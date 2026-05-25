Marco Huamán en la mira de equipos del extranjero tras ganar el Apertura con Alianza Lima: “Están preguntando por él”

Después de una pretemporada inusual y un retorno inesperado, el joven defensor se afianzó como titular, sumando confianza, protagonismo y exposición que ya despiertan interés fuera del país (Alianza Lima)

En La Victoria, el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 quedó marcado por una campaña que, a falta de una fecha, colocó a Alianza Lima en la cima y le permitió proclamarse campeón con antelación.

En ese recorrido, varios futbolistas levantaron su nivel y ganaron protagonismo. Entre ellos, Marco Huamán, lateral derecho peruano que empezó el año en una situación atípica, ya que realizó la pretemporada con Cienciano y luego regresó al plantel íntimo tras movimientos internos en el club.

Con el correr de las jornadas, el técnico Pablo Guede sostuvo su proyecto, el equipo creció en rendimiento y Huamán se consolidó como titular. Ese impulso deportivo se tradujo también en exposición: periodistas de L1MAX comentaron que desde el extranjero ya hubo consultas por el jugador.

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Consultas desde el exterior y el efecto vitrina

El crecimiento de Marco Huamán en Alianza Lima despertó interés desde el extranjero, en un contexto donde el club blanquiazul amplificó su exposición internacional. (Alianza Lima)

En un diálogo difundido por L1 MAX, la periodista Analú Rodríguez contó que recibió información sobre interés desde fuera del país: “Me dijeron de que ya hay equipos preguntando en el extranjero por Marco Huamán, ¿no?”. En la misma conversación, reiteró la idea: “Pero sí hay equipos que están preguntando por Marco, por Marco Huamán, ¿no?”.

Su colega Gustavo Peralta encuadró esa posibilidad dentro de una lógica habitual para jugadores que destacan en un club con alcance masivo: “No es vender humo. Este, es una cuestión que es natural. O sea, si tú trasciendes un equipo grande y como Alianza, y que además Alianza en los últimos tiempos es el equipo que más ha vendido”.

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Rodríguez completó esa lectura al referirse al escaparate deportivo que ofrece el equipo blanquiazul: “Sí, tiene otra, otra vitrina, ¿no?”. Peralta coincidió con la idea y dejó entrever que el contexto, más el rendimiento, suelen abrir puertas. En el cierre del intercambio, la periodista planteó un escenario condicionado al sostén del nivel: “Si, si se mantiene así a fin de año, este, seguramente más de alguna oportunidad para ir al extranjero va a tener”.

La conversación no detalló qué instituciones preguntaron por el futbolista ni el tipo de consulta, pero sí instaló el tema en un momento sensible del calendario. Con el Apertura definido y el resto de la temporada por delante, la continuidad del nivel aparece como el factor determinante para que ese interés evolucione hacia una oferta.

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De una pretemporada lejos del club a consolidarse como titular

El lateral derecho regresó a Alianza Lima tras un inicio incierto y terminó afianzándose en el equipo campeón del Apertura con continuidad y rendimiento. (Liga 1)

La historia de Huamán en 2026 empezó con un giro que generó dudas. El lateral realizó la pretemporada con la camiseta de Cienciano. Luego, problemas internos en Alianza Lima derivaron en la salida de algunos jugadores y abrieron el camino para su retorno a La Victoria.

Ese regreso no ocurrió en un clima de estabilidad total. De acuerdo con el recuento de lo sucedido en el Apertura, el equipo recibió críticas por el inicio del año y por resultados internacionales que no acompañaron. En ese contexto, los cuestionamientos no se limitaron al comando técnico y alcanzaron también a futbolistas del plantel.

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La continuidad del entrenador Pablo Guede se mantuvo y, con esa decisión, el equipo mostró una mejora progresiva “fecha tras fecha”, con rendimientos altos. En esa secuencia, Huamán ganó terreno, se quedó con el puesto y completó otro paso que amplificó su exposición: fue llamado a la Selección Peruana.

Tras asegurarse el título del Apertura 2026, el propio jugador se refirió al recorrido personal y colectivo. Ante cámaras de L1 MAX, recordó el momento de su salida y el modo en que encaró el retorno: “Me tocó salir, pero regresé con la mentalidad más fuerte, de lograr mis objetivos, de aportar al grupo y gracias a Dios se dio el resultado...”.

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El defensor también describió el proceso del plantel para sostenerse en competencia, pese al arranque irregular: “Uno vuelve con la idea de lograr el objetivo, no empezamos de la mejor manera, pero fuimos trabajando fecha tras fecha con humildad y logramos el primer objetivo”.

En otra declaración, Huamán remarcó la constancia del grupo durante el campeonato: “El grupo vino remando fecha tras fecha y esto es para nuestras familias y toda la gente”.

Los números del campeón y el cierre del Apertura

La goleada ante Los Chankas confirmó el título de Alianza Lima y consolidó un cierre de Apertura marcado por regularidad y resultados contundentes. (Liga 1)

La consagración de Alianza Lima se produjo con una fecha aún por disputarse. El equipo se aseguró el primer lugar del Torneo Apertura 2026 tras una campaña con “números importantes”, que lo dejó en lo más alto de la tabla.

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El tramo que selló la ventaja incluyó la goleada por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Con ese resultado, Alianza Lima alcanzó los 39 puntos y le sacó seis de diferencia al conjunto de Andahuaylas, con una sola jornada pendiente.

Para cerrar la primera rueda del campeonato peruano, el conjunto blanquiazul tenía programada una visita a FC Cajamarca, equipo en el que juega el delantero Hernán Barcos. En paralelo, el cuadro de Andahuaylas debía recibir a UTC de Cajamarca. Ambos compromisos quedaron fijados para el domingo 31 de mayo.