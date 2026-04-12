Perú

Flash electoral con boca de urna y primeros resultados de la ONPE se darán más tarde en Perú

Tras problemas con el material electoral que demoró en llegar a los locales de votación, la ONPE decidió dar mayor plazo para votar. Ojo, el flash electoral los dan las encuestadoras en canales de televisión

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ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto composición: Infobae Perú)
Flash electoral vendrá de las encuestadoras con boca de urna, pero la ONPE sí actualizará los resultados desde las 6 pm. - Crédito Composición: Infobae Perú)

Atención, ciudadanos. Ahora no solo tendrán mayor plazo para votar, hasta las 6:00 p. m., sino que el mismo flash electoral que emiten las principles encuestadoras del país a través de los medios de televisión, con un ‘conteo’ de boca de urna, se emitirá más tarde.

Inicialmente iba a ser a las 5:00 p.m., misma hora en que acababa el horario para ingresar a los locales de votación; sin embargo, luego de que el material electoral demorare en llegar hasta cuatro horas a los locales en, mayormente, zonas de Lima Sur, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado que se dará una hora más para votar.

“Hemos convocado, el JNE (...) para evaluar la situación en función de lo comunicado por la ONPE, y se ha acordado, en primer lugar, ante el pedido de la ONPE, considerar viable el mismo y ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2pm., a nivel nacional, y ampliar el horario de votación hasta las 6pm. a nivel nacional”, indicó Roberto Burneo, presidente del JNE.

ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. (Foto: X/@ONPE)
ONPE explica que nunca aplicó “flash electoral” y detalla cómo se verán los resultados en 2026. Los medios televisivos son los que dan el flash. - Crédito Twitter/X/ONPE

Flash electoral a las 6 pm

El flash electoral de las encuestadoras del país se dará a través de medios televisivos como Latina y América Televisión, pero ahora se dará a las 6:00 p. m. Esto, tras las demoras de instalación de mesas, por retraso en entrega del material electoral de la ONPE.

La JNE decidió dar ahora el plazo hasta las 6:00 p. m. para acercarse a votar a los locales de todo el país. Por eso, el flash electoral no podrá salir antes, sino que tendrá que aplazarse también a esa misma hora.

Como se recuerda, la ONPE no da flash electoral, pero este sí existe y es transmitido por medios gracias a consultas en boca de urna por encuestadoras (es decir, entrevistan a personas fuera de los locales de votación para saber cómo votaron).

Vista lateral de un aula universitaria con asientos escalonados mayormente vacíos, donde tres personas se sientan en primer plano junto a una caja de ONPE
Miembros de mesa aguardan en un aula de la UNMSM la llegada del material electoral de la ONPE, causando demoras en el inicio de la jornada para las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

ONPE sí dará resultados

Pero se debe recordar que la ONPE sí dará sus resultados de las elecciones, mediante el conteo rápido, que se irán actualizando en su plataforma implementada para este fin, también desde las 6:00 p. m.

Como se recueda, la ONPE detalló que los resultados electorales se actualizan de forma continua a medida que las actas llegan desde distintos puntos del país y del extranjero, tras ser contabilizadas en los centros de cómputo. Para estas Elecciones Generales 2026, la institución informó que no se realizará una presentación pública de avance de resultados durante la noche de la jornada electoral, sino que se irá dando la actualización de resultados por un sistema de consulta directa para la ciudadanía.

Este se habilitará a la cierre de urnas, a las 6:00 p. m. Este es el enlace donde se darán estos resultados: https://eg2026.onpe.gob.pe/electores-y-miembros-de-mesa/resultados-en-tiempo-real/.

Asimismo, reiteraron que el proceso de difusión de resultados se mantendrá bajo criterios técnicos y de confiabilidad, con el objetivo de brindar datos oficiales de manera progresiva. También la ONPE exhortó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar confusiones sobre los procedimientos electorales.

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