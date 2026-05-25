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Matteo Pérez se coronó campeón con Dinamo Zagreb y celebró con la bandera de Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

El futbolista crecido en las canteras del FC Bayern experimentó un curso glorioso con el club más grande Croacia. Ganó la Prva HNL y la Hrvatski Nogometni Kup, configurando un histórico doblete

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Matteo Pérez, acompañado de sus compañeros, celebrando el éxito del Dinamo Zagreb con la bandera del Perú en mano. - Crédito: Slavko Midzor
Matteo Pérez, acompañado de sus compañeros, celebrando el éxito del Dinamo Zagreb con la bandera del Perú en mano. - Crédito: Slavko Midzor

Matteo Pérez vive un ambiente demasiado especial en Croacia. Su primera aventura con Dinamo Zagreb ha sido absolutamente exitosa. Ganó la Prva HNL, de una manera contundente al aventajar por cerca de veinte unidades a sus rivales más cercanos, y hace no mucho levantó la Hrvatski Nogometni Kup ante HNK Rijeka.

La coronación del memorable bicampeonato se realizó el último fin de semana tras el cierre regular de la temporada. Aunque hubo un empate sin goles ante el Lokomotiva, de igual manera se celebró a lo grande la gesta de la campaña en el Estadio Maksimir, cuyas graderías se encontraban abarrotadas.

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Matteo Pérez celebró un bicampeonato con Dinamo Zagreb en su primera temporada en el club más ganador de Croacia. - Crédito: Difusión
Matteo Pérez celebró un bicampeonato con Dinamo Zagreb en su primera temporada en el club más ganador de Croacia. - Crédito: Difusión

Con motivos más evidentes para desbordar la alegría, cada uno de los integrantes del Dinamo Zagreb festejó el éxito del campeonato croata con sus esposas, padres, familiares, amigos entre otros. Así las cosas, Pérez Vinlöf, quien dicho sea de paso disputó la fecha final, llamó a su progenitor para que se uniera a los agasajos.

En esas, el padre de Matteo desplegó una bandera del Perú sobre el campo de juego y se la entregó a su hijo, quien no dudó ni un instante en posar con ella al lado de los galardones conseguidos con los ‘modri’, aunque las fotografías no fueron subidas a su plataforma social personal.

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De igual manera, se lograron viralizar porque su papá sí compartió las postales emotivas en su cuenta oficial de Instagram. Con lo sucedido, la pregunta se cae de madura. ¿Pérez Vinlöf declaró tácitamente su peruanidad? No es ningún secreto que el defensor cuenta con una conexión muy fuerte por sus raíces, pero la desatención de la FPF frente a su crecimiento lo llevó a tomar otra vía: Suecia.

Aunque, al parecer, ese camino ha comenzado a estrecharse seriamente después de que el entrenador Graham Potter se decantara por otros puntuales de mayor consideración para perfilar su lista definitiva con miras a la Copa del Mundo 2026. Así pues, Matteo Pérez no vería con malos ojos recular y enfundarse la divisa ‘bicolor’ pronto.

Matteo Pérez posa con la bandera de Perú tras campeonar con Dinamo Zagreb. - Crédito: Difusión
Matteo Pérez posa con la bandera de Perú tras campeonar con Dinamo Zagreb. - Crédito: Difusión

Entrampamientos

Matteo Pérez Vinlöf fue considerado una de las revelaciones dentro del universo de futbolistas seleccionables por Perú. El jugador posee nacionalidad sudamericana, además de una fuerte conexión con Suecia.

A pesar de sus raíces suecas, la prioridad de Pérez Vinlöf era defender los colores de la ‘blanquirroja’. Su primera intención apuntaba a integrarse a la Sub-20 de Perú durante el proceso de Gustavo Roverano.

El joven futbolista del FC Bayern está convencido de jugar, por ahora, por el país que guía su corazón. | VIDEO: Aftonbladet

Existió un interés genuino por parte del futbolista, formado en las canteras del FC Bayern, en sumarse al combinado nacional. Sin embargo, un giro inesperado en su situación personal terminó por modificar sus planes iniciales y ese cambio se ha prolongado hasta el presente.

La convocatoria tardía por parte de Perú desmotivó al lateral derecho. Ante esta situación, Pérez Vinlöf aceptó la oportunidad ofrecida por las categorías menores de Suecia, donde se le prometió mayor continuidad.

Matteo Pérez llegó a Dinamo Zagreb como una incorporación estructural en defensa. - Crédito: Pixsell
Matteo Pérez llegó a Dinamo Zagreb como una incorporación estructural en defensa. - Crédito: Pixsell

Durante su paso por las divisiones juveniles suecas, Matteo logró consolidarse y, en ocasiones, asumió la capitanía de su grupo. A pesar de este avance, no ha sido considerado para la selección de Suecia debido a la fuerte competencia en su posición.

Actualmente, esta circunstancia vuelve a abrir la posibilidad de que Pérez Vinlöf represente a Perú. Para ello, el propio jugador deberá manifestar su intención y tramitar el One Time Switch para formalizar el cambio de Federación.

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