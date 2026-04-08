Perú

Obras por Impuestos bate récord: S/2.129 millones adjudicados al primer trimestre 2026, 5 veces lo alcanzado hace un año

ProInversión señaló a Infobae que el reto ahora es implementar el mecanismo para servicios, aunque falta una respuesta concreta de los ministerios de Salud, Educación y Vivienda

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Construcción de viviendas.
El monto de inversiones a través del mecanismo OxI quintuplica al registrado en 2025, impulsado por la ampliación de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local.

ProInversión anunció que el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó en el primer trimestre de 2026 un récord histórico con S/2.129 millones adjudicados, a través de 121 intervenciones en todo el país.

El monto quintuplica lo registrado en el mismo periodo de 2025 y marca un salto sin precedentes en la ejecución de inversión pública, reflejando un cambio real en la capacidad de respuesta estatal para cerrar brechas en infraestructura y servicios sociales.

Según Dolly Lozano, subdirectora de Ejecución Oportuna de Inversiones de ProInversión, la cifra sobresale al compararse con avances recientes: en el primer trimestre de 2024 se adjudicaron S/178 millones, en 2025 el monto fue S/ 401 millones, y solo entre enero y marzo de 2026 se superaron los S/2.100 millones.

“Estamos viendo ya la maduración del trabajo conjunto que venimos realizando con las entidades públicas. Los resultados muestran más servicios para la población y mayores inversiones de infraestructura que necesitamos en diferentes regiones, no solo en Lima”, dijo para Infobae Perú.

Proinversion
ProInversión adjudica S/2.129 millones en Obras por Impuestos durante el primer trimestre de 2026, estableciendo un récord histórico en inversión pública.

¿Oxi para servicios? ProInversión espera respuesta de MINSA, MINEDU y Vivienda

El avance responde, en parte, al incremento del tope de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), que supera actualmente los S/68.335 millones, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cómo funciona? Este instrumento permite a las empresas privadas recuperar su inversión en proyectos OxI descontando el monto ejecutado del pago de Impuesto a la Renta de tercera categoría.

Lozano agregó que el nuevo reglamento, publicado en marzo, ya habilita la posibilidad de ejecutar no solo obras sino también servicios por impuestos en sectores como salud, educación y saneamiento, a la espera de que los ministerios involucrados precisen las listas de servicios aplicables antes de fin de abril.

La cartera de proyectos disponibles para el sector privado es amplia y diversa, con oportunidades de inversión desde S/500.000 para saneamiento rural hasta hospitales regionales por más de S/1.000 millones. “Tenemos toda una cartera lista para que el privado la financie, con proyectos en todas las regiones y de todos los tamaños”, afirmó.

carreteras - APP - ProInversion
La consolidación de Obras por Impuestos en Perú demuestra el impacto positivo de la cooperación técnica entre gobiernos y sector privado en la mejora de servicios.

¿Cuáles son las mayores OxI adjudicadas en lo que va del 2026?

La estrategia de ProInversión ha permitido la adjudicación de intervenciones emblemáticas que, según Lozano, “benefician directamente a la población y ayudan a cortar brechas de desarrollo”. Entre los casos más significativos se encuentran:

  • Construcción de la sede del Colegio de Alto Rendimiento COAR de Arequipa, con capacidad para 300 estudiantes y una inversión de S/ 107 millones.
  • Equipamiento de aulas de innovación pedagógica en Lima Provincias, dotando de tecnología a 477 escuelas primarias de 9 UGELs, con S/ 55 millones.
  • Nueva sede de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con S/ 101 millones destinados a mejorar ambientes y equipamiento para fortalecer la supervisión y regulación del sector financiero.
  • Protección fluvial en Espinar, Cusco, con construcción de muros para mitigar riesgos de inundación en beneficio de 1.062 familias, por S/ 65 millones.
  • Mejoramiento del camino vecinal Desvío Markahuamachuco–Sanagorán en La Libertad, con S/ 48 millones para pavimentación y drenaje, beneficiando a 58.688 habitantes.
  • Mejoramiento del Centro de Salud de Ilabaya, con infraestructura y equipamiento para atender a 7.142 habitantes, por S/ 4 millones.
Primer plano de una mano enguantada de azul sosteniendo una jeringa transparente junto a un vial de la vacuna Shingrix. El fondo es un ambiente clínico desenfocado.
El nuevo reglamento OxI habilita a las empresas a ejecutar no solo infraestructuras sino también servicios públicos, ampliando el alcance sectorial del programa.

Nuevo enfoque en servicios y expansión territorial

El reglamento actualizado de Obras por Impuestos habilita la ejecución de servicios, no solo infraestructura, abriendo espacio para campañas específicas de salud, educación y saneamiento.

“Ya hemos recibido interés de empresas para apoyar en servicios como vacunación o combate a la anemia, pero esperamos que los ministerios definan pronto la lista concreta”, señaló Lozano.

La funcionaria destacó que la clave del éxito ha sido la articulación entre el Estado y el sector privado, así como la asistencia técnica permanente a gobiernos regionales y locales para identificar, priorizar y estructurar proyectos que puedan ejecutarse bajo el mecanismo.

“El trabajo desde ProInversión ha permitido que más alcaldes y gobernadores vean resultados y se animen a usar el esquema, generando un círculo virtuoso”, apuntó.

MEF
ProInversión fija una meta de S/4.000 millones en adjudicaciones OxI para 2026, mientras la supervisión y los convenios garantizan transparencia y ejecución eficiente.

Una meta de S/4.000 millones no exenta de fiscalización pública

Lozano precisó que todas las obras adjudicadas bajo el esquema OxI cuentan con convenios que establecen responsabilidades, cronogramas y penalidades en caso de incumplimiento por parte de la empresa privada.

El primer interesado en culminar el proyecto es el privado, porque su reputación está en juego y la comunidad lo reconoce como actor de desarrollo”, afirmó. Si se detecta un incumplimiento, se aplican las penalidades estipuladas y se buscan soluciones de remediación.

El objetivo para 2026, según la vocera, es llegar a S/4.000 millones en proyectos adjudicados, aunque reconoció que la meta es conservadora debido al año electoral y a los cambios en los tres niveles de gobierno. Hasta marzo, el avance acumulado ya representa más de la mitad de la meta anual, con un portafolio en constante crecimiento.

Para la agencia, el resultado de este primer trimestre confirma la consolidación del mecanismo como una herramienta relevante para la ejecución de inversión pública y la articulación virtuosa entre sector privado y Estado en beneficio directo de la población.

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