Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de abril
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de abril

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 3,37 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,05% con respecto a la cotización de la jornada anterior, que fue de 3,38 soles, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 2,31% y en términos interanuales acumula aún una disminución del 8,16%.

Respecto a fechas previas, acumula tres jornadas seguidas en descenso. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de modo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Entre las viviendas allanadas se encuentra la de la Ledy Vela, quien consiguió órdenes de servicio tras visitar a horas de la noche al destituido expresidente

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Qué no puedes hacer desde hoy viernes 10 de abril hasta el fin de la jornada electoral del domingo

El inicio de la jornada del viernes 10 de abril marca la entrada en vigor de las principales restricciones electorales, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que incluyen prohibiciones a reuniones políticas, encuestas y expendio de licor hasta el cierre del proceso del domingo 12

Qué no puedes hacer desde hoy viernes 10 de abril hasta el fin de la jornada electoral del domingo

Corte de agua para este domingo 12 de abril por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal recomendó a la población tomar previsiones y almacenar suficiente agua potable antes del inicio del corte programado con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio

Corte de agua para este domingo 12 de abril por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

SBS aprueba nuevas infracciones para empresas AFP, de seguros y bancos

La Superintendencia de Bancas, seguros y AFP aprobó una nueva resolución que incluye nuevas infracciones desde leves a graves para protección de consumidores

SBS aprueba nuevas infracciones para empresas AFP, de seguros y bancos

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

El setlist incluye éxitos globales y estrenos que el grupo surcoreano interpretará en su esperado regreso a escenarios latinoamericanos.

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Qué no puedes hacer desde hoy viernes 10 de abril hasta el fin de la jornada electoral del domingo

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los estrictos límites que enfrentará el nuevo parlamento con el regreso de la Bicameralidad?

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realizó su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

DEPORTES

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I