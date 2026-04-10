Perú

Confirman pago de gratificación a trabajadores CAS del Minem en julio: Hay presupuesto

El Ministerio de Energía y Minas envió un comunicado a los servidores de su entidad sobre las gratificaciones para los del régimen del decreto legislativo 1057. Todo indica que desde julio recibirán el pago

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foto de trabajadores saliendo del Ministerio de Energía y Minas
En julio los trabajadores CAS del Minem recibirán su pago de gratificación. La entidad afirmó tener los recursos necesarios. - Crédito TC

Los trabajadores CAS ganaron este 2026 el derecho al pago de los beneficios laborales de Compensación por tiempo de servicios (CTS) y gratificación. Como se recuerda, estos solo percibían pago del aguinaldo, así como otros regímenes del sector público, monto que asciende a S/300.

Sin embargo, tras la presión que ejercieron los gremios sindicales, la aprobación del Congreso y la promulgación de la Ley por José María Balcázar, ahora estos empleados públicos bajo el régimen del decreto legislativo 1057 recibirán un monto de julio y diciembre tal como el sector privado: equivalente al monto de una remuneración mensual.

Si bien Balcázar afirmó que las gratificaciones se pagarían desde este julio, aún no había detallado sobre qué entidades ya tendrían presupuesto para esto. Ahora, de las primeras en pronunciarse es el Ministerio de Energía y Minas, quien ha confirmado que sí cuentan con recursos para hacer el pago de este beneficio laboral.

Mano con billetes de 100 soles
Los CAS recibirán gratificación y CTS, como el sector privado. ¿Habrá reglamentación? - Crédito Andina

Gratificación para CAS llega en julio

Ya el Minem se ha pronunciado por la gratificación a los trabajadores CAS, que deberá pagar dada la entrada en vigencia de la Ley que aprobó este beneficio laboral, junto con el pago de la CTS (esta se hará al cese del trabajador).

“Desde la Oficina de Recursos Humanos queremos compartir información importante sobre la aplicación de la Ley N° 32563, la cual modifica el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios estableciendo, entre otros, que los servidores sujetos al régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) tienen derecho a percibir Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad equivalentes a una remuneración mensual completa", se lee en el comunicado que envía el Minem a sus trabajadores.

Así,el ministerio ha detallado que “para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de este nuevo beneficio”, se han dispuesto las acciones listadas siguientes:

  • El cumplimiento estricto de la norma, como una obligación que la entidad asume desde su entrada en vigencia
  • La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) ha verificado que la entidad cuenta con los recursos para cumplir con el pago de las respectivas gratificaciones durante el presente año 2026
  • Con el objetivo de realizar los cálculos exactos y cumplir los procedimientos administrativos adecuados y pertinentes para viabilizar el pago de esta obligación en la oportunidad debida, hemos elevado una consulta técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
trabajadores CAS revisando documento
Trabajadores CAS también podrían recibir un gran aumento de sueldo por la negociación colectiva. - Crédito Andina

Pago de gratificación llegará este 2026

El Minem, así, ha confirmado que realizará el pago de la gratificación en julio y diciembre para sus trabajadores CAS, dado que apuntó que sí cuenta con recursos en su presupuesto para destinar montos a este nuevo derecho para los del régimen 1057.

“Reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos sociolaborales en el marco de una gestión transparente y eficiente para nuestros servidores”, aclaró la entidad.

Asimismo, debe recordarse que el Ministerio de Economía y Finanzas, en respuesta a una consulta la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha señalado que no se destinarán recursos adicionales del Tesoro Público para el pago de las gratificaciones de los CAS, por lo que cada entidad deberá financiar estos pagos con su presupuesto actual.

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