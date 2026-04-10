Perú

Tía María no va, hasta “nueva evaluación”: Gobierno anula inicio de explotación del proyecto

El Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la resolución que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto en Arequipa. El Gobierno asegura que solo se abrirá paso a una etapa de nueva evaluación

Guardar
Tia Maria - Arequipa - cobre
Tía María en jaque. Declaran nulo inicio de explotación, pero el proceso seguiría otra etapa. - Crédito Difusión

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha informado que, mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM, de fecha 19 de marzo de 2026, el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, de fecha 13 de octubre de 2025, que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto “Tía María”, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation.

Es decir, han puesto un pare al inicio de la explotación del proyecto en Arequipa, lo que efectivamente lo detiene. Sin embargo, el Gobierno asegura que se abre el paso a una nueva evaluación, lo que ‘refuerza’ la solidez del proceso.

“En ese sentido, una vez notificada la resolución, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el Consejo de Minería y la normativa vigente. Todo lo anterior con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el desarrollo de inversiones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las regiones”, aclaran.

ministerio de energia y minas - minem
El Minem da retroceso a Tía María y anula su explotación. Se deberá evaluar de nuevo. - Crédito Difusión

Suspenden Tía María, ¿por qué?

En octubre del 2025, la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM había autorizado que autorizó el inicio de actividades de la fase de explotación del proyecto minero “Tía María en Arequipa. Sin embargo, ahora, el gobierno actual retrocede con esto.

Pero no se trata de un pare total al proyecto de Southern Perú, sino de una pausa para regresar a una etapa anterior. “Debemos precisar que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”, aclara el Minem en su comunicado.

Así, lo que pasará es que el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, para que sea reevaluado y se emita un nuevo pronunciamiento verificando que se cumplan las pautas establecidas y la normativa vigente.

Foto de proyecto Tía María, logo se Southern y foto de protesta en Islay
El controversial proyecto minero Tía María iba a retomar su explotación, pero ahora tendrá que esperar. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina/Diario Correo/Nelly Hancco

“Vale subrayar que con todo lo anterior seguimos dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en nuestro país”, aclara el Gobierno, asegurando que se trata solo de una etapa.

Como se recuerda, al autorizar el inicio de explotación, el Minem, en su resolución de octubre de 2025, señaló que “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa, en relación a la autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto (...), por cuanto sobre el área de influencia directa donde se desarrollará el referido proyecto no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”.

Proyecto entrartá en nueva pausa

Como se recuerd, el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, informó en su momento que, entre 2025 y 2026, se espera el inicio de la construcción de 12 nuevos proyectos mineros con una inversión de US$ 11 mil 378 millones, ubicados en distintas partes del país.

Se trataba de los proyectos Reposición San Rafael (Puno), Reposición Tantahuatay (Cajamarca), Reposición Colquijirca (Pasco), Reposición Raura (Huánuco), Tía María (Arequipa), Corani (Puno) y Ampliación Huancapeti (Áncash). Sin embargo, ahora, como se sabe, Tía María estaría en pausa hasta que se concluya el nuevo proceso.

Temas Relacionados

Tia MaríaMineríaArequipaproyectos minerosMinemperu-economia

Más Noticias

Campaña veterinaria gratis para este 12 de abril: conoce qué servicios se encuentran disponibles

La campaña es importante porque acerca servicios veterinarios fundamentales a la comunidad, fomenta el bienestar de las mascotas y contribuye a la salud pública mediante la prevención de enfermedades

Campaña veterinaria gratis para este 12 de abril: conoce qué servicios se encuentran disponibles

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Entre las viviendas allanadas se encuentra la de la Ledy Vela, quien consiguió órdenes de servicio tras visitar a horas de la noche al destituido expresidente

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Roberto Sánchez propone a Antauro Humala para encabezar la “lucha contra el crimen”

Durante un mitin en el centro de Lima, el candidato Roberto Sánchez anunció que Antauro Humala dirigiría la política de seguridad y defensa nacional en un eventual gobierno de Juntos por el Perú

Roberto Sánchez propone a Antauro Humala para encabezar la “lucha contra el crimen”

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link oficial de la ONPE para conocer tu local, mesa y cómo llegar el domingo 12 de abril

La ONPE facilita herramientas digitales para que cada ciudadano consulte fácilmente su local, mesa y aula de votación usando su DNI. Aquí te explicamos cómo acceder a la información oficial y qué debes tener en cuenta para votar sin contratiempos este 12 de abril

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link oficial de la ONPE para conocer tu local, mesa y cómo llegar el domingo 12 de abril

Precio del dólar con ligera alza en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 10 de abril

Tipo de cambio en caída. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con ligera alza en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 10 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Fiscalía allana viviendas de mujeres contratadas en el gobierno de José Jerí

Roberto Sánchez propone a Antauro Humala para encabezar la “lucha contra el crimen”

Lima concentra el mayor padrón electoral del país para las elecciones de 2026

Qué no puedes hacer desde hoy viernes 10 de abril hasta el fin de la jornada electoral del domingo

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los estrictos límites que enfrentará el nuevo parlamento con el regreso de la Bicameralidad?

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos solo por contrato con Prime, según periodista argentina Yanina Latorre

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían juntos solo por contrato con Prime, según periodista argentina Yanina Latorre

Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: estas son las canciones que sonarán en Perú

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

DEPORTES

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I