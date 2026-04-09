Elecciones generales 2026: empresas no pueden negarse a otorgar descanso remunerado a miembros de mesa

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

Cada proceso electoral en el país moviliza a miles de ciudadanos que asumen el rol de miembros de mesa, una función cívica obligatoria que implica jornadas que pueden superar las 12 horas continuas. Durante las Elecciones generales de Perú 2026, estos ciudadanos serán responsables de instalar mesas, supervisar la votación y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.

En ese contexto, surge una interrogante recurrente en el ámbito laboral: si corresponde o no otorgar un día de descanso posterior a quienes cumplieron esta función. La normativa vigente establece que los miembros de mesa tienen derecho a un descanso remunerado al día siguiente de la votación, siempre que presenten la constancia de participación emitida por las autoridades electorales.

Este beneficio no constituye una concesión voluntaria de las empresas, sino un derecho reconocido expresamente por la Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859 y por disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, los empleadores están obligados a cumplir con esta disposición sin condicionamientos.

Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)

Obligación legal y responsabilidades

Especialistas en materia laboral advierten que negar este descanso expone a las empresas a posibles sanciones administrativas, así como a contingencias laborales que podrían derivar en conflictos internos. Además, el incumplimiento puede impactar negativamente en la percepción de los trabajadores sobre el respeto a sus derechos dentro de la organización.

“El descanso no está sujeto a negociación. Es un derecho reconocido por ley y las organizaciones deben asumirlo como parte de su responsabilidad institucional”, señaló Daniel Abusabal, country manager de Talana. Según indicó, relativizar esta obligación por razones operativas transmite un mensaje inadecuado sobre el cumplimiento normativo.

No obstante, en la práctica, algunas empresas coordinan con sus trabajadores la fecha en la que se hará efectivo el descanso, especialmente en sectores donde la operación no puede detenerse. Esta flexibilidad, sin embargo, no implica la eliminación del beneficio, sino únicamente su reorganización dentro de la planificación interna.

Miembros de mesa tienen derecho a descanso remunerado y empresas están obligadas a otorgarlo. (Foto: Agencia Andina)

Planificación ante procesos electorales

Los procesos electorales son eventos previsibles dentro del calendario nacional, por lo que su impacto en la dinámica laboral puede ser anticipado por las organizaciones. En ese sentido, especialistas coinciden en que la adecuada planificación permite compatibilizar el cumplimiento de la normativa con la continuidad de las operaciones.

Incorporar este tipo de obligaciones dentro de la gestión empresarial no solo evita riesgos legales, sino que también contribuye a fortalecer la cultura organizacional. Las empresas que consideran estos escenarios dentro de su planificación demuestran una mayor capacidad de adaptación y responsabilidad institucional.

En un contexto donde la demanda por el respeto de los derechos laborales es cada vez mayor, el cumplimiento de disposiciones como el descanso para miembros de mesa se convierte en un indicador relevante de la gestión empresarial. De esta manera, se refuerza la idea de que la eficiencia operativa y el respeto a la normativa no son excluyentes, sino componentes complementarios de una adecuada administración.

Debate presidencial y voto indeciso: expertos señalan que la decisión final será de último minuto. (Foto: Agencia Andina)

Restricciones en las elecciones 2026

En las elecciones generales de 2026 en Perú, diversas restricciones electorales estarán vigentes para garantizar el orden y la transparencia del proceso. Entre las principales medidas figuran la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 8:00 a.m. del sábado anterior hasta las 8:00 a.m. del lunes siguiente a la jornada electoral. Aquellos que incumplan esta norma pueden recibir multas económicas y, en algunos casos, penas de hasta seis meses de cárcel.

El día de la elección también se prohíbe la difusión de propaganda política, así como la realización de mítines o reuniones proselitistas. Estas actividades están restringidas durante las 48 horas previas al sufragio y su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y penales. Además, está prohibido portar armas de fuego, salvo para personal autorizado, y se restringe la circulación de vehículos durante el horario de votación, con excepciones para servicios esenciales.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Las restricciones incluyen, además, la obligación de asistir a las urnas bajo pena de multa para quienes no cumplan con el voto, que es obligatorio en Perú. El incumplimiento de las normas electorales puede afectar el derecho al sufragio y acarrear sanciones adicionales, reforzando la importancia de respetar las disposiciones establecidas para el proceso del 2026.