Perú

SUNAFIL: Empresas enfrentan multas de hasta 143.660 soles por no pagar utilidades, ¿cuánto le toca a cada giro?

El pago de utilidades es un derecho laboral en Perú y su porcentaje varía según el sector económico de la empresa, precisó la superintendencia. ¿Hasta qué día se abona?

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Las firmas pesqueras, industriales y
Las firmas pesqueras, industriales y de telecomunicaciones en Perú deben destinar el 10% de sus ganancias netas anuales a utilidades.

Las empresas que operan en Perú y que no cumplen con el pago de utilidades a sus trabajadores pueden ser sancionadas con multas que alcanzan los 143.660 soles.

Así lo informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que recordó la obligación de las compañías de abonar este beneficio a su personal.

El monto de la multa depende del tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados, pero la cifra máxima puede representar un serio golpe económico para cualquier organización.

El derecho a las utilidades: quiénes lo reciben y cómo se calcula

El pago de utilidades es un derecho de los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Consiste en la entrega de un porcentaje de las ganancias netas anuales de la empresa antes de impuestos.

Este porcentaje varía según el sector económico: empresas pesqueras y de telecomunicaciones deben distribuir el 10% de sus utilidades, las agrarias el 7,5% entre los años 2024 y 2026, las industriales el 10%, las mineras, comercios y restaurantes el 8%, y el resto de actividades el 5%.

El pago de utilidades es
El pago de utilidades es un derecho laboral en Perú y su porcentaje varía según el sector económico de la empresa, según Sunafil.

El cálculo del monto a recibir se realiza en dos partes iguales. El 50% del total a repartir se distribuye en proporción a los días efectivamente laborados por cada trabajador.

El otro 50% se asigna de acuerdo con las remuneraciones percibidas por cada empleado durante el año. Para quienes trabajan a tiempo parcial, las horas laboradas se suman hasta completar la jornada ordinaria, con el fin de determinar los días trabajados para el cálculo.

Fechas, procedimientos y plazos para exigir las utilidades

Las utilidades que se pagarán este año corresponden a las ganancias obtenidas durante el ejercicio 2025. El depósito debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.

De acuerdo con el comunicado de la Sunafil, cada empresa debe consultar el cronograma de la SUNAT, que depende del último dígito del RUC, para conocer la fecha límite exacta.

Si un trabajador no recibe el pago de utilidades, tiene hasta cuatro años para reclamar este derecho. Si el monto no es reclamado dentro de ese periodo, las utilidades no cobradas serán redistribuidas entre el resto de trabajadores en el ejercicio en que venza el plazo prescriptorio.

Trabajadores peruanos pueden reclamar utilidades
Trabajadores peruanos pueden reclamar utilidades impagas hasta cuatro años después del periodo correspondiente, según normativa de Sunafil.

Las sanciones y el rol de Sunafil

La Sunafil advirtió que ante el incumplimiento del pago de utilidades, las empresas se exponen a sanciones económicas que pueden llegar a los 143.660 soles. El organismo recordó que la finalidad de estas multas es garantizar el respeto de los derechos laborales y fomentar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los empleadores.

Además, la Sunafil recomendó a los trabajadores estar atentos a las fechas de pago y conservar la documentación que acredite su derecho, como boletas de pago y contratos laborales. La entidad continuará informando sobre los derechos sociolaborales y las responsabilidades empresariales para fortalecer la formalidad y el respeto en las relaciones laborales.

El pago de utilidades no solo constituye una obligación legal para las empresas, sino que representa un reconocimiento al aporte de los trabajadores en la generación de ganancias. Según la Sunafil, el cumplimiento de este derecho fortalece la formalidad, mejora el clima laboral y contribuye a la estabilidad económica de miles de familias peruanas.

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