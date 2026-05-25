Perú

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,98 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,08, aunque su variación interanual muestra una bajada del -3,61%.

El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 3,57% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,24%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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