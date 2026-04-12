ONPE admite retraso en instalación de mesas y culpa a empresa distribuidora: “Son 75 locales afectados”

El ente electoral confirmó la demora del material electoral a diversos centros de votación | América tv

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reconoció este domingo un retraso en la instalación de mesas de votación en algunos puntos de Lima Metropolitana, principalmente en la zona sur de la capital, debido a fallas en la distribución del material electoral. La entidad pidió calma a la ciudadanía y aseguró que ya se activó un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible.

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que el material necesario para el desarrollo de los comicios aún no había llegado a determinados locales de votación en distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. En total, 75 instituciones educativas resultaron afectadas por esta demora.

Según precisó la ONPE, el retraso responde a un incumplimiento por parte de la empresa encargada del traslado, “Servicios Generales Galaga”, lo que obligó a la entidad a tomar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del proceso electoral. El material, indicaron, ya se encuentra en traslado y se espera que llegue aproximadamente a las 8:00 a.m.

Colas en exteriores de colegio en Santiago de Surco por demoras de instalación de mesas de votación

Pese a esta situación, el organismo electoral remarcó que los locales afectados representan solo el 0,72 % del total de centros de votación a nivel nacional, que asciende a 10.336. En ese sentido, subrayó que en el resto del país la jornada se desarrolla con normalidad, tras la llegada oportuna del material electoral.

La ONPE también explicó que, en comparación con las elecciones generales de 2021, el despliegue logístico en esta ocasión ha sido mayor. Mientras que en el proceso anterior se utilizaron alrededor de 200 camiones para distribuir el material en Lima Metropolitana y el Callao, este año se requirieron 434 vehículos, debido al incremento en el volumen de material y a la instalación de cerca de 10.000 mesas adicionales.

Finalmente, la entidad lamentó los inconvenientes ocasionados y exhortó a los miembros de mesa a mantenerse atentos para iniciar sus funciones apenas llegue el material electoral a sus respectivos locales.

ONPE informa que el material electoral para locales de Lima Sur estará disponible prontamente

Elecciones 2026: demoras en la jornada de votación

Según el cronograma electoral, la jornada debía iniciarse desde las primeras horas del día con la instalación de mesas y continuar con la votación hasta el cierre oficial.

De acuerdo con lo establecido, la instalación de mesas de sufragio comienza a las 6:00 a.m. En esta etapa se revisa el material electoral, se organiza el espacio y se deja todo listo para recibir a los ciudadanos. Una hora después, a las 7:00 a.m., se inicia la votación. Sin embargo, hasta el momento, diversos usuarios han reportado retrasos en la instalación de mesas, no solo en distritos de Lima Sur.

El vocero de la ONPE, Juan Heredia, señaló que las mesas pueden instalarse hasta el mediodía, un panorama complicado, considerando que la votación culmina a las 5:00 p.m. A partir de esa hora, se inicia el conteo de votos en cada mesa de sufragio.

Colas en local de votación de Surco

Heredia también indicó que una vez que llegue el material, al local de votación, el proceso de la instalación de mesas puede durar hasta 20 minutos, por lo que se estima que la votación inicie a las 8:00 am. En ese sentido, pidió calma y paciencia a la ciudadanía

“Hay algunas tareas que van a realizar los miembros de mesa una vez que ya reciben el material electoral. Van a revisar los tres paquetes que contiene el material electoral, el paquete para la instalación, el paquete de útiles y el paquete de escrutinio”, señaló el funcionario en Latina Noticias.