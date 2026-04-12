Material electoral de la ONPE no llega a locales de votación y retrasa instalación de mesas

Desde un local de votación en Villa El Salvador, donde la jornada electoral se ve afectada por la falta de material. Miembros de mesa y ciudadanos esperan pacientemente para poder instalar las mesas y ejercer su derecho a voto | América TV

Hoy domingo 12 de abril desde las 6:00 a.m. miles de miembros de mesa en todo el país armaron los espacios para la votación del nuevo presidente del Perú, el cual podría ser elegido en primera vuelta, si supera el 50% de votos (sino hay uno definitivo, se irá a segunda vuelta).

Sin embargo, en varios locales de votación a pesar de que los miembros de mesa y suplentes llegaron temprano para instalar los espacios para que los ciudadanos puedan votar, tuvieron que hacer largas colas para ingresar en diversos locales, así como postergar el inicio de instalación de sus mesas.

El principal problema fue que el material electoral, el que usan los miembros de mesa para amar las mesas de votación y registrar los votos, ha demorado en llegar a los locales, a pesar de que ya se anunció el inicio de las votacion a las 7:00 a.m. Esto, sin duda, demorará el inicio de la jornada, y dará menos plazo para que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto.

Miembros de mesa llegaron temprano para instalar sus mesa, pero el material electoral de la ONPE no llega. - Crédito JNE

Material electoral no llega

Se están reportando varios casos del material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que usan los miembros de mesa que no está llegando a los locales de votación. Hay más casos que van siendo reportados en Santiago de Surco, San Borja, Pucusana, San Bartolo y más localidades.

En el caso del balneario de San Bartolo, por ejemplo, los miembros de mesa llegaron puntuales a instalar sus mesas de votación, pero dado que el material de votación de la ONPE no ha llegado aún, esta entidad ha recomendado a los miembros de mesa regresar en una hora, cuando el material sí llegaría.

Esto también se repite en locales de Pucusana. Pero no solo se trata de lugares y zonas en las afueras de Lima Metropolitana.

Miembros de mesa quedan al aire a pesar de haber llegado temprano a ejercer su labor por falta de material de la ONPE. Crédito Andina

San Borja y Surco sin material de votación

También los reportes señalan que en locales como el Colegio Champagnat de Santiago de Surco y en centros de votación de San Borja tampoco ha llegado el material electoral.

A pesar de que ya pasaron las 7:00 a.m., y de que los miembros de mesa han llegado temprano a ejercer esta labor cívica, la ONPE no ha asegurado que el material electoral llegue a tiempo a varios distritos y esto está haciendo que se demore el proceso de votación.

También se reporta que en distritos de Villa El Salvador demora en llegar este material, y es una situación que se va repitiendo en las primeras horas de las Elecciones 2026.

Oficialmente, empezó la votación de candidatos, a las 7 am, pero el material de votación no llega y demora el inicio efectivo. - Crédito Andina

La labor que demora

Como se sabe, los miembros de mesa necesitan del material electoral para, en primer lugar, instalar las mesas de votación con estos pasos:

Pegar la etiqueta “Restos electorales” en la caja del material electoral cuando esta se encuentre vacía. Luego, colocarla al costado de la mesa Verificar que en la entrada del aula se encuentre pegada la “Relación de electores” de la mesa. Asimismo, confirmar que en la cámara secreta estén los “Carteles de candidatos” Verificar en el rótulo del paquete que contiene las cédulas de sufragio que el total sea igual al número de electores hábiles de la mesa. Después, los tres miembros de mesa deben proceder a firmarlas Desglosar de los documentos electorales la “Hoja de control de asistencia de miembros de mesa”, para que quienes estén presentes en la instalación (titulares y suplentes) firmen y coloquen sus huellas dactilares. En caso de inasistencia, escribir FALTÓ en el espacio para la firma Desglosar de los documentos electorales todas las actas de elección Guardar las actas de instalación de cada elección en la bolsa separadora de actas.