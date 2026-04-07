Perú

Colegio de Economistas pide al Ejecutivo ir al TC por Leyes con alto costo fiscal y trabajadores CAS hacen plantón en su sede

Mientras los trabajadores CAS se encuentran gestionando su participación en las mesas de trabajos de Servir, el Colegio de Economistas de Lima pide al Ejecutivo acudir al Tribunal Constitucional

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trabajadores CAS de Sunarp en protesta y marcha
Trabajadores CAS se han movilizado estos meses en varias ocasiones para promover la medida de los CAS con gratificación y CTS. - Crédito Sintrepcas IX

La Ley para dar gratificación y CTS a los trabajadores CAS fue ya promulgada por el Ejecutivo y se prevé que los primeros montos se paguen ya en julio a los trabajadores. Esto fue validado por el gobierno de José María Balcázar, a pesar de la alerta del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva (BCRP).

Pero tras esta aprobación inclusive otra entidad se pronunció. Se trata del Colegio de Economistas de Lima, que, de hecho, instó al Poder Ejecutivo a que acudiera al Tribunal Constitucional para no aplicar las medidas que se aprobaron, sobre todo las que el Congreso promulgó por insistencia.

Sin embargo, tras esto, el pasado lunes 6 de de abril los trabajadores CAS realizaron un plantón frente al Colegio de Economistas de Lima, en protestas por el comunicado que realizaron. Por esto, el mismo CEL tuvo que suspender las actividades laborales presenciales en su sede.

José María Balcázar, presidente del Perú
Balcázar promulgó la Ley que da gratificación y CTS a los CAS. - Crédito Presidencia

Las observaciones del CEL

“El Colegio de Economistas de Lima manifiesta su preocupación por el proceder no responsable del Congreso de la República, que viene aprobando por insistencia, un conjunto de leyes que podrían calificarse de inconstitucionales, cuya ejecución pone en riesgo el equilibrio fiscal, generando un permanente y creciente gasto que afecta gravemente la sostenibilidad financiera del país”, alertó la entidad el pasado lunes 30 de marzo.

Lo que preocupa a la CEL es, además, “la inacción del Ejecutivo, en no acudir al Tribunal Constitucional para impedir que estas leyes impacten en las finanzas públicas, con las graves consecuencias para el desarrollo del país, pues un elevado gasto público afectará el financiamiento de la prestación de los servicios públicos y de los niveles de inversión que se requieren para el desarrollo”.

Pero también la entidad consideran que se, además de afectar la capacidad de endeudamiento del Estado, se “ocasionará un trato discriminador de beneficios laborales y pensionales, generando un efecto multiplicador del gasto que puede llevar al país a una convulsión social por la imposibilidad de atenderlas”.

El Congreso sigue aprobando leyes que impactarían en las arcas fiscales del Estado. - Crédito REUTERS/Angela Ponce
El Congreso sigue aprobando leyes que impactarían en las arcas fiscales del Estado. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Como se sabe, esto sería en referencia a varias leyes entre las que están el aumento de pensiones a maestros a S/3.500,70, (aún pendiente de promulgación) así como la reciente Ley que da gratificación y CTS a los CAS.

Piden que Ejecutivo vaya al TC

“El presidente Balcázar ha hecho caso omiso a las advertencias del presidente del Banco Central de Reserva, Dr. Julio Velarde, sobre el alto impacto negativo en las cuentas fiscales, manifestando desafortunadas frases sobre la profesión del economista, acto que como Colegio de Economistas de Lima rechazamos. Ello evidencia que el actual gobierno desconoce la trascendencia del tema económico para la gobernanza del Perú”, advirtieron.

Por esto es que el CEL no solo requiere que el Congreso de la República que actúe con responsabilidad, absteniéndose de aprobar leyes que impliquen iniciativa de gasto, sino que exhorta al Ejecutivo que “observe dichas leyes y, en caso el Congreso las apruebe por insistencia, que responsablemente acuda al Tribunal Constitucional, para resguardar la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario, y evitar poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país que finalmente afectará negativamente al bienestar de todos los peruanos y, a la gobernabilidad del país”.

Asimismo, tras esto, los trabajadores CAS realizaron un plantón el lunes 6 de abril en la sede del Colegio de Economistas de Lima, con lo que esta institución optó por suspender su atención presencial: “Terceras personas ajenas al CEL han convocado un plantón en los exteriores de nuestra sede, lo cual podría poner en riesgo la seguridad de nuestras instalaciones”.

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