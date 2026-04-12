Elecciones 2026: ¿debo pagar multa si mi mesa no se instala hasta el mediodía?

Jornada electoral marcada por el desorden en Surco. Ciudadanos, incluyendo una madre que viajó dos horas desde Comas, se enfrentan a largas colas y locales de votación cerrados. Las quejas apuntan a la falta de personal de la ONPE para organizar el proceso.

70 locales de Lima Metropolitana, específicamente en distritos del sur, no recibieron el material de votación, por lo que las mesas no han podido ser instaladas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado en el que reconoció la demora y atribuyó la responsabilidad a La jornada electoral comenzó accidentada. Más dede, específicamente en distritos del sur, no recibieron el material de votación, por lo que las mesas no han podido ser instaladas. Lemitió un comunicado en el que reconoció la demora y atribuyó la responsabilidad a Servicios Generales Galaga, empresa encargada de la distribución.

En el mismo pronunciamiento, indicó que el material restante llegaría a las 8:00 a.m.; sin embargo, dos horas después, diversos usuarios reportaban que sus mesas aún no habían sido instaladas en distritos como Santiago de Surco y San Juan de Miraflores.

La normativa electoral establece que las mesas solo pueden instalarse hasta el mediodía. En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué ocurre si se cumple el plazo y una mesa de votación no logra instalarse?

La vocera de la ONPE, Carla Cueva, señaló que existe un procedimiento para estos casos: se debe llenar un acta en presencia del personal del Jurado Nacional de Elecciones. “Ahora, si es que pasara que por A o B no se instala a las 12:00, tenemos un acta específicamente de esa incidencia que tiene que ser llenada también con presencia del Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

Elecciones 2026: electores sin mesa instalada, ¿deben pagar multa?

Pese a que la funcionaria reiteró que el problema logístico se concentra en Lima Metropolitana y que Surco y San Juan de Lurigancho son las zonas más afectadas, hay locales donde los electores no pueden ingresar, como la Institución Educativa 7087, en Santiago de Surco.

¿Debo pagar multa si no se instaló mi mesa de votación?

Aún falta poco más de una hora para que se cumpla el plazo oficial de instalación de mesas. En varios locales, los miembros de mesa y electores llegaron a tiempo; sin embargo, por problemas en la organización de los entes electorales, hasta el momento muchos ciudadanos no pueden ejercer su voto.

En estos casos, el Jurado Nacional de Elecciones contempla una dispensa de la multa electoral, la cual debe ser tramitada y no tiene costo. Esto aplica cuando el ciudadano no puede votar por fallas atribuibles a las entidades del sistema electoral, como ocurre con los retrasos en la entrega de material o en la instalación de mesas.

Cientos de ciudadanos forman largas filas fuera de los centros de votación, demostrando su participación en el importante proceso electoral. (Composición: Infobae Perú)

No obstante, si la mesa no se instaló por ausencia de los miembros de mesa, sí corresponde el pago de la sanción. La diferencia radica en que la ley obliga a los ciudadanos en la fila a asumir ese rol para garantizar el desarrollo del proceso electoral. Incluso, se puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para conminar a los electores a cumplir esta función.

En un escenario extremo, si nadie acepta asumir el cargo y la mesa no llega a instalarse, todos los electores asignados a esa mesa deberán pagar la multa correspondiente.

ONPE informa que el material electoral para locales de Lima Sur estará disponible prontamente

Tabla de multas por distrito

Si vives en distritos considerados extrema pobreza (0,5% de la UIT): 27,50 soles de multa

Si vives en distritos considerados pobres (1% de la UIT): 55 soles de multa

Si vives en distritos considerados no pobres (2% de la UIT): 110 soles de multa