Tía María no va, hasta “nueva evaluación”: Gobierno anula inicio de explotación del proyecto

Tía María en jaque. Declaran nulo inicio de explotación, pero el proceso seguiría otra etapa. - Crédito Difusión

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha informado que, mediante Resolución N° 236-2026-MINEM/CM, de fecha 19 de marzo de 2026, el Consejo de Minería del Perú declaró la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM, de fecha 13 de octubre de 2025, que autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto “Tía María”, a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation.

Es decir, han puesto un pare al inicio de la explotación del proyecto en Arequipa, lo que efectivamente lo detiene. Sin embargo, el Gobierno asegura que se abre el paso a una nueva evaluación, lo que ‘refuerza’ la solidez del proceso.

“En ese sentido, una vez notificada la resolución, el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, que emitirá un nuevo pronunciamiento en estricto cumplimiento de las pautas establecidas por el Consejo de Minería y la normativa vigente. Todo lo anterior con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el desarrollo de inversiones que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las regiones”, aclaran.

El Minem da retroceso a Tía María y anula su explotación. Se deberá evaluar de nuevo. - Crédito Difusión

Suspenden Tía María, ¿por qué?

En octubre del 2025, la Resolución Directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM había autorizado que autorizó el inicio de actividades de la fase de explotación del proyecto minero “Tía María en Arequipa. Sin embargo, ahora, el gobierno actual retrocede con esto.

Pero no se trata de un pare total al proyecto de Southern Perú, sino de una pausa para regresar a una etapa anterior. “Debemos precisar que lo dispuesto por el Consejo de Minería no da por concluido ningún procedimiento administrativo, sino que solo implica la reevaluación técnica del expediente dentro del marco legal correspondiente”, aclara el Minem en su comunicado.

Así, lo que pasará es que el expediente será devuelto a la Dirección General de Minería, para que sea reevaluado y se emita un nuevo pronunciamiento verificando que se cumplan las pautas establecidas y la normativa vigente.

El controversial proyecto minero Tía María iba a retomar su explotación, pero ahora tendrá que esperar. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina/Diario Correo/Nelly Hancco

“Vale subrayar que con todo lo anterior seguimos dando todas las certidumbres a las inversiones mineras privadas en nuestro país”, aclara el Gobierno, asegurando que se trata solo de una etapa.

Como se recuerda, al autorizar el inicio de explotación, el Minem, en su resolución de octubre de 2025, señaló que “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa, en relación a la autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto (...), por cuanto sobre el área de influencia directa donde se desarrollará el referido proyecto no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”.

Proyecto entrartá en nueva pausa

Como se recuerd, el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, informó en su momento que, entre 2025 y 2026, se espera el inicio de la construcción de 12 nuevos proyectos mineros con una inversión de US$ 11 mil 378 millones, ubicados en distintas partes del país.

Se trataba de los proyectos Reposición San Rafael (Puno), Reposición Tantahuatay (Cajamarca), Reposición Colquijirca (Pasco), Reposición Raura (Huánuco), Tía María (Arequipa), Corani (Puno) y Ampliación Huancapeti (Áncash). Sin embargo, ahora, como se sabe, Tía María estaría en pausa hasta que se concluya el nuevo proceso.