EN VIVO | La delegación iraní abandonó Islamabad tras concluir las conversaciones con EEUU

El vicepresidente JD Vance se despide de los diplomáticos pakistanís es Islamabad (traJacquelyn Martin/REUTERS)

Estados Unidos y el régimen de Irán concluyeron sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, tras una jornada maratónica de negociaciones de más de 21 horas.

El vicepresidente estadounidense JD Vance señaló al término del encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní que persiste un punto de fricción clave: la falta de garantías iraníes para verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear. Antes de irse en el Air Force Two, dejó en Pakistán una última oferta de paz para el régimen.

Por su parte, Teherán calificó como “exigencias irrazonables” las demandas de Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, sostuvo: “Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra (...). Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión”.

En paralelo a las conversaciones entre Washington y Teherán, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaron con su ofensiva en Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah y el sábado por la noche destruyeron un laboratorio de fabricación de explosivos en la frontera con Cisjordania