrato y traslada material pese a cuestionamientos. Foto: captura Latina

Gálaga mantiene rol en el traslado

A pesar de los cuestionamientos, la empresa sigue encargada de movilizar el material tras el cierre de la jornada. En el colegio, los vehículos identificados estaban destinados al traslado de equipos, como lo indicaban los rótulos visibles en las unidades.

El operativo se desarrolla bajo resguardo policial, mientras el personal de la ONPE continúa dentro del local culminando el embalaje. Una vez finalizado este proceso, el material será trasladado a los centros de acopio.

La permanencia de Galaga en esta etapa evidencia que su participación no se limitó a la distribución inicial, sino que también incluye el retorno del material electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo. | ONPE

Fallas previas marcaron la jornada

La continuidad de Gálaga se da luego de que su desempeño fuera cuestionado por retrasos en la entrega del material, lo que impidió la instalación de mesas en distintos puntos.

Estas fallas obligaron a extender la jornada para permitir que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto. El problema se originó en la distribución, que no se completó dentro de los plazos previstos.

En paralelo, se conoció que existían advertencias previas sobre deficiencias en su capacidad operativa. En marzo, semanas antes de los comicios, la Contraloría emitió un informe alertando sobre estas falencias; sin embargo, la ONPE no adoptó medidas correctivas y la empresa continuó a cargo de una tarea clave en el proceso electoral.

Largas colas en un colegio de San Juan de Miraflores por las elecciones extendidas para este lunes13 de abril. Latina

Dueño de Galaga evita responder por fallas de su empresa

El gerente de la empresa Servicios Generales Gálaga, Juan Charles Alvarado Pfuyo, evitó responder a las acusaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que lo señala como presunto responsable del retraso en la entrega del material electoral.

Consultado sobre el tema, el empresario optó por no reconocer ni descartar responsabilidad. “Eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”, afirmó en declaraciones a Panorama.

Galaga SAC, en el centro de la polémica: ONPE la responsabiliza por retrasos electorales

Alvarado Pfuyo también dejó en claro que no brindará mayores detalles por el momento. Indicó que prefiere mantener silencio mientras se desarrollan los pronunciamientos de otras entidades involucradas en el proceso.