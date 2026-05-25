Un anillo guardado en Canadá, una violinista y el Coliseo Romano: Jota Benz reveló todos los detalles de su pedida de mano a Angie Arizaga

Jota Benz narró la emotiva y detallada historia de cómo planeó durante años la pedida de mano perfecta para Angie Arizaga. Desde cumplir su sueño de viajar a Europa hasta los imprevistos de último minuto frente al Coliseo Romano, donde se quedó sin voz al momento de la confesión

Jota Benz reveló todos los detalles de su propuesta de matrimonio a Angie Arizaga en una entrevista con María Pía Copello, y la historia que contó mezcló romanticismo extremo, logística de producción cinematográfica y cómo su madre y las amigas de la exchica reality casi arruinan la sorpresa en la glamorosa Roma, Italia.

Todo partió de una broma que Angie repetía desde el inicio del noviazgo: “Son cinco años. Después de cinco años no quiero que ni me pidas nada”. Lo decía riendo, pero Jota entendió el mensaje. “Las relaciones no son solo seguir un camino, sino ir agarrando cositas, porque muchas veces tu pareja te deja pistas”, explicó. Desde ese momento, la decisión estuvo tomada: la propuesta sería en Europa —el sueño de Arizaga, que nunca había conocido el continente— y ocurriría exactamente a la medianoche del quinto aniversario.

PUBLICIDAD

En el programa 'Sin Que Decir', Jota Benz comparte detalles íntimos sobre su propuesta de matrimonio y los planes para su futura boda, explicando por qué aún no ha publicado el video del romántico momento.

El anillo viajó desde Canadá

Con más de dos años de anticipación, Benz mandó a hacer el anillo desde el extranjero. La custodia del objeto cayó en manos de su madre, quien lo guardó en Canadá hasta el momento del viaje a Italia. “Ya lo venía trabajando”, contó el cantante. El plan incluía fotógrafo, violinista, ubicación exacta y una secuencia de señales coordinadas entre los distintos participantes de la operación.

El escenario elegido fue el Coliseo Romano. Jota tenía en mente una foto específica: los dos juntos con la estructura iluminada de naranja al fondo. Para convencer a Angie de ir sin levantar sospechas, usó el único argumento que sabía que funcionaría: “Amor, ¿qué tal si nos vamos a tomar un vino y después hacemos contenido? Que tanto te encanta”. La reacción fue inmediata: “¿Tú me estás ofreciendo hacer contenido?”. La trampa funcionó.

PUBLICIDAD

Jota Benz reveló la graciosa anécdota de la propuesta de matrimonio a Angie Arizaga. A pesar de un viaje sorpresa a Roma y un plan detallado, las amigas de la exchica reality le dijeron "¡Te va a pedir!", poniendo en riesgo todo el plan | YouTube / QTV

El plan casi se viene abajo

El primer obstáculo apareció antes de llegar al Coliseo. El lugar original donde quería hacer la propuesta estaba lleno de gente y los trabajadores del sitio le dijeron que a medianoche sería imposible moverse. “Tuve que planificar todo de nuevo”, recordó. Cambiar la hora implicó renegociar con el fotógrafo y la violinista, quienes le cobraron el triple por la modificación de último momento.

El segundo obstáculo fue su propia madre. Cuando llegó el momento de entregarle el anillo, ella bajó con el objeto guardado en el saco y, cada vez que Angie giraba la cabeza, lo señalaba con el dedo. “Cállate, ma, tranquila”, le repetía en voz baja mientras intentaba mantener la compostura.

PUBLICIDAD

El diseño del anillo Pear Shaped aporta elegancia y sofisticación, convirtiéndose en una joya icónica del espectáculo nacional.

La violinista que no tocaba y los nervios que lo paralizaron

Ya en el Coliseo Romano, el también cantante caminó con la ahora influencer buscando al fotógrafo con el GPS del celular. Cuando ella preguntó qué hacía, improvisó: “Es que este es el spot perfecto, sígueme”. Le mandó un selfie al fotógrafo para que los reconociera entre la multitud. La señal acordada era simple: cuando se acercaran, la violinista debía empezar a tocar. Pasó una vez. Dos. Tres. La violinista no tocaba. Benz le hizo una seña desesperada al fotógrafo y finalmente la música arrancó.

Con la excusa de tomarle una foto, se colocó detrás de Arizaga como si fuera a abrazarla, sacó el anillo y se dio la vuelta. En ese momento, los nervios lo paralizaron por completo. “No podía hablar. Quería hablar y solo salía esto”, contó, imitando el sonido de quien intenta articular palabras sin conseguirlo. Arizaga, confundida, le preguntó qué pasaba. Él solo pudo responder: “No puedo hablar”. Hasta que, entrecortado, le preguntó si quería pasar el resto de su vida con él.

PUBLICIDAD

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron su compromiso con una romántica foto frente al Coliseo Romano. En el programa, revelan que María Pía Copello fue la primera persona a la que Angie intentó llamar para darle la noticia, pero no contestó | YouTube / QTV

El anillo en la mano equivocada

La respuesta fue sí. Benz sacó el anillo y, en medio de la emoción, no recordó en qué mano debía ponérselo. “No sabía si iba en la derecha o en la izquierda. Se lo puse en cualquier mano y luego tuvimos que cambiarlo”, admitió. Las primeras fotos de la propuesta quedaron con el anillo en el dedo incorrecto, detalle que pasó desapercibido para todos salvo para los más atentos.

La pareja esperó hasta el 30 o 31 de mayo para publicar las imágenes. “Esa foto emociona”, dijo Copello al verla. Benz asintió: llevaba más de un año construyendo ese momento, desde el primer año de relación, con un anillo encargado a tiempo, una madre cómplice y un Coliseo Romano que, finalmente, cumplió su función de escenario.

PUBLICIDAD