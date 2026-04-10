Perú

MEF no dará presupuesto adicional para gratificaciones y CTS de los trabajadores CAS

En un oficio enviado desde el MEF a la Sunafil, por una consulta hecha desde el sindicato de esta entidad, el ‘tesorero’ del Estado reafirma que desde el Gobierno central no se destinará más presupuesto y cada entidad deberá usas sus propios recursos

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Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
El MEF confirma que el Gobierno no dará más presupuesto a entidades para financiar las gratificaciones de los CAS. - Crédito Andina

El gobierno de José María Balcázar promulgó la Ley N.° 32563, que incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores sujetos al régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público.

Esta medida, muy criticada desde ciertos sectores por el costo fiscal que supondría, sí necesitaría destinar más presupuesto para el pago de derechos laborales a trabajadores. Sin embargo, esos montos no vendrán el Gobierno central.

Tal como ha sugerido Loli Jhover Chávez Cabrera, Director general de Presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en una carta enviada a la Sunafil como respuesta a un comunicado del sindicato de esta entidad, el Gobierno no destinará mayores recursos a cada entidad para estos pagos, sino que el presupuesto deberá venir de los recursos ya presupuestados para cada entidad.

trabajadores CAS revisando documento
Gratificaciones de los CAS podrían peligrar si las entidades no tienen el presupuesto. - Crédito Andina

MEF no dará más presupuesto

La Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Si Sunafil) solicitó al MEF que se “realicen las acciones necesarias para la asignación, habilitación o viabilización de los recursos presupuestales” que permitan a la Sunafil que cumpla con implementar la Ley N° 32563, que aprueba el pago de gratificación y CTS de los trabajadores CAS.

Ante esto, el Director general de Presupuesto público del MEF aclaró que, según la misma Ley aprobada, esta entidad puede autorizar con opinió favorable el financiamiento de la “implementación de los aguinaldos y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establecidos”. Sin embargo, eso se haría con el presupuesto de cada entidad.

“Efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados con excepción de las asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de deuda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público” (el subrayado es nuestro)“, aclara.

Captura del Minem con comunicado sobre gratificación para trabajadores CAS
El Minem confirmó que sus trabajadores CAS sí recibirán su gratificación de julio. - Crédito Captura del Minem

Asimismo, aclaran que cada entidad y su oficina de Presupuesto son responsables de la conducción y gestión presupuestaria para el logro de las metas establecidas en las Leyes Anuales de Presupuesto y demás disposiciones presupuestarias vigentes. “En consecuencia, corresponde a la Sunafil brindar la atención de la referida solicitud, en el marco de sus competencias”.

Gratificaciones podrían no tener presupuesto

En pocas palabras, esto significa que las entidades podrían no tener presupuesto suficiente para implementar estos nuevos pagos. El Ejecutivo no hará nuevas transferencias para financiarlos, sino que cada entidad tendrá que ver por su cuenta. Es decir:

  • Cada entida debe gestionar sus propios recursos para el pago de gratificaciones y CTS
  • El Gobierno central no asignará dinero adicional para estos pagos. No se aprobaría mayor presupuesto para financiarlos
  • Los titulares de cada entidad y las oficinas de presupuesto son encargados de los pagos y aplicar la Ley.

Como se sabe, esto no necesariamente quiere decir que los trabajadores CAS no recibirían su gratificación prometida. Hace poco también el Ministerio de Energía y Minas, en un comunicado, reveló que esta entidad sí tiene recursos para el pago de gratificaciones a los trabajadores CAS y que aplicaría la Ley sin problemas. Pero otras entidades podrían estar más limitadas.

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