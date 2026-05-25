Director de New7Wonders pide compromisos a candidatos presidenciales por Machu Picchu: “Queremos saber que lo solucionarán”

La organización que eligió a Machu Picchu como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno emite una advertencia. Conoce los detalles de las quejas de los visitantes y el llamado a las autoridades para resolver los problemas que afectan a este tesoro peruano. Canal N

La situación de Machu Picchu volvió al centro del debate público tras las declaraciones de Jean Paul de la Fuente, director de New7Wonders, quien expresó su preocupación por la falta de respuestas concretas frente a los problemas que enfrenta la ciudadela inca. Desde la organización internacional advirtieron que los reclamos de visitantes y ciudadanos continúan desde septiembre del año pasado y que la atención sobre el caso permanece activa a nivel mundial.

Durante una entrevista con Canal N, De la Fuente sostuvo que New7Wonders emitió un nuevo comunicado para informar que la problemática en Machu Picchu sigue sin solución. Según explicó, la organización busca conocer si los candidatos presidenciales tienen propuestas concretas para enfrentar la crisis vinculada al principal atractivo turístico del país.

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El director de New7Wonders remarcó que el escenario político y administrativo de los últimos meses retrasó medidas urgentes. En ese contexto, afirmó que la organización decidió contactar a los aspirantes presidenciales para conocer su posición sobre el futuro de Machu Picchu y del turismo peruano.

New7Wonders exige compromisos a los candidatos presidenciales

Jean Paul de la Fuente señaló que la organización contactó a los aspirantes presidenciales para conocer propuestas concretas frente a los problemas que enfrenta el santuario histórico.

Jean Paul de la Fuente indicó que la organización envió cartas a los dos candidatos presidenciales con el objetivo de conocer sus propuestas para resolver la situación en Machu Picchu. Según explicó, New7Wonders mantiene una posición apolítica y busca respuestas concretas sobre el manejo del santuario histórico.

“Hemos emitido hoy mismo otro comunicado notificando, acordando a todo el mundo que esta situación de Machu Picchu todavía no se resuelve”, declaró en Canal N. También señaló que el periodo reciente estuvo marcado por “inactividad política y administrativa”.

De la Fuente precisó que el interés de la organización se concentra en garantizar la conservación y el funcionamiento adecuado de la ciudadela inca. “Queremos de verdad saber que ellos están comprometidos para solucionarlo”, expresó en referencia a los candidatos presidenciales.

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El representante recordó además que New7Wonders mantuvo contacto con distintos sectores políticos en años anteriores, incluido el entorno de Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez. Según explicó, el objetivo consiste en encontrar mecanismos que permitan recuperar la confianza internacional sobre el destino turístico.

Reclamos de turistas y advertencias internacionales

En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día. Foto: Google Maps

El director de New7Wonders afirmó que la organización recibe constantes quejas relacionadas con la experiencia turística en Machu Picchu. Entre los principales problemas mencionó dificultades de infraestructura, exceso de visitantes y deficiencias en la atención.

“Muchos nos están pidiendo: por favor, sáquenle el estatus de maravilla”, sostuvo durante la entrevista. También indicó que numerosos visitantes manifiestan incomodidad frente a aspectos básicos del recorrido y los servicios vinculados al ingreso al sitio arqueológico.

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De la Fuente señaló que la advertencia emitida por la organización no busca retirar el reconocimiento internacional, sino generar medidas concretas. “No quiero que el sueño de visitar Machu Picchu se cambie en pesadilla cuando lleguen”, afirmó.

Según explicó, el problema trasciende la administración de un solo sector estatal. “El tema Machu Picchu no depende de un ministerio o de otro, depende de la Nación y también del mundo”, declaró al plantear la necesidad de una gestión integral.

El impacto internacional del reconocimiento como maravilla del mundo

19 turistas quedaron fuera por un retraso de aproximadamente cinco minutos. (Composición Infobae)

Durante la entrevista, De la Fuente recordó el efecto global que produjo la elección de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo el 7 de julio de 2007. Según explicó, ese reconocimiento modificó la percepción internacional sobre el sitio arqueológico y elevó el interés turístico.

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“Cambió el destino, cambió el rumbo de Machu Picchu”, indicó. También sostuvo que millones de personas comenzaron a considerar el lugar como un destino prioritario después de la votación organizada por New7Wonders.

El director explicó que el crecimiento del turismo tras el reconocimiento internacional incrementó la presión sobre la infraestructura y los servicios vinculados al complejo arqueológico. En ese contexto, insistió en la necesidad de establecer soluciones sostenibles que permitan preservar la experiencia de los visitantes.

Además, propuso la creación de una autoridad independiente para gestionar Machu Picchu de forma integral. Según afirmó, la intención consiste en coordinar acciones que permitan enfrentar los problemas actuales y garantizar la conservación del sitio histórico ante el aumento constante de turistas nacionales y extranjeros.

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