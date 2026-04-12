Perú

Elecciones 2026: JNE amplió plazo de la instalación de mesas hasta las 2 de la tarde en Perú

La entidad adoptó esta decisión tras reunirse en un pleno extraordinario en el que también participó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció a través de su presidente, Roberto Burneo, que por pedido de la ONPE se amplíe el horario de votación hasta las 6 p.m. Latina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar el plazo de instalación de mesas de votación hasta las 2:00 de la tarde. La medida fue adoptada ante las demoras en la llegada de material electoral a algunos locales de Lima Metropolitana, específicamente en distritos del sur.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que, tras convocar a un pleno extraordinario, se consideró viable el pedido de la ONPE de extender el plazo, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan emitir su voto.

Roberto Burneo, presidente del JNE
Roberto Burneo, presidente del JNE

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