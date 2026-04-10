Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de abril

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 3,37 soles en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,05% con respecto a la cotización de la jornada anterior, que fue de 3,38 soles, reporta Dow Jones.
Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 2,31% y en términos interanuales acumula aún una disminución del 8,16%.
Respecto a fechas previas, acumula tres jornadas seguidas en descenso. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de modo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.
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