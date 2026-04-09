Aumentos de sueldo, gratificación, CTS y pensiones, y bonos del nuevo convenio colectivo

Revisa el pliego de medidas que se discutirán en la negociación colectiva descentralizada este 2026. - Crédito Andina

Este martes 14 de abril empezará la negociación colectiva entre el Estado y los gremios sindicales de trabajadores del sector público, tal como lo convocó al Presidencia del Consejo de Ministros.

Ahora, esta será la fecha para instalar la comisión que verá el ‘tira y afloja’ de los beneficios laborales para los empleados públicos. Aquí el Gobierno verá si acepta el pedido de los gremios o si formula una contrapropuesta.

Por ejemplo, este año los sindicatos presentaron su proyecto de convenio liderando con el pedido de aumento de S/700 para todos los regímenes, frente a lo cual el Gobierno podría contraproponer que el incremento salarial sea de solo S/100, justo como este año. Eso está por verse. Sin embargo, ya se conoce la amplía lista de pedidos de materia económica que estarán en la agenda.

Más dinero para los trabajadores públicos: Estos son los nuevos montos que se piden en la negociación colectiva. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Aumentos para todos y sueldo mínimo

Las dos grandes medidas con las que abre el nuevo proyecto de convenio colectivo para el 2027 es el aumento de S/700 para todos los trabajadores del sector público, bajo todos los regímenes y el pedido de instaurar un sueldo mínimo en el Estado.

Los trabajadores públicos no están regidos por un sueldo mínimo, por lo cual los gremios piden que este se defina en un monto de S/3.500, para todos sin excepciones. Además de estos, Infobae Perú lista a continuación los otros pedidos que se hacen que involucran a más de un régimen laboral:

Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen) Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500 Bono de 20% de los ingresos totales por zonas de frontera y menor desarrollo para DL 276, 1057, 728, 29709 y regímenes especiales.

Ya está por empezar la negociación colectiva. ¿Cuáles son los aumentos y bonos por los que podrían acordar el Estado y los trabajadores? - Crédito Andina

Medidas para cada régimen laboral

Asimismo, se piden estas medidas económicas dirigidas a un solo régimen:

DL 276: Incremento del incentivo CAFAE e incorporación al MUC (Monto Único Consolidado). Para auxiliares, S/ 4.300; técnicos, S/ 4.600; profesionales, S/ 5.300; y funcionarios de carrera, S/ 6.300 DL 276: Homologación del incentivo único CAFAE con compromiso del gobierno a ejecutar la Ley y permitir presupuesto a las entidades del Estado DL 276: Asignación familiar remunerativa por un monto equivalente al 10% del Monto Único Consolidado (MUC) DL 276: Incorporar nuevos conceptos en la Bonificación Extraordinaria Transitoria (BET - Variable), que incluye alimentación, vestuario y movilidad que fueron percibidos de manera continua o discontinua durante los años 2020 al 2025 DL 276: Nombramiento de trabajadores contratados que se encuentren al alcance del DL 1153, para incorporar en el Proyecto de Ley de Presupuesto de 2027 DL 276: Nombramiento de trabajadores, con solo estar registrado en el AIRHSP, y respetando el nivel remunerativo alcanzado cuando se concursó DL 728: Asignación familiar del 10% del sueldo mínimo vigente DL 728: Pago de Compensación por Tiempo de Servicios a trabadores por los periodos entre mayo de 2014 y octubre de 2015 DL 1057: Bono de escolaridad de S/1.000 DL 1057. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente DL 1057: Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500 DL 1057: Nivelación de remuneración asegurable. Se busca establecer nivelación progresiva de la remuneración para los CAS, igualándola a las nuevas escalas aprobadas para cada entidad DL 1057: Incorporación del personal al decreto legislativo 728. Se acuerda incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 mediante concurso interno de méritos DL 1057: Nombramiento de de trabajadores CAS al DL 276, mediante concurso interno de méritos. Se acuerda que se impulse este proceso DL 1057: Nombramiento del 100% de trabajadores CAS en el marco de la Ley 32059.