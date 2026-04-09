Perú

Trabajadores CAS lograron CTS y gratificación, y ahora van por aumento, escolaridad y nombramiento

Los CAS lograron su CTS y gratificación, la última ya se entregará desde julio. Y en la negociación colectiva que empieza el martes 14 de abril presionarán por mayores beneficios

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trabajadores protestando por CAS nunca más
Los trabajadores CAS buscan su nombramiento y una serie de beneficios laborales, también económicos. - Crédito Contrasep

Los trabajadores CAS, empleados públicos bajo el decreto legislativo N° 1057, de Contrato Administrativo de Servicios, podrán obtener desde julio ya el pago de su gratificación, con un monto equivalente a una remuneración mensual, según deslizó el mismo presidente José María Balcázar.

Pero si bien aún tendrán que esperar para percibir el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), pronto empezará la negociación colectiva, la cual les permitirá concordar con el Gobierno de turno mayores beneficios laborales para el 2027.

Así, al menos siete medidas que tienen naturaleza económicas están incluidas en el nuevo proyecto de convenio colectivo que presentaron las centrales gremiales para esta negociación colectiva. ¿Los que destacan? Un aumento que sería de hasta S/1.200, un bono de escolaridad (que sería de S/1.000), nombramiento de trabajadores, entre otros.

trabajadores CAS revisando documento
Trabajadores CAS también podrían recibir un gran aumento de sueldo por la negociación colectiva. - Crédito Andina

Las medidas que piden los CAS

Se debe considerar que los trabajadores CAS proponen siete medida económicas que impactarán en sus remuneraciones, pagos y contratos, pero en favor de ellos.

Estas son las siguientes:

  1. Bono de escolaridad (que sería de S/1.000, dada otra medida dentro del convenio que sube este monto)
  2. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente
  3. Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500
  4. Nivelación de remuneración asegurable. Se busca establecer nivelación progresiva de la remuneración para los CAS, igualándola a las nuevas escalas aprobadas para cada entidad
  5. Incorporación del personal al decreto legislativo 728. Se acuerda incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 mediante concurso interno de méritos
  6. Nombramiento de de trabajadores CAS al DL 276, mediante concurso interno de méritos. Se acuerda que se impulse este proceso
  7. Nombramiento del 100% de trabajadores CAS en el marco de la Ley 32059.
Mano con billetes de 100 soles
Los CAS recibirán gratificación y CTS, pero también podrían ser beneficiados si las medidas del convenio colectivo se aceptan por el Gobierno. - Crédito Andina

Otras medidas también aplicarían a los CAS

Pero eso no es todo. Hay otra serie de cláusulas en el proyecto de convenio colectivo que aplicarán a todos los trabajadores y también a varios regímenes del sector público.

Así, para los CAS también aplicaría lo siguiente:

  1. Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos.
  2. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
  3. Aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria
  4. Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio
  5. Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto
  6. Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones
  7. CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales (ya logrado con Ley)
  8. Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
  9. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  10. Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500
  11. Bono de 20% de los ingresos totales por zonas de frontera y menor desarrollo.

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