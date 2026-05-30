DNI electrónico gratis para este 01 de junio: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica informó que este lunes 01 de junio organizará, junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una campaña de DNI electrónico gratis dirigida a población prioritaria. La jornada busca ampliar el acceso al documento de identidad en el distrito y ordenar la atención mediante cupos limitados.
La actividad se desarrollará en el Paseo de la Fe, al costado de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, en Chosica. El horario de atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. y se habilitarán 40 cupos. La comuna recomendó asistir temprano, ya que en este tipo de convocatorias suele concentrarse una alta afluencia de vecinos y la atención se cierra cuando se completa el aforo establecido.
El servicio está orientado a niños, adolescentes y adultos mayores, según los rangos anunciados. En el caso de menores, las autoridades atenderán a quienes tengan entre 0 y 17 años. Para adultos mayores, el beneficio se aplicará a personas de 60 años a más, de acuerdo con la convocatoria oficial difundida por la municipalidad.
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En cuanto a los requisitos, la organización precisó que varían según la edad del solicitante y que la presencia del titular es obligatoria en todos los casos contemplados. Los vecinos deben acudir con los documentos solicitados para evitar observaciones durante la atención.
Requisitos para trámite de menores de 0 a 16 años:
- Presencia del menor con DNI
- Papá o mamá con DNI
Requisitos para trámite de adolescentes de 17 años:
- Presencia del menor con DNI
Requisitos para trámite del adulto mayor (60 años a más):
- Presencia del adulto mayor con DNI
Además del trámite gratuito del DNI electrónico, se realizará la entrega de DNI correspondientes a campañas anteriores. La municipalidad indicó que esta entrega considera a vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica, por lo que se pidió verificar la pertenencia a esas campañas previas antes de acercarse al punto de atención.
La comuna reiteró que la campaña tendrá capacidad limitada y que el orden de llegada será determinante para acceder al servicio. Por ello, se recomendó acudir dentro del horario previsto, portar los documentos solicitados y considerar el tiempo de espera, debido a la demanda que suele registrarse en estas actividades coordinadas con Reniec.
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Beneficios de usar DNI electrónico
- Permite acreditar identidad con mayores medidas de seguridad, gracias a un chip que almacena información y dificulta la falsificación.
- Facilita trámites digitales, porque habilita la identificación en plataformas que aceptan verificación electrónica.
- Ofrece firma digital, útil para suscribir documentos de forma remota cuando el servicio y la entidad lo permiten.
- Agiliza gestiones en entidades públicas y privadas que integran lectura de chip o validación en línea.
- Reduce tiempos de atención, al simplificar procesos de validación de datos en ventanilla y en canales virtuales.
- Mejora el acceso a servicios del Estado, al usarse como documento principal de identificación en múltiples procedimientos.
- Contribuye a la protección de datos, al incorporar mecanismos de autenticación que disminuyen el riesgo de suplantación de identidad.
- Favorece la interoperabilidad, porque puede integrarse con sistemas de verificación cuando existe convenio o compatibilidad tecnológica.
- Mantiene la validez como documento físico, para identificación presencial en controles, gestiones y servicios cotidianos.
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