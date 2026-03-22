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Elecciones 2026: ONPE desplegará material electoral a todas las regiones del Perú el 28 de marzo

A partir de este proceso electoral, las cédulas de sufragio que se usen en el extranjero deberán volver al Perú para ser custodiadas por un plazo de 90 días

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ONPE desplegará material electoral a
ONPE desplegará material electoral a todas las regiones del Perú el 28 de marzo. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que el 28 de marzo comenzará el envío de material electoral a las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de todo el país, en el contexto de las elecciones generales 2026, según informó su titular, Piero Corvetto.

El proceso fue detallado por Corvetto este domingo durante la transferencia de 33 toneladas de material electoral al Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye ánforas, cajas y cabinas para el voto de cerca de 1.200.000 ciudadanos peruanos en el exterior.

Corvetto indicó que el despliegue programado para el 28 de marzo corresponde a la segunda de tres etapas previstas por la entidad, mientras que la distribución final en Lima y Callao se realizará entre el 10 y 11 de abril, según lo señalado a la prensa.

De acuerdo con la información oficial de la ONPE, se mantiene una coordinación específica con el Ministerio de Relaciones Exteriores para instalar escáneres en los principales consulados. Corvetto señaló que esta estrategia permitirá obtener y transmitir resultados de las votaciones en el exterior con mayor rapidez que en procesos anteriores.

ONPE desplegará material electoral a
ONPE desplegará material electoral a todas las regiones del Perú el 28 de marzo. Composición: Infobae Perú

El jefe de la ONPE destacó la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, durante la entrega del material y reiteró el compromiso institucional en la organización del proceso electoral.

Cédulas de votación del extranjero deberán volver al Perú

Por primera vez en la historia electoral del Perú, las cédulas de votación utilizadas por los peruanos residentes en el extranjero deberán regresar físicamente al país tras las elecciones generales de 2026. Esta nueva disposición, impulsada por una reciente modificación a la Ley Orgánica de Elecciones y aprobada por el Congreso, representa un desafío logístico y financiero sin precedentes para el Estado peruano.

Según datos oficiales obtenidos por el portal de investigación Ojo Público, el material electoral que distribuirán los consulados en el exterior sumará 8,6 toneladas, y su retorno demandará una suma millonaria. Aunque el monto final dependerá del número de electores que voten y de la capacidad de transporte que ofrezcan las aerolíneas, como mínimo se estima S/1 millón solo en pasajes de regreso, cifra que podría incrementarse dependiendo de la cantidad final de votos emitidos y el peso real del cargamento.

Por ejemplo, solo en el consulado de Madrid existen más de 105.493 peruanos habilitados para sufragar; si la mitad ejerce su derecho al voto, los funcionarios deberán transportar unas 50.000 cédulas, equivalentes a 18 maletas de 23 kilos cada una.

ONPE desplegará material electoral a
ONPE desplegará material electoral a todas las regiones del Perú el 28 de marzo | ONPE

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha definido qué funcionarios serán responsables de llevar las cédulas ni ha concretado la compra de pasajes. El traslado se realizará como equipaje acompañado, pero usando la figura de “valija diplomática”, lo que otorga inviolabilidad y protección bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este procedimiento difiere del envío desde Lima a los consulados, que se gestiona mediante la empresa DHL y cuenta con un presupuesto específico de S/3 millones.

¿Por qué deben regresar las cédulas de votación del extranjero?

El cambio en el procedimiento electoral responde a una reforma aprobada por el Congreso el 12 de diciembre de 2024. Desde ahora, todas las cédulas no impugnadas utilizadas fuera del país deberán ser remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su custodia durante 90 días. Hasta 2021, solo las actas y cédulas observadas retornaban al Perú, mientras que el resto del material era destruido en las sedes consulares.

Aunque una de las propuestas era la implementación del voto digital, lo que hubiese eliminado la necesidad de replegar físicamente las cédulas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no aplicarlo en el proceso 2026, argumentando que el sistema aún no cumple los estándares de seguridad requeridos.

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