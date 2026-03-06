Perú

Sol peruano es la tercera moneda que más se depreció en Latinoamérica: BCRP podría intervenir

Con la apreciación del dólar, el sol peruano y otras monedas de la región han sufrido la presión. Si esta situación continúa, Renta 4 SAB considera que el Banco Central de Reserva podría interceder

El sol podría regresar a
El sol podría regresar a S/3,50 y muy rápidamente. Fue la tercera moneda que más se depreció en Latinoamérica.

El precio del dólar se ha apreciado en los mercados internacionales y esto también ha traído abajo a las monedas emergentes en Latinoamérica.

El sol peruano, que destacaba por su fortaleza, ahora sufre junto a las otras monedas de la región el conflicto en Medio Oriente y sus consecuencias. El dólar se ha impuesto con gran apreciación y no parece detenerse.

La moneda peruana ahora se depreció 1,1% al cierre de la sesión cambiaria del 6 de marzo, y es la tercer moneda que más cayó, solo estuvo peor el peso uruguayo y el chileno. Pero si esta tendencia continúa, según detalló Renta 4 a Infobae Perú, el Banco Central de Reserva del Perú podría considerar intervenir para evitar un movimiento más fuerte.

El dólar ha agarrado fuerte
El dólar ha agarrado fuerte apreciación, lo que trajo abajao a las monedas emergentes de Latam.

El dólar sube y el sol cae

El pasado jueves 5 de marzo, el sol peruano se depreció en 1,1%, con respecto al precio del dólar. Si bien no es la moneda que lo pasó peor, está muy cerca de las que sí cayeron más.

Así se depreciaron las monedas de América Latina frente al dólar:

  • El Quetzal de Guatemala se deprecio 0,07% con respecto al dólar
  • El Colón de Costa Rica se depreció en 0,25%
  • El peso de República Dominicana se depreció 0,26%
  • El peso de Argentina se depreció 0,35%
  • El real de Brasil se depreció 0,62% El peso de Colombia se depreció 0,69%
  • El Peso de México se depreció en 0,83%
  • El Sol de Perú se depreció en 1,11%
  • El Peso de Uruguay se depreció en 1,19%
  • El Peso de Chile se depreción en 1,81%.

Así, con la subida del dólar y luego de meses de apreciación de sol, la moneda peruana recibe su mayor golpe estos días. Pero, como se sabe, el BCRP ha estado comprando dólares desde noviembre, para evitar una fuerte apreciación del sol peruano entonces. ¿Ahora se puede esperar que intervenga?

El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva aún no ha explicado la situación del dólar en el mercado internacional.

BCRP y su rol

“Al cierre de hoy, el sol peruano se depreció cerca de 1%, mientras que el peso chileno registró una caída más pronunciada de 1.8%”, apuntó Renta 4 SAB a Infobae Perú. Esta es una situación que no se veía desde el año pasado. Es más, durant el 2025, la tendencia del dólar fue a la baja y el sol se fortaleció.

Tanta fue su apreciación que Julio Velarde, el presidente del BCRP, reveló que el banco estuvo comprando dólares (empezó en noviembre) para evitar que la moneda peruana se apreciara a más velocidad.

¿Y ahora que el sol ha caído fuertemente, qué se puede esperar del BCRP, la entidad peruana más respetada? Renta 4 SAB estimad que “de intensificarse esta tendencia, no se descarta una intervención del BCRP para moderar movimientos excesivamente abruptos en el tipo de cambio”.

El dólar se han disparado
El dólar se han disparado por el conflicto en Medio Oriente. La tendencia venía de la baja, ahora es incierta.

Tipo de cambio se acerca a S/3,50

El precio del dólar cerró el viernes 6 de marzo a S/3,4810, ya más cerca del S/3,50. Este es su valor más alto en cinco meses, desde el 1 de octubre de 2025 cuando estaba en S/3,4850.

Como se sabe, anteriormente la tendencia del dólar fue a la baja, y se esperaba que este año el tipo de cambio no cerrará con tan gran alza, considerando un periodo electoral pero con baja posterior. Ahora, el conflicto de Medio Oriente dejan a la moneda estadounidense con volatilidad y en un periodo de incertidumbre para las monedas de Latinoamérica.

El sol sobre todo, venía de una época en que era considerado de las monedas más resistentes de la región. Solo queda esperar para ver cómo responde a las presiones futuras del dólar.

