Ola extrema de calor en Roland Garros: niña recogebolas se descompensó durante partido de Ignacio Buse

Roland Garros: nilña recogepelotas sufrió una descompensación durante el partido entre Ignacio Buse y Andrey Rublev. X.com

La intensa ola de calor que afecta a París provocó que una recogepelotas se descompensara por agotamiento térmico en pleno partido entre el peruano Ignacio Buse y Andrey Rublev durante la primera ronda de Roland Garros. El episodio ocurrió en el segundo set del encuentro, cuando la joven, expuesta a temperaturas inusualmente elevadas, requirió atención médica inmediata y fue retirada de la cancha 7 para su recuperación.

La jueza de silla descendió rápidamente para asistir a la menor, a quien también socorrieron un juez de línea y un oficial del torneo. El incidente interrumpió brevemente el desarrollo del juego y puso en evidencia el impacto directo de las condiciones climáticas extremas sobre quienes participan en el certamen, desde los protagonistas principales hasta el personal auxiliar.

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La recogepelotas logró recuperarse poco después, gracias a la rápida intervención médica, y no fue necesario trasladarla a un centro hospitalario. Tras el incidente, el partido se reanudó con normalidad, aunque la situación generó preocupación en la organización, que debió revisar de inmediato los protocolos de protección ante la ola de calor.

Roland Garros: nilña recogepelotas sufrió una descompensación durante el partido entre Ignacio Buse y Andrey Rublev

Durante la jornada, París registró temperaturas superiores a los 32℃, valores poco habituales para el mes de mayo. Las autoridades del torneo implementaron controles adicionales, como mayor provisión de agua y pausas más frecuentes para hidratarse, para resguardar a jugadores, asistentes y trabajadores del evento ante el riesgo de golpes de calor.

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Para trabajar como recogepelotas (ball boy) en Roland Garros, los aspirantes deben cumplir con estrictos requisitos antes de someterse a un riguroso proceso de selección. La organización busca jóvenes de entre 12 y 16 años que midan menos de 1,75 metros, que no utilicen anteojos (para evitar riesgos ante posibles impactos) y que cuenten de forma obligatoria con una licencia de la Federación Francesa de Tenis.

Una vez aceptados, los candidatos pasan por una exigente etapa de preparación física y técnica entre los meses de noviembre y enero. Durante esta fase se eliminan obstáculos y se enseña la destreza clave del oficio: hacer rodar la pelota por el suelo con precisión para entregársela al tenista, sin importar la distancia. Los elegidos finales logran compartir pista con sus ídolos demostrando una velocidad y agudeza visual excepcionales.

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Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 25, 2026 Spectators use a towel to shelter from the sun during Peru's Ignacio Buse's first round match against Russia's Andrey Rublev REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El partido entre Rublev y Buse

Andrey Rublev (13° ATP) consiguió una victoria sobre Ignacio Buse (31° ATP) por 3-1, con parciales de 6-3, 6-7, 6-3 y 7-5. El peruano, que afrontó su primer partido en el cuadro principal tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, mantuvo un alto nivel competitivo y llegó a liderar el cuarto set, aunque el ruso remontó el marcador en los juegos decisivos.

El encuentro en la cancha número 7 fue exigente tanto física como mentalmente. El calor extremo condicionó el ritmo, la resistencia y la concentración de los tenistas, quienes debieron adaptarse a las pausas y a la constante hidratación, además de lidiar con la preocupación por el estado del personal auxiliar.

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Andrey Rublev se lleva el cuarto parcial por 7-5 y derrota a Ignacio Buse en cuatro horas de juego. ESPN

Ola de calor en Europa y nuevos protocolos

La ola de calor que atraviesa Europa en mayo afecta especialmente a ciudades como París, donde se han superado las temperaturas históricas para la estación. Las autoridades sanitarias emitieron advertencias para la población y los organizadores de eventos deportivos reforzaron las medidas preventivas ante el riesgo de descompensaciones o golpes de calor.

En Roland Garros, el torneo activó un protocolo de monitoreo de temperatura que incluye la revisión periódica de las condiciones climáticas, la recomendación de ropa ligera, el acceso permanente a agua y zonas de sombra, y la capacitación del personal para atender episodios similares al ocurrido con la recogepelotas.

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Debate sobre seguridad

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad en la realización de eventos deportivos al aire libre en contextos de calor extremo. La exposición a altas temperaturas representa un riesgo tanto para deportistas de alto rendimiento como para el personal de apoyo, quienes suelen pasar varias horas bajo el sol durante el desarrollo de los partidos.

La organización de Roland Garros anunció que continuará evaluando el estado de todos sus trabajadores y reforzará las recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo, en tanto persista la ola de calor sobre la región. El incidente de la recogepelotas quedará como un llamado de atención sobre la necesidad de adaptar los grandes eventos deportivos a los desafíos del clima.

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