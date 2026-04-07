Buscan incrementar sueldos de trabajadores CAS para nivelarlos a los de otros regímenes

Más beneficios para los CAS. El Congreso busca una nueva medida que, esta vez, impactaría en sus sueldos. - Crédito Andina

Luego de la aprobación de pago de gratificaciones y CTS (Compensación por tiempo de servicios) para los trabajadores CAS (bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057), ahora el Congreso de la República busca más beneficios para estos empleados públicos.

Existen casos en que los trabajadores CAS ganan menores sueldos que otros empleados bajo otros regímenes laborales a a pesar de realizar las mismas funciones. Pero a esto apuntar cambiar el nuevo proyecto de ley presentado por Álex Gonzales, de Somos Perú y presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso.

“El objeto de la Ley es autorizar a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a implementar un proceso de nivelación progresiva de las remuneraciones de los servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, a fin de garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor dentro de una misma entidad pública”, aclara el texto del proyecto presentado el pasado martes 31 de marzo.

Los CAS recibirán gratificación y CTS, pero también podrían ser beneficiados con aumento de sueldo, o por el Congreso, o por el convenio colectivo del 2027. - Crédito Andina

Aumentarían sueldos de los CAS

En base al nuevo proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, si se llega a aprobar, esto aumentaría lo sueldos de los CAS, en tanto hayan trabajadores de otros regímenes que realicen sus mismas funciones y reciban montos mayores de remuneración dentro de la misma entidad.

Esto no se aplicaría como con la homologación del incentivo CAFAE del decreto legislativo para los trabajadores bajo el decreto Legislativo 276, a quienes sí se aumentaría este monto en tanto un trabajadore del mismo nivel remunerativo de otra entidad nacional reciba un monto mayor.

“La finalidad de la Ley es, reducir las brechas remunerativas existentes entre servidores públicos que realizan funciones equivalentes, garantizando la igualdad de trato en el empleo público, a fin de fortalecer la eficiencia institucional y la motivación del personal en el servicio público”, aclara el proyecto de nivelación de sueldos CAS.

El Gobierno de Balcázar aceptó medida que da gratificación y CTS a los CAS y la promulgó. - Crédito Presidencia

Se nivelarían sueldos en cinco años

Si se aprueba la medida, las entidades públicas quedarían autorizadas a efectuar la nivelación de las remuneraciones de los servidores CAS con contrato a plazo indeterminado respecto de aquellos trabajadores que, dentro de la misma entidad, desempeñan funciones equivalentes bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo Nº 276 o del Decreto Legislativo Nº 728.

Asimismo, la medida considera que este proceso tomaría un tiempo para desarrollarse y lograrse al completo. “La nivelación remunerativa se implementa de manera progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestal de cada entidad, dentro de un plazo máximo de 5 años”, aclara.

De igual manera, para la implementación de la nivelación remunerativa, “las entidades deberán considerar criterios objetivos, técnicos y verificables, considerando de manera integral la equivalencia de funciones desempeñadas por los servidores, el nivel de responsabilidad inherente al puesto, la experiencia profesional requerida para su ejercicio, la formación académica exigida y la antigüedad en el servicio”.

¿Pero cómo se financiaría la medida? El proyecto de ley señala que esto se haría con cargo al presupuesto institucional de cada entidad pública, “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, en observancia de las reglas fiscales vigentes”.