EN VIVO | La delegación iraní abandonó Islamabad tras concluir las conversaciones con EEUU

Estados Unidos y el régimen de Irán concluyeron sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, tras una jornada maratónica de negociaciones de más de 21 horas.
El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló al término del encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní que persiste un punto de fricción clave: la falta de garantías iraníes para verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear. Antes de irse en el Air Force Two, dejó en Pakistán una última oferta de paz para el régimen.
Por su parte, Teherán calificó como “exigencias irrazonables” las demandas de Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, sostuvo: “Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra (...). Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión”.
En paralelo a las conversaciones entre Washington y Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaron con su ofensiva en Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah y el sábado por la noche destruyeron un laboratorio de fabricación de explosivos en la frontera con Cisjordania
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán instó este domingo a Estados Unidos e Irán a mantener su acuerdo de tregua, luego de que las negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. No obstante, el vicepresidente estadounidense JD Vance dejó antes de partir de Islamabad una última oferta al régimen.
El Ministerio de Energía de Arabia Saudí informó que se restablecieron las operaciones en dos instalaciones energéticas tras los ataques sufridos por el sector de petróleo y gas.
En una publicación en X, la cartera señaló que el oleoducto Este-Oeste alcanzó su capacidad máxima de bombeo, con un volumen de siete millones de barriles diarios. Además, se reanudó la producción de aproximadamente 300.000 barriles diarios en el yacimiento petrolífero de Manifa.
El ministerio indicó que se trabaja para restablecer por completo las operaciones en la planta de Khurais, lo que permitiría añadir otros 300.000 barriles diarios. El jueves, Arabia Saudí había anunciado la suspensión de las operaciones en varias instalaciones tras ataques dirigidos contra yacimientos de petróleo, gas y electricidad en Riad, la provincia oriental y la ciudad industrial de Yanbu.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de la Brigada Efraín y combatientes de Yahalom, una unidad especial de ingenieros de combate de élite del Cuerpo de Ingenieros israelí, destruyeron un laboratorio de fabricación de explosivos en el campamento de Tulkarem.
Irán no ha establecido un calendario para restablecer el acceso general a internet a nivel mundial, pese a que algunas empresas mantienen conectividad limitada, según informó el domingo un alto funcionario del sector tecnológico.
“No se ha anunciado ninguna fecha concreta para el restablecimiento del acceso público a internet”, declaró Ali Hakim Javadi, jefe de la Organización del Gremio de Informáticos de Irán, quien citó preocupaciones de seguridad debido a “condiciones especiales y de guerra”.
Los enviados iraníes partieron de Islamabad hacia Teherán después de que las conversaciones con Estados Unidos concluyeran sin acuerdo, según informaron medios iraníes este domingo.
La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, instó el domingo a prorrogar el alto el fuego en Medio Oriente tras la conclusión sin acuerdo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
“La prioridad ahora debe ser continuar el alto el fuego y retomar las negociaciones”, expresó Wong en un comunicado, y calificó de “decepcionante” que las conversaciones en Islamabad entre ambas delegaciones hayan finalizado sin acuerdo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán sostuvo que no se esperaba alcanzar un acuerdo en una sola sesión de negociaciones con Estados Unidos, tras el estancamiento de las conversaciones en Islamabad el domingo.
“Naturalmente, desde el principio no debíamos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa”, declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, según la emisora estatal IRIB. Baqaei afirmó que Teherán confía en que los contactos con Pakistán y otros aliados regionales continuarán.
El vicepresidente JD Vance abordó su avión gubernamental a las 7:08 de la mañana, hora local, en Islamabad, partiendo de Pakistán tras declarar que Irán se negó a renunciar al desarrollo de un arma nuclear, lo que impidió alcanzar un acuerdo.
Estados Unidos e Irán habían acordado un alto el fuego de dos semanas el 7 de abril para entablar negociaciones.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que la delegación estadounidense no alcanzó un acuerdo con Irán en Islamabad para poner fin a la guerra en Medio Oriente y el régimen persa sostuvo que dicha resolución de las negociaciones fue producto de las “exigencias irrazonables” de Estados Unidos.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció este domingo desde Islambad que la delegación estadounidense no alcanzó un acuerdo con el régimen de Irán tras 21 horas de negociaciones, por lo que se vuelve a Washington junto al resto del equipo negociador norteamericano.