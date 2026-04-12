Elecciones 2026: JNE amplió plazo de la instalación de mesas hasta las 2 de la tarde en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar el plazo de instalación de mesas de votación hasta las 2:00 de la tarde. La medida fue adoptada ante las demoras en la llegada de material electoral a algunos locales de Lima Metropolitana, específicamente en distritos del sur.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que, tras convocar a un pleno extraordinario, se consideró viable el pedido de la ONPE de extender el plazo, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan emitir su voto.
Más Noticias
¿Hasta qué hora se puede acudir a votar en las Elecciones Perú 2026? Horario oficial de la ONPE
El organismo electoral fijó el periodo en el que los electores podrán sufragar durante los comicios generales, mientras que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones y cobro de multas de acuerdo con la ley
Elecciones 2026 EN VIVO: ONPE amplía horario de votación hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas
La jornada de votación de hoy domingo 12 de abril se haa visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. ONPE responsabiliza a empresa por demora y mikes de peruanos en peligro de quedarse sin votar
Elecciones 2026: Fiscalía de Perú coordina acciones por demoras en la entrega de material que genera retrasos en mesas de votación en Lima
La llegada tardía del material electoral a varios locales de Lima obligó a la intervención del Ministerio Público para asegurar la continuidad de la jornada y evitar incidentes en el proceso de votación
ONPE anuncia que se amplía horario de votación en Perú hasta las 6 de la tarde
El proceso electoral contará con una hora adicional para sufragar ante la demora de instalación de mesas
Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”
Susana Baca expresa, Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, László Kovács y más figuras del ámbito artístico apelan a la responsabilidad ciudadana frente a una de las votaciones más complejas del país.
MÁS NOTICIAS