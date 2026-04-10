Elecciones 2026: ONPE detalla paso a paso cómo se realizará el conteo de votos este 12 de abril

Vocera del ONPE detalla el procedimiento que seguirán los miembros de mesa para el conteo de votos. (Crédito: Latina Noticias)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó detalles sobre el procedimiento que se seguirá durante la jornada electoral del próximo 12 de abril, especialmente en lo relacionado con el conteo de votos. En conversación con Latina Noticias, la vocera de la institución, Betty Luján dio detalles con el objetivo de orientar tanto a electores como a miembros de mesa.

Según indicó la funcionaria, el elector debe ubicar su nombre en la relación publicada fuera del aula, acercarse a su mesa, entregar su documento de identidad y, tras la verificación, recibir la cédula de votación. Luego de emitir su voto, firma el padrón y coloca su huella digital, completando así su participación en los comicios.

“Lo primero que el elector hace es ubicar su número, llega a la mesa, entrega el DNI, se verifica que esté en la lista y la presidenta le entrega la cédula”, explicó Luján, quien detalló cada una de las etapas del proceso de sufragio.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

Cierre de votación y funciones de los miembros de mesa

La ONPE indicó que la votación culmina a las 5:00 p.m.; sin embargo, los miembros de mesa deben permanecer hasta que vote el último ciudadano que se encuentre en la fila. “Deben esperar hasta el último elector de la fila y luego ya proceden a contar cuántos votaron en la mesa”, señaló la vocera para el citado medio.

En ese sentido, se destacó el rol clave de los miembros de mesa, quienes son responsables de conducir el proceso tanto durante la votación como en el conteo posterior. Entre sus funciones se encuentra verificar la identidad de los electores, organizar el material electoral y llevar a cabo el escrutinio.

Asimismo, Luján subrayó que la duración del conteo dependerá del nivel de preparación de los miembros de mesa. “Si están bien capacitados, esto va a fluir, va a ser más rápido”, indicó, al tiempo que resaltó la importancia de asistir a las capacitaciones previas.

Un vistazo detallado al proceso de conteo de votos durante una elección, mostrando cómo se verifican las firmas, se abren las cédulas y se registran los resultados en las hojas de borrador y actas electorales. (Crédito: Latina Noticias)

¿Cómo se realizará el conteo de los votos?

Una vez cerrada la votación, se inicia el escrutinio de votos. Los miembros de mesa deben contabilizar primero el número total de ciudadanos que sufragaron y consignarlo en el acta correspondiente, tanto en letras como en números. En caso de errores, se dispone de un espacio de observaciones para realizar las correcciones.

Posteriormente, se procede al conteo de votos utilizando las hojas borrador incluidas en el kit electoral, el cual contiene materiales organizados para cada tipo de elección: presidencial, senatorial, diputados y Parlamento Andino. La presidenta de mesa lee en voz alta cada voto, mientras los demás miembros registran los resultados mediante el sistema de “paloteo”.

“Primero se hace el escrutinio presidencial. La presidenta canta los votos y el secretario va registrando uno por uno”, explicó Luján. Añadió que este proceso puede tomar entre una hora y una hora y media en mesas con aproximadamente 250 electores.

Vocera del ONPE detalla el procedimiento que seguirán los miembros de mesa para el conteo de votos. (Crédito: Latina Noticias)

Seguridad, traslado de actas y capacitación

Tras el conteo, los resultados son trasladados a las actas oficiales de escrutinio, que luego son protegidas con láminas de seguridad para evitar cualquier alteración. “Si alguien intenta despegar esta lámina, el acta se destruye, lo que permite evidenciar cualquier intento de manipulación”, precisó la vocera para Latina.

Las actas son posteriormente colocadas en sobres especiales y trasladadas al centro de acopio del local de votación, bajo supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones y efectivos de la Policía Nacional. Desde allí, son enviadas a los centros de cómputo para su procesamiento.

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Finalmente, la ONPE reiteró que la eficiencia del proceso dependerá en gran medida de la capacitación de los miembros de mesa. Según informó Luján, el nivel de asistencia a las jornadas de formación ha sido significativo y continuará hasta un día antes de los comicios. “Mientras mejor capacitados estén, el trabajo va a fluir”, concluyó.