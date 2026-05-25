Paga con Yape o Plin y en una a dos horas obtén tu pasaporte: así es ahora el trámite, según Migraciones

La Superintendencia de Migraciones implementa un sistema digital para obtener el pasaporte electrónico en solo una o dos horas. (Andina)

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que los ciudadanos pueden obtener el pasaporte electrónico en un plazo estimado de una a dos horas, y ahora utilizando un nuevo método de pago digitales como Yape o Plin, además de tarjetas a través de POS.

Esta medida, anunciada por el gerente general de la entidad, Albino Nieto Soto, busca agilizar el proceso y adaptarse a los hábitos tecnológicos de la población, tras la reciente eliminación de las citas virtuales.

Según explicó Albino Nieto Soto a la agencia Andina, el convenio suscrito con una entidad financiera permite que los usuarios realicen el pago del trámite en las propias sedes de Migraciones, utilizando billeteras digitales Yape o Plin, así como tarjetas bancarias mediante POS.

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Los ciudadanos ya no necesitan acudir a ventanillas del Banco de la Nación, ya que el pago puede hacerse directamente en las oficinas de Migraciones mediante QR o tarjeta.

De acuerdo con el funcionario, “en nuestras propias sedes vamos a implementar el pago con billeteras digitales como Yape y Plin, además de pagos mediante POS con tarjeta. Hoy en día el ciudadano está acostumbrado a usar esos medios de pago, ya casi no acostumbrados llevar dinero en efectivo”, señaló al medio estatal.

Esta innovación elimina la necesidad de acudir a las ventanillas del Banco de la Nación, donde anteriormente se debía realizar el pago presencial. Ahora, el ciudadano puede acercarse directamente a un punto de atención de Migraciones, escanear un código QR o utilizar una tarjeta para abonar los S/ 120.90 que cuesta el pasaporte. El comprobante de pago se verifica en el momento, junto con la presentación del DNI vigente.

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Fin de las citas virtuales

Migraciones eliminó el sistema de citas virtuales para tramitar el pasaporte, luego de que la plataforma colapsara de manera frecuente y facilitara el acaparamiento de cupos por parte de terceros. Con este cambio, los ciudadanos ya no dependen de una plataforma digital, sino que pueden acudir directamente a cualquiera de las sedes para ser atendidos por orden de llegada.

El propio Albino Nieto Soto indicó que la decisión responde a la necesidad de evitar estafas y sobrecostos generados por tramitadores, quienes ofrecían gestionar turnos o cupos a cambio de dinero extra.

Migraciones elimina el sistema de citas virtuales para pasaporte electrónico, lo que facilita una atención por orden de llegada en todas las sedes.

“Uno de los principales objetivos de esta gestión es evitar que los usuarios sean estafados por tramitadores que encarecen el costo del pasaporte”, afirmó el titular de la entidad.

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Proceso rápido

Con la nueva modalidad, tras la verificación del pago y del DNI vigente, el ciudadano accede al trámite del pasaporte en un tiempo estimado de una a dos horas, según confirmó Nieto Soto.

“Ya el ciudadano va a tener que asistir presencialmente llevando sus requisitos y obtener su pasaporte en un aproximado de una a dos horas”, reiteró el gerente general en declaraciones recogidas por Andina.

La atención se realiza por orden de llegada, tanto en Lima Metropolitana como en las regiones. En la capital peruana, existen ocho sedes distribuidas en Lima Este, Oeste, Sur y Norte. En el Callao, la atención se brinda en las sedes de Ventanilla y Bellavista, además de la oficina del aeropuerto, destinada a pasaportes de emergencia. A nivel nacional, la cobertura incluye 31 jefaturas zonales y centros de atención.

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El proceso del pasaporte electrónico funciona en Lima Metropolitana, el Callao y 31 jefaturas zonales a nivel nacional, ampliando la cobertura del servicio.

Preferencia para citas

Se señaló que quienes hayan obtenido una cita virtual previa continuarán recibiendo atención preferencial en las filas, mientras se implementa de manera plena la modalidad presencial. La entidad inició una etapa denominada “marcha blanca”, durante la cual se ajustan los procedimientos para garantizar la transición hacia el nuevo sistema.

La actualización del proceso responde a la intención de Migraciones de ofrecer un servicio más directo, seguro y alineado con las tendencias tecnológicas del país. Según Nieto Soto, “el ciudadano ya no va necesariamente a ir al Banco de la Nación o a una ventanilla del Banco de la Nación, sino va a haber una ventanilla donde el ciudadano se acerque con su tarjeta o con su QR y puede hacer el pago en ese instante”.

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El nuevo modelo busca disminuir el riesgo de estafas, reducir tiempos de espera y eliminar intermediarios en la gestión del pasaporte. Las autoridades recalcan que la atención en todas las dependencias se realizará exclusivamente por orden de llegada y que el costo oficial del documento se mantiene en S/ 120.90.