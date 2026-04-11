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Elecciones 2026: Miembros de mesa ya no colocarán stickers atrás de tu DNI, señala ONPE

A partir de este proceso electoral, los ciudadanos ya no deberán esperar la colocación de ningún distintivo tras emitir su voto

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A partir de este proceso electoral, los ciudadanos ya no deberán esperar la colocación de ningún distintivo en su DNI tras emitir su voto
A partir de este proceso electoral, los ciudadanos ya no deberán esperar la colocación de ningún distintivo en su DNI tras emitir su voto| Infobae Perú (Clara Giraldo)

A menos de 24 horas de dar inicio a la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda algunas consideraciones al momento de ir a votar. Una de ellas es que los miembros de mesa ya no colocarán sticker en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI) tras el sufragio.

Esta decisión marca un cambio en la dinámica habitual de las jornadas electorales, donde la colocación del holograma era una práctica constante en cada elección. La organización explicó que la eliminación del holograma responde a la actualización de los procedimientos y a la necesidad de agilizar el paso de los electores por las mesas.

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Los ciudadanos que acudan a ejercer su derecho al voto ya no recibirán el distintivo en su documento, por lo que no deben preocuparse si al finalizar el proceso su DNI permanece sin ninguna marca o sticker.

La recomendación para los electores es verificar el registro en el padrón de votantes y conservar su DNI físico, ya que sigue siendo el único documento válido para votar.

La ONPE recordó que la eliminación del holograma no afecta la validez del voto ni el cumplimiento de las obligaciones electorales.

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¿Cuáles son los materiales que recibe el miembro de mesa?

Los miembros de mesa que participarán en las elecciones recibirán una serie de materiales esenciales para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada electoral. El paquete entregado incluye tanto documentos clave como útiles básicos y elementos para el control y cierre de la votación.

Cada mesa contará con un paquete de útiles que contiene tampón para la huella dactilar de los electores, lapiceros para uso de los miembros de mesa y cinta de embalaje. También se provee un manual de instrucciones, que servirá como material de consulta sobre las tareas a realizar, y una cartilla destinada a los personeros de las organizaciones políticas.

Dentro de los documentos electorales, los miembros de mesa recibirán las cédulas de sufragio y la lista de electores, donde los votantes firmarán y colocarán su huella tras emitir su voto. Este listado refleja el total de electores hábiles asignados a la mesa y permite llevar un control efectivo del proceso. Además, se entregan hojas de control de asistencia de miembros de mesa, relación de miembros no sorteados, actas electorales y certificados.

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El material incluye etiquetas para identificar restos electorales y sobres plásticos de diferentes colores, destinados a la remisión de actas a los organismos correspondientes como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y las oficinas descentralizadas. También se proveen sobres para impugnación de votos o de identidad, destinados a registrar cualquier incidencia durante la jornada.

El paquete contempla una bolsa para reciclaje de materiales como lapiceros, tampón, cinta adhesiva y sobres no utilizados, así como una bolsa específica para el repliegue de cédulas de sufragio no impugnadas, que contiene etiqueta, plumón indeleble y sobre plástico. Al finalizar la jornada, los miembros de mesa deben completar y firmar el cargo de entrega, dejando constancia de la devolución del material y actas al personal autorizado.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según el especialista José Manuel Villalobos, en una entrevista para RPP Noticias. El orden se definió mediante un sorteo público realizado por la ONPE, con presencia de notario, representantes de partidos, el JNE y RENIEC.

Asimismo, se proporciona un certificado de participación para cada miembro de mesa, en reconocimiento a su labor durante las elecciones.

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