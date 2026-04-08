Perú

Elecciones 2026: Transparencia liderará conteo rápido junto a Ipsos y el NDI para evitar denuncias de fraude el 12 de abril

Con participación de expertos y encuestadoras, la entidad busca ofrecer un panorama claro desde el cierre de urnas, mientras ONPE procesa los resultados de manera progresiva

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Foto: Composición Infobae
Foto: Composición Infobae

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el escenario político peruano entra en su fase más decisiva en medio de expectativas, tensiones y una alta demanda de información confiable. Este domingo 12 de abril, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente, además de senadores, diputados y otras autoridades que marcarán el rumbo del país durante los próximos cinco años. En este contexto, la transparencia del proceso y la rapidez en la difusión de resultados se han convertido en factores clave para evitar cuestionamientos.

En medio de este panorama, la asociación civil Transparencia anunció que tendrá un rol protagónico durante la jornada electoral al liderar el conteo rápido de votos, una herramienta que busca ofrecer resultados preliminares confiables en las primeras horas tras el cierre de mesas. La iniciativa se desarrollará en coordinación con el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos e Ipsos, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana y prevenir escenarios de incertidumbre como los registrados en procesos anteriores.

Conteo rápido de votos: la estrategia para reforzar la confianza electoral

Foto: Asociación Civil Transparencia
Foto: Asociación Civil Transparencia

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara Franco, explicó que el despliegue de esta organización durante el 12 de abril no solo se centrará en la recolección de datos, sino en un seguimiento integral del proceso electoral. Según detalló, el conteo rápido se realizará sobre actas previamente observadas y vigiladas desde la instalación de las mesas hasta el cierre de la votación, lo que permitirá ofrecer resultados con un alto nivel de precisión frente al escrutinio oficial.

“Lo que queremos traer es una garantía del proceso. Recordarás que en el 2021 hubo ciertos cuestionamientos que se levantaron sobre la base de una denuncia de fraude en mesa. Ahora lo que queremos hacer es que, de donde recojamos resultados, esas mesas hayan estado observadas, vigiladas, resguardadas desde su apertura hasta el momento donde se recogen los votos”, indicó.

A diferencia de los tradicionales flash a boca de urna, que suelen difundirse apenas culmina la votación, esta metodología apunta a brindar cifras más cercanas a los resultados oficiales que posteriormente publicará la ONPE. El objetivo es reducir la brecha entre las primeras estimaciones y el conteo final, evitando así interpretaciones erróneas o percepciones de irregularidades.

En esa línea, Awapara remarcó que el enfoque no es únicamente estadístico. “Nuestra metodología sigue ese orden, esa consigna. No estamos solamente apuntando a recoger resultados, sino también a validar, custodiar y garantizar la legitimidad de toda la jornada de votación”, añadió, destacando el componente de vigilancia ciudadana que caracteriza a este tipo de iniciativas.

ONPE y resultados en tiempo real: el nuevo escenario digital de las elecciones

ONPE - Elecciones 2026 - Resultados - Perú - 5 abril
Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

En paralelo al despliegue de organizaciones como Transparencia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha implementado un cambio clave en la forma en que se difundirán los resultados oficiales. Para estas elecciones, ya no se realizará la tradicional presentación pública de avances en la noche electoral. En su lugar, se apostará por un sistema digital que permitirá consultar los resultados en tiempo real desde su plataforma web.

Este modelo contempla que la publicación de datos comience inmediatamente después del cierre de mesas, a las 5:00 p.m., con actualizaciones progresivas conforme se vayan procesando las actas. La infraestructura incluye 126 centros de cómputo a nivel nacional y el uso de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial para acelerar la digitalización y validación de la información.

Además, más de 29 mil mesas de sufragio contarán con equipos tecnológicos que facilitarán el envío de actas en tiempo real. Entre los dispositivos se incluyen laptops, impresoras y memorias USB, los cuales serán utilizados por los miembros de mesa para registrar y transmitir los resultados una vez concluido el conteo manual.

Otro elemento central será el uso de firmas digitales, que permitirán validar la autenticidad de las actas antes de su envío a los centros de cómputo. Este mecanismo busca reforzar la seguridad del proceso y garantizar que los datos publicados correspondan fielmente a lo ocurrido en cada mesa de votación.

Sin embargo, el éxito de este sistema también dependerá de la preparación de los ciudadanos designados como miembros de mesa. Según cifras recientes, solo un porcentaje reducido ha completado su capacitación, lo que podría generar retrasos en el escrutinio si no se logra revertir esta situación en los días previos a los comicios. Ante ello, la ONPE ha intensificado las capacitaciones virtuales y presenciales, buscando asegurar que la jornada electoral se desarrolle sin contratiempos.

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