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Este es el precio del dólar antes de las Elecciones 2026 en Perú: ¿Cómo va su tendencia?

El Perú vive una de sus jornadas electorales más particulares, con 35 candidatos presidenciales y viniendo de una fuerte crisis política. Como se sabe, la elección podría ejercer presiones sobre el dólar

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Persona con dólares en sus manos
Marzo cerró con una caída del dólar. En abril el dólar cayó más retornando al S/3,39 e internacionalmente el conflicto en Medio Oriente parece 'enfriarse'. - Crédito Andina

El precio del dólar en 2026 enfrenta un panorama complejo en Perú: viene de un 2025 donde el sol peruano ha sido de las monedas latinoamericanas que más se apreciaron, pero en febrero la tendencia a la baja se revirtió y en abril el dólar llegó a dispararse llegando a por encima de S/3,50.

Anteriormente, se prevía que el dólar pudiera subir durante esta campaña electoral, según si candidatos que el mercado considerara que ‘amenazaran’ más el sistema tuvieran mayor apoyo. Sin embargo, la subida del dólar se ha dado más por factores internacionales como, la más reciente, el conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, otra vez el dólar se regula, y luego del anuncio de una tregua entre Estados Unidos e Irán, el dólar ha caído S/0,10. Actualmente, su valor cerró en S/3,3950, el pasado viernes 10 de abril en la sesión cambiaria del Banco Central de Reserva (BCRP). Este es el tipo de cambio justo previo a la contienda electoral.

Descartaron que dólar se dispare

El precio del dólar ha bajado en relación con el nivel de S/3,50 soles que registró a fines de marzo. Sin embargo, aún está latente el conflicto de Medio Oriente. En este contexto, Jorge Guillén, docente de la Universidad Esan, señaló a Andina, que el precio del dólar no subiría de manera importante este año pese a la coyuntura electoral por la que atraviesa nuestro país y, justamente, a la guerra en medio oriente.

“No creo que lleguemos a tener un escenario tan complejo que haga que el tipo de cambio se dispare”, declaró al programa Andina al Día, el economista.

De igual manera, Guillén comentó que el tipo de cambio estaba siendo afectado por factores internos, como el proceso electoral nacional, y externos, como los conflictos internacionales.  “La incertidumbre política local impacta en el precio del dólar. La candidata Keiko Fujimori siempre mueve el precio del dólar hacia arriba. (...) El tema será ver con quien pasaría a la segunda vuelta”, dijo.

Billetes de 100 dólares y personas en el fondo corriendo
Las proyecciones del dólar de la encuesta mensual del BCRP aún no consideran los impactos recientes. - Crédito Andina

Si bien el economista consideró que esa situación genera cierto nerviosismo entre los agentes económicos, mencionó que hay otro lado: las políticas de guerra que viene aplicando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ejercen una presión a la baja en el tipo de cambio, apreciando el sol. 

“Sus aranceles y su política de guerra está generando refugio en el oro. El precio del dólar baja y la cotización del oro aumenta llegando casi a los US$ 4.000 la onza”, acotó.

Pero también explica los últimos movimientos del dólar en marzo, con el retroceso en el precio del oro y el alza el tipo de cambio debido a que las políticas de Donald Trump ya no continuarían siendo tan agresivas. “El principal problema de Donald Trump ahora se concentraría en el frente interno”, dijo. 

mano cambia dólares con cambista
¿El dólar irá al alza o a la baja? No te dejes engañar, nada puede asegurar su apreciación o depreciación al futuro, pero actualmente hay factores importantes que definirían su valor al corto plazo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Perú con macroeconómica sólida

De igual manera, el experto puntualizó que "a nivel macroeconómico estamos bien como país“, pero también subrayó que faltan reformas estructurales. “El Perú no se puede dar el lujo de tener alta volatilidad debido a la dolarización de la economía. Ello afectaría al exportador, a las personas que tienen deudas en dólares y se activaría el riesgo cambiario”, mencionó. 

La semana pasada el economista había proyectado que el precio del dólar se mantendría estable en estos días, alrededor de S/3,44, y en las siguientes semanas se observaría un ligero aumento. Sin embargo, ahora el dólar ha caído regresando bajo S/3,40, frente al alto al fuego en Medio Oriente.

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