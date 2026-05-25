Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 25 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,98 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,09%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,08, aunque su variación interanual muestra una bajada del -3,61%.

El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 3,57% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 7,24%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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