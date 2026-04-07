Perú

Sunafil que trabajadores reciban S/14 millones de enero a marzo, por pagos que empleadores debían

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral reveló también en qué regiones se pagó mayor monto por estas deudas a empleados

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Trabajador y funcionario de sunafil
Sunafil destacó el pago que logró que empresas realizaran a trabajadores, por derechos y obligaciones que se les debían. - Crédito Sunafil

Buenas noticias para los trabajadores. El superintendente nacional de fiscalización laboral, Edgar Vallejos Florian, anunció que la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) logró restituir S/14 millones 135 mil 491,17 a los trabajadores en Perú durante el primer trimestre del 2026.

Así, de enero a marzo, a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), se dieron estos montos, provenientes de remuneraciones y beneficios sociales adeudados por las empresas para las que estos laboran.

Como se sabe, los empleados a quienes se les deba pago de sueldos, liquidaciones, gratificaciones, CTS y más, pueden acudir a la entidad fiscalizadora para denunciar su caso.

Trabajadores de minería reunidos
Si un trabajador quiere que Sunafil inspecciona su centro de labores por el pago de la gratificación, casi siempre, deberá hacer la denuncia para alertas a la entidad. - Crédito Andina

Trabajadores reciben montos adeudados

Sunafil destaca que este logro se obtuvo gracias a la eficiencia del MGC, herramienta con la que los empleadores rectifican de forma voluntaria sus omisiones tras la atención de denuncias. “Esto conlleva a un mayor cumplimiento de los empleadores frente a los trabajadores, pero sin fiscalización; generando mayores operativos de asistencia técnica”, resaltó Vallejos Florian, superintendente nacional de fiscalización laboral.

Sobre esto, se tienen más datos detallados. El MGC logró que se devuelva a los trabajadores los siguientes montos durante los últimos tres meses:

  • En enero, un total de 3,672,409.69 soles
  • En febrero, un total de 3,387,721.86 soles
  • En marzo, un total de 7,705,359.62 soles.
Sunafil. (Foto difusión)
¿Problemas con tu pago por demora del empleador? Sunafil recibe denuncias por falta de pagos. - Crédito Difusión

¿En qué regines se pagaron más deudas?

En ese marco, las empresas de las regiones de Lima Metropolitana, San Martín, Callao, Áncash e Ica son las que mayor cantidad de dinero reportaron hacia los trabajadores durante el primer trimestre de este año, con 5,823,477.52 soles; 3,624,147.27 soles; 859,988.36 soles; 827,086.42 soles; y 621,614.18 soles respectivamente, sumando entre ellas un total de S/11 millones 756 mil 313.75.

“La Sunafil reafirma su política de cultura preventiva, ofreciendo alternativas a los empleadores, con el fin de que eviten sanciones y promueve el acatamiento de sus obligaciones laborales”, acotaron.

También aplican multas

Pero la Sunafil también puede aplicar multas fuertes si no hay pagos debidos que se realicen a los trabajadores. “Hasta los S/143 mil 660 puede ser multada una empresa por no pagar las utilidades a sus trabajadores, según el tipo de empresa y la cantidad de trabajadores afectados”, informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Monto de billetes de 10 soles y persona trabajador de Sunafil
Sunafil también puede aplicar multas si no te depositan tus pagos de CTS, gratificación y otros. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Sunafil

“¿Sabes qué es la participación en las utilidades de una empresa? Es un derecho de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada que consiste en recibir, por parte de su empresa empleadora, un porcentaje de sus ganancias o renta anual antes de impuestos", explicaron.

Asimismo, cabe señalar que el porcentaje a distribuir depende del tipo de actividad económica de la empresa:

  • Pesqueras (10%)
  • Agrarias (7.5% entre el 2024 al 2026)
  • Empresas de telecomunicaciones (10%)
  • Industriales (10%)
  • Mineras, comercio y restaurantes (8%)
  • Otras actividades (5%).

“La participación de utilidades se calcula en dos partes iguales. El 50 % se distribuye según los días efectivamente laborados por cada trabajador: se divide el monto entre el total de días trabajados por todos y luego se multiplica por los días trabajados por cada trabajador. El otro 50 % se distribuye según las remuneraciones percibidas: se divide el monto entre el total de remuneraciones pagadas en el año y el resultado se multiplica por la remuneración anual de cada trabajador”, explicó la entidad.

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