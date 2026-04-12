Trump sugirió que podría bloquear el estrecho de Ormuz si Irán rechaza la “oferta final” de Washington

Trump en la velada de UFC 327 en Miami el sábado a la noche. El presidente compartió un artículo que plantea un bloqueo naval del estrecho de Ormuz si Irán rechaza la oferta de paz de Washington. (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)

El presidente de EEUU Donald Trump compartió el domingo un artículo que plantea la posibilidad de imponer un bloqueo naval al estrecho de Ormuz, horas después de que su vicepresidente, JD Vance, abandonara Islamabad sin un acuerdo con Irán tras casi 24 horas de negociaciones.

La publicación, que Trump difundió en su red social Truth, es un artículo del sitio Just the News en el que una experta en seguridad nacional afirma que “sería muy fácil para la Marina de Estados Unidos ejercer un control completo sobre lo que entra y sale por el estrecho”. El texto sugiere que Trump podría retomar la estrategia que aplicó contra Venezuela —un bloqueo naval que debilitó la economía de ese país antes de la caída del dictador Nicolás Maduro— y utilizarla ahora para presionar a Irán.

El artículo que compartió Trump en Truth Social. (Captura de pantalla)

Según el artículo compartido por Trump, el portaaviones USS Gerald Ford, que lideró el bloqueo a Venezuela, se encuentra actualmente en el Golfo Pérsico junto al USS Abraham Lincoln y otros activos navales de envergadura, lo que ubicaría a Estados Unidos en condiciones operativas para ejecutar esa estrategia si Irán rechaza la propuesta presentada en Islamabad.

Vance: “Oferta final y mejor”

Vance abandonó Pakistán el sábado por la noche tras declarar que Washington había negociado de buena fe durante 21 horas y que ahora correspondía a Teherán decidir si aceptaba los términos.

“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, dijo el vicepresidente ante la prensa.

El funcionario precisó que Irán no había accedido al “objetivo central” de Trump: el abandono de su programa de desarrollo de armas nucleares. “Todavía no hemos visto eso”, afirmó.

El vicepresidente Vance aborda el Air Force Two en Islamabad tras 21 horas de negociaciones sin acuerdo con Irán. Al partir, declaró que la propuesta estadounidense era la "oferta final y mejor" de Washington. (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

La delegación iraní también se retiró de la mesa de negociaciones sin acuerdo. El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo en X que su equipo presentó “iniciativas constructivas”, pero que “en última instancia la otra parte no pudo ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones”.

Medios turcos reportaron además que las conversaciones en torno a la gestión del estrecho de Ormuz fueron tan tensas que el canciller iraní, Abbas Aragchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, estuvieron a punto de llegar a las manos.

El estrecho, en el centro de la disputa

Mercantes navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos. Por esa vía transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de que Irán la cerrara efectivamente al inicio de la guerra. (AP Foto/archivo)

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambas potencias. Antes del cierre efectivo de esa vía marítima por parte de Irán durante la guerra, por allí transitaba una quinta parte del petróleo mundial.

El artículo compartido por Trump, firmado por John Solomon en Just the News, describe en detalle cómo podría ejecutarse esa estrategia. Rebecca Grant, experta en seguridad nacional del Instituto Lexington, asegura que “sería muy fácil para la Marina de EEUU ejercer un control completo sobre lo que entra y sale por el estrecho”. Grant señaló que en las últimas 24 horas al menos diez buques se habían movido por la zona, incluido un petrolero ruso con bandera cambiada, con cargamentos con destino a China e India. “Si Irán se vuelve intransigente, la Marina de EEUU puede establecer una vigilancia aérea completa y controlar todo lo que pasa por ese estrecho”, agregó.

El texto plantea además una opción aún más agresiva: el control físico de la isla de Kharg, donde se concentra la infraestructura petrolera iraní. “Si preservamos la infraestructura de Kharg pero tomamos control físico, tendríamos una llave de paso sobre el petróleo iraní y su economía”, escribió el general retirado Jack Keane, uno de los principales estrategas militares del país, citado en el artículo. Keane fue quien sugirió públicamente la idea del bloqueo la semana pasada. Según el texto, esa palanca permitiría a Washington exigir el acceso a las reservas de uranio enriquecido de Irán y el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares.

El sábado, en plenas negociaciones, Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos había iniciado “el proceso de desbloqueo” del estrecho mediante el desminado de sus aguas.

“Estamos comenzando el proceso de limpiar el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, escribió, criticando a esas naciones por no tener el “valor o la voluntad” de hacerlo ellos mismos.

La Marina estadounidense reportó que dos buques de guerra cruzaron el estrecho el sábado, aunque Irán desmintió esa información y amenazó con tratar “severamente” a cualquier nave militar que lo transitara sin autorización.

Frágil tregua

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, lo que provocó una represalia de Teherán que ha sacudido la región y la economía mundial. Una tregua temporal de dos semanas fue establecida para dar lugar a las negociaciones de paz, pero su futuro es incierto tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad.

Pakistán, que ofició de mediador, instó a ambas partes a seguir respetando el alto al fuego. “Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso”, declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar.

Trump, por su parte, pareció relativizar la importancia de alcanzar un acuerdo. “Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, afirmó el presidente estadounidense.