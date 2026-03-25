MEF designa nuevos viceministros de Hacienda y Economía: por qué son clave para Petroperú y el CAS

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú nombra a Rodolfo Acuña Namihas como nuevo titular tras recientes relevos ministeriales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú formalizó hoy la designación de Eloy Durán Cervantes como nuevo viceministro de Economía y de José Armando Calderón Valenzuela como viceministro de Hacienda, según resoluciones supremas publicadas el 25 de marzo de 2026 en El Peruano.

Ambas posiciones permanecían vacantes desde la reciente incorporación de Rodolfo Acuña Namihas como titular del MEF, quien asumió el cargo el 17 de marzo en el gabinete liderado por Luis Arroyo bajo la presidencia de José María Balcázar.

La llegada de Acuña al MEF dejó vacantes simultáneamente ambos viceministerios, ya que el nuevo ministro ejercía funciones como viceministro de Hacienda y, por encargo, también de Economía. Su antecesor, Gerardo López , ocupó la cartera durante apenas 21 días, tras el paso de Denisse Miralles al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Perú ha visto desfilar 17 ministros de Economía en la última década, lo que expone al país a los riesgos derivados de una alta rotación en un puesto clave para la estabilidad macroeconómica. La alta rotación ministerial ha sido marcada en los primeros meses de 2026, sumando ya 3 titulares del ramo en lo que va del año.

MEF designa viceministros de Economía y Hacienda: ¿Quiénes son?

Los nuevos viceministros son de carrera. José Armando Calderón Valenzuela es economista con amplia experiencia en administración financiera pública, programación y ejecución presupuestaria, y ha trabajado en la gestión de proyectos para entidades nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Calderón se ha desempeñado como asesor en el Despacho Viceministerial de Hacienda.

Por su parte, Eloy Durán Cervantes es economista por la Universidad del Pacífico, con trayectoria en la gestión de inversiones públicas y políticas de inversión dentro del MEF, donde ha ocupado cargos como Director General de Inversión Pública y Director General de Programación Multianual de Inversiones. Su experiencia abarca el diseño y evaluación de proyectos bajo metodologías internacionales.

Las designaciones simultáneas de Eloy Durán Cervantes y José Armando Calderón Valenzuela restablecen el mando en los viceministerios clave del MEF. Foto: PCM

Prioridades inmediatas: rescate financiero a Petroperú

El nombramiento de los nuevos viceministros se produce en un contexto de demandas urgentes y tareas pendientes para la cartera económica. Uno de los principales desafíos inmediatos del MEF es destrabar la operación destinada a rescatar financieramente a Petroperú mediante un crédito de 500 millones de soles.

Este fondo busca cubrir deudas de corto plazo con proveedores internacionales de crudo, en momentos en que la refinería de Talara depende mayoritariamente de petróleo importado. La falta de titular en Hacienda había paralizado el análisis clave para la aprobación de este rescate.

Pero no queda solo en nuevo aval para compras de crudo: entre los asuntos prioritarios, también figura la revisión del controvertido Decreto Supremo 010-2025 promulgado el 31 de diciembre de 2025.

Este dispositivo dispuso una reorganización de Petroperú que interpretada por especialistas y sindicatos como un intento de privatización y desmantelamiento de la empresa estatal. El presidente José María Balcázar ha señalado que su gobierno evalúa la derogación de dicho decreto.

El rescate financiero a Petroperú, mediante un crédito de 500 millones de soles, se convierte en prioridad inmediata para el Ministerio de Economía.

Nueva ley de gratificaciones para trabajadores CAS en marcha

En paralelo, el MEF debe definir la aplicación de la nueva ley que otorga a los trabajadores del régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) el derecho a recibir dos gratificaciones anuales más CTS.

La norma, promulgada esta semana bajo el número 32563, busca equiparar beneficios en el sector público. La exministra Denisse Miralles había manifestado reparos sobre el impacto fiscal de la medida, aunque finalmente el presidente Balcázar respaldó su implementación, informó Plataforma del Estado Peruano.

La agenda del ministerio incluye además la elaboración y presentación en abril del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029, documento clave que revisa las proyecciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio y trayectoria fiscal del Perú.

Este informe, que forma parte del proceso de transparencia fiscal y necesita la respaldo de los dos viceministerios, complementa al Marco Macroeconómico Multianual y es esperado por los principales actores económicos.